Bức Tường ra album thứ 8 sau 31 năm: Không chiều theo "vô tri" để bắt trend

Bức Tường vừa chính thức giới thiệu album phòng thu thứ 8 mang tên TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi, gồm 10 ca khúc mới. Đây là album đầu tiên có sự góp mặt của hai thành viên mới là vocalist Nguyễn Việt Lâm và Tăng Xuân Kiên. Cùng lúc, ban nhạc công bố TIX3 Live Tour 2026 với hai đêm diễn riêng tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội (12/12) và Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM (26/12).

Bức Tường trong buổi ra mắt album TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi. Ảnh: BTC

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong buổi ra mắt thuộc về Việt Lâm. Đứng ở vị trí giọng ca chính trong album của một ban nhạc đã có hơn 30 năm lịch sử, anh thừa nhận áp lực là rất lớn. "Tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng tôi tin những fan lâu năm của Bức Tường đều hiểu và chia sẻ với cảm xúc này. Tuy nhiên, áp lực tạo nên kim cương, giúp tôi đột phá và vượt lên chính mình", Việt Lâm nói.

Anh kể vừa rơi nước mắt ngay khi các ca khúc mới được phát tại sự kiện, bởi đó là kết quả của một chặng đường dài kể từ ngày anh quyết định rời miền Tây quay về Hà Nội để sát cánh cùng ban nhạc. Việt Lâm cho biết sự yêu thương, san sẻ của các anh em trong band là nguồn động lực lớn nhất giúp anh đi đến ngày hôm nay.

Trong thông cáo, trưởng nhóm, nhạc sĩ, guitarist Trần Tuấn Hùng gọi Tăng Xuân Kiên và Nguyễn Việt Lâm là "những nguồn năng lượng mới và sự hứng khởi trong hành trình tiếp theo của Bức Tường". Anh nói thêm: "Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy nhiều sự tự tin và cảm hứng sáng tạo tới vậy".

Các thành viên Bức Tường chia sẻ về hành trình làm album thứ 8. Ảnh: BTC

Từng được khuyên nên "vô tri" để bắt trend

Nhắc đến trách nhiệm gìn giữ di sản sau sự ra đi của Trần Lập năm 2016, các thành viên kể lại rằng khi ban nhạc ra album đầu tiên không còn anh Lập, nhiều người đã góp ý: "Nhạc của các anh nhiều thông điệp quá, phải suy nghĩ nhiều quá, nên vô tri một chút, thay đổi để hợp với người trẻ, thế thì mới bắt trend được".

Cả nhóm đã ngồi lại với nhau để bàn về lời khuyên ấy, và đi đến kết luận rằng nếu thay đổi theo hướng đó, Bức Tường sẽ không còn là Bức Tường nữa. Theo họ, "di sản" không thể đánh đổi chính là việc mỗi ca khúc luôn gửi gắm một thông điệp để người nghe suy ngẫm và có thể nhìn thấy chính mình trong đó.

Dù vậy, Trần Tuấn Hùng khẳng định ban nhạc không đứng yên. Từ album Con đường không tên (2020) đến nay, âm nhạc của nhóm đã thay đổi nhiều về hình thức, cách thể hiện lẫn thông điệp. "Chẳng hạn Việt Lâm trước đây tóc đen, hôm nay đã nhuộm tóc vàng. Đó là sự thay đổi bên ngoài để tạo cảm giác mới mẻ, hợp hơn với khán giả trẻ, đặc biệt là Gen Z. Nhưng sâu bên trong, giọng hát, cá tính âm nhạc và những giá trị chúng tôi theo đuổi vẫn là bản sắc riêng", anh nói.

Thứ bản sắc ấy, theo trưởng nhóm, giống như DNA của một ban nhạc. Khi biểu diễn ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan hay Mỹ, Bức Tường muốn giới thiệu nét riêng của âm nhạc Việt qua làn điệu dân ca, tiếng sáo trúc, tiếng đàn nguyệt được đưa vào các sáng tác rock.

Vì sao là Thùy Chi, Hồ Hoài Anh?

Album gây tò mò khi lần đầu tiên Bức Tường bắt tay với ca sĩ Thùy Chi, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nghệ sĩ đàn nguyệt Lê Đức Dũng trong ca khúc chủ đề Thời gian trôi, trừ riêng tôi, những cái tên tưởng như ít liên quan đến rock.

Ban nhạc giải thích Hồ Hoài Anh từng phối khí cho nhiều sản phẩm rock, có tình yêu với dòng nhạc này và rất cởi mở trong việc thử nghiệm. Anh đảm nhận phần phối khí, xây dựng lớp âm thanh nền cho ca khúc chủ đề. Còn với Thùy Chi, lựa chọn xuất phát từ chính tinh thần bài hát. Ca khúc lấy cảm hứng từ chất liệu dân ca Bèo dạt mây trôi, nên nhóm muốn tìm một giọng hát trong trẻo, gợi hình ảnh những buổi trưa thanh bình nơi làng quê đồng bằng Bắc Bộ. "Có thể cô ấy không phải một giọng ca rock, nhưng chất giọng ấy lại hòa quyện với tinh thần và thông điệp mà ca khúc muốn truyền tải", Bức Tường chia sẻ.

Ngoài ra, album còn có NSƯT Hoàng Anh (sáo trúc) và nghệ sĩ bộ gõ Trần Xuân Hòa trong ca khúc Trên đỉnh gió, bản phóng tác từ dân ca Inh lả ơi, cùng sự góp mặt của Lưu Quang Minh, DuongK, Kent Trần, Hoàng Anh DoubleK.

Album TIX3 gồm 10 ca khúc mới. Ảnh: BTC

Từ EXIT đến TIX3

Tên album bắt nguồn từ chữ EXIT, ký hiệu lối ra quen thuộc trên những cánh cửa. Nhìn từ phía bên kia tấm kính, EXIT trở thành TIX3. Với Bức Tường, sự đảo chiều này mang ý nghĩa biểu tượng: thay vì mải miết tìm lối ra thế giới bên ngoài, đôi khi con người cần quay vào bên trong để hiểu chính mình.

10 ca khúc gồm Tháng 3, Trên đỉnh gió, Tan theo cơn mưa, Vòng xoay, Thứ 3, Ngày không kết thúc, Đi về phía mùa hè, Mãi mãi, Sinh ra là để yêu và Thời gian trôi, trừ riêng tôi, được nối thành một dòng chảy cảm xúc. Album mở đầu bằng tuổi trẻ, tình bạn, đi qua tình yêu đầu đời, những cám dỗ của xã hội hiện đại, những ngày cạn năng lượng rồi chạm đáy khủng hoảng, trước khi ký ức đẹp và tình yêu thương trở thành điểm tựa để nhân vật tìm lại chính mình.

Được hỏi liệu chữ "trừ" trong tên album có đồng nghĩa với đứng yên, và việc giữ nguyên bản sắc có khiến ban nhạc bị xem là cũ kỹ, Trần Tuấn Hùng trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi không thể đứng yên trước dòng chảy của thời gian". Thông cáo của nhóm cũng nhấn mạnh thông điệp album không hướng đến sự bất biến, mà là nỗ lực giữ những giá trị cốt lõi giữa dòng chảy của thời gian.

Lời nhắn gửi Bức Tường 31 năm trước

Khi được hỏi muốn nói gì với Bức Tường của những năm đầu, Tăng Xuân Kiên thừa nhận đây là câu hỏi khó. Anh cho rằng bản thân và rất nhiều khán giả đã lớn lên cùng âm nhạc của Bức Tường, và ở mỗi giai đoạn cuộc đời, những bài hát ấy lại mang một ý nghĩa khác.

"Nếu được gửi một lời nhắn, có lẽ tôi sẽ dành cho các anh một lời động viên: hãy tiếp tục làm những điều mình tin là đúng, theo đuổi đam mê mình đã chọn. Ở thời điểm mới thành lập, các anh chắc chắn đã phải đối diện rất nhiều hoài nghi và định kiến, khi rock chưa được đông đảo công chúng đón nhận và nhiều ban nhạc chủ yếu chơi cover nhạc nước ngoài", Kiên nói.

Bức Tường sẵn sàng cho 2 đêm diễn TIX3 Live Tour 2026 tại Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: BTC

Hai đêm diễn tháng 12

TIX3 Live Tour 2026 là chuỗi diễn riêng tiếp nối dấu mốc kỷ niệm 30 năm thành lập (3/2025) và các đêm diễn của Bức Tường tại Pháp, Séc, Đức (6/2025), Nhật Bản (10/2026). Bên cạnh những bản hit gắn với nhiều thế hệ khán giả, hai đêm diễn sẽ giới thiệu các sáng tác mới trong album Vol.8.

Bức Tường thành lập ngày 26/3/1995, đã phát hành các album Tâm hồn của đá, Vô hình, Nam châm, Ngày khác, Đất Việt, Con đường không tên và Cân bằng. Sau khi nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập qua đời năm 2016, ban nhạc vẫn tiếp tục hoạt động và giữ vị trí một trong những ban nhạc rock tiêu biểu nhất Việt Nam.