Bức ảnh từ bệnh viện ở TP.HCM khiến hàng ngàn cha mẹ lặng người: Đừng để con phải âm thầm chịu đựng một mình

Một cậu bé 14 tuổi nằm trên giường bệnh, vừa giành lại sự sống sau gần hai tháng điều trị tích cực. Bức ảnh được Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chia sẻ những ngày gần đây không chỉ mang đến niềm vui khi em dần hồi phục mà còn khiến hàng ngàn phụ huynh nghẹn lòng bởi câu chuyện phía sau. Đó là lời nhắc nhở rằng có những đứa trẻ vẫn đang chịu đựng áp lực, tổn thương mỗi ngày nhưng không biết chia sẻ cùng ai, kể cả với chính cha mẹ mình.

Nhân vật trong câu chuyện là em Đ.M.H. (14 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ tại Lâm Đồng). Sau gần hai tháng điều trị, các bác sĩ cho biết em đã tỉnh táo, tri giác cải thiện tốt, tự thở được và hầu như không để lại di chứng. Đây được xem là một điều kỳ diệu, bởi khi nhập viện, H. đã ở trong tình trạng vô cùng nguy kịch sau hành vi tự tử.

Đừng để con chịu đựng nỗi đau 1 mình!

Trước đó, câu chuyện của nam sinh này từng gây rúng động dư luận. Theo chia sẻ của gia đình, sáng ngày 15/5, sau khi đi thi về, H. chỉ gặp mẹ khoảng 10 phút rồi vào phòng riêng. Ít phút sau, người thân phát hiện em trong tình trạng treo cổ, cơ thể đã tím tái. Gia đình lập tức sơ cứu và đưa em đến bệnh viện địa phương trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

"Chúng tôi không nghĩ con phải chịu áp lực tâm lý nặng nề đến thế trong suốt thời gian dài mà không dám chia sẻ với cha mẹ", người mẹ nghẹn ngào nói. H đã nhiều lần bị một nhóm bạn cùng trường chặn đường, đánh đập và ép đưa tiền. Sự sợ hãi kéo dài khiến cậu học sinh 14 tuổi rơi vào khủng hoảng tâm lý và đi đến quyết định tiêu cực.

Sau đó, cơ quan điều tra xác định một nhóm 13 học sinh đã nhiều lần đánh hội đồng em H. ngay trong trường học. Đáng chú ý, nạn nhân bị hành hung khoảng 7-8 lần và còn bị ép nộp tiền "bảo kê" từ 20.000 đến 50.000 đồng mỗi ngày. Vụ án đã được khởi tố, các đối tượng liên quan đang tiếp tục bị điều tra, xử lý theo quy định.

Thế nhưng, điều khiến dư luận day dứt là việc một đứa trẻ phải chịu đựng suốt thời gian dài nhưng không dám chia sẻ.

Không ít phụ huynh thừa nhận sau khi đọc câu chuyện đã tự hỏi mình lần cuối cùng ngồi xuống hỏi con: "Hôm nay ở trường có chuyện gì không?" là khi nào.

Nhiều người cho rằng trẻ em không phải lúc nào cũng chủ động kể về những điều mình gặp phải. Có em sợ cha mẹ lo lắng, có em xấu hổ vì bị bắt nạt, cũng có em nghĩ rằng nói ra cũng không ai giúp được. Chính vì vậy, việc cha mẹ quan sát những thay đổi nhỏ trong cảm xúc, hành vi hay sức khỏe của con đôi khi còn quan trọng hơn việc chỉ quan tâm đến điểm số.

Một số dấu hiệu cha mẹ không nên bỏ qua:

Con đột nhiên thay đổi tâm trạng: thường xuyên buồn bã, cáu gắt, thu mình, ít nói chuyện hơn trước.

Không muốn đi học, tìm lý do để nghỉ học, lo lắng hoặc sợ hãi mỗi khi nhắc đến trường lớp.

Thành tích học tập giảm sút bất thường, mất tập trung, không còn hứng thú với những hoạt động từng yêu thích.

Hay mất đồ dùng cá nhân, tiền bạc, sách vở bị hư hỏng nhưng không giải thích rõ nguyên nhân.

Xuất hiện vết thương, vết bầm, trầy xước hoặc có những biểu hiện đau đớn nhưng né tránh khi được hỏi.

Thường xuyên mất ngủ, ăn uống thất thường, có những câu nói tiêu cực như “con vô dụng”, “không ai quan tâm đến con”, “con không muốn đi đâu nữa”.

Dành quá nhiều thời gian một mình, thay đổi cách sử dụng điện thoại, có thể xóa tin nhắn hoặc tỏ ra sợ hãi khi nhận thông báo.

Tuy nhiên, điều quan trọng là cha mẹ không nên ngay lập tức chất vấn, trách móc hoặc ép con phải kể chuyện. Một đứa trẻ đang bị tổn thương rất cần cảm giác an toàn trước khi có thể mở lòng.

Khi con chia sẻ, điều đầu tiên cha mẹ cần làm là lắng nghe, không vội phán xét. Nhiều trẻ đã rất khó khăn mới đủ can đảm nói ra, nếu phản ứng đầu tiên của người lớn là trách móc, trẻ có thể tiếp tục chọn im lặng.

Cha mẹ cũng cần dạy con cách bảo vệ bản thân. Bảo vệ bản thân không có nghĩa là khuyến khích con dùng bạo lực để đáp trả, mà là giúp con biết:

Nhận diện hành vi sai trái và hiểu rằng bị bắt nạt không phải lỗi của mình.

Biết nói “không” khi bị ép buộc, đe dọa.

Tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo viên, gia đình hoặc người lớn đáng tin cậy.

Không giữ bí mật những chuyện khiến con sợ hãi hoặc tổn thương.

Học cách ghi nhớ, lưu lại thông tin về sự việc nếu cần thiết để người lớn can thiệp.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần phối hợp với nhà trường thay vì tự mình xử lý trong nóng giận. Khi phát hiện con bị bạo lực, mục tiêu đầu tiên là đảm bảo an toàn cho con, sau đó tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp phù hợp.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng gửi lời nhắn đến các bậc phụ huynh rằng, dù bận rộn đến đâu cũng hãy dành thời gian lắng nghe con mỗi ngày, quan tâm đến những thay đổi trong tâm lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường để phát hiện và can thiệp sớm nếu trẻ gặp khó khăn. Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ cần nhất không phải là một lời khuyên dài, mà chỉ là cảm giác luôn có người sẵn sàng lắng nghe mình.

May mắn đã mỉm cười với H. khi em được cứu sống và có cơ hội bắt đầu lại. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có được cơ hội thứ hai như vậy. Và đó cũng là điều khiến bức ảnh từ phòng bệnh ở TP.HCM chạm đến trái tim của rất nhiều bậc cha mẹ: đừng để đến khi con gục ngã mới biết con đã âm thầm chịu đựng quá lâu.