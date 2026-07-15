Đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, chắc chắn chẳng ai “chê” lương cao, thưởng nhiều. Nói cách khác, thu nhập tốt thì ai cũng thích, nhưng đồng thời chắc ai cũng biết chẳng tồn tại công việc nào nhẹ nhàng mà lương thưởng lại tốt được. Vậy đằng sau một mức thu nhập tạm gọi là không nhỏ - khoảng 58 triệu/tháng, đâu là những thứ phải đánh đổi?

Tâm sự của người chồng U40 trong câu chuyện dưới đây sẽ phần nào cho chúng ta câu trả lời. Nhìn bức ảnh sao kê lương mà anh đăng tải, nhiều người phải thốt lên: “Cày căng thật”.

86 giờ làm thêm ngày thường, 34 giờ làm thêm Chủ Nhật, 17 giờ làm thêm buổi đêm, tổng số giờ làm thêm lên tới 137 giờ/tháng

Với thời gian làm việc như vậy, anh mới có mức lương thực nhận khoảng 58 triệu/tháng. Ở tuổi U40, băn khoăn mà người này đặt ra là tiếp tục bào sức để kiếm tiền thêm 1 thời gian nữa, hay thôi nghỉ việc, chuyển sang làm tự do để chăm sóc sức khỏe cũng như có thêm thời gian nghỉ ngơi?

“Có ai nghỉ việc công ty về làm tự do vì công việc ảnh hưởng đến sức khỏe không?

Mình U40 đang làm kỹ sư tại Hải Phòng. Công việc có đặc thù là làm thêm nhiều để có thể đáp ứng tiến độ của khách hàng nước ngoài. Điều kiện làm việc cũng tốt, cả ngày ngồi văn phòng thôi không phải ra ngoài. Nhưng do làm thêm nhiều nên sức khỏe cũng sa sút, người thân đều khuyên mình nên làm bớt lại hoặc chuyển việc đỡ vất vả hơn.

Còn mình thì thấy sức khỏe vẫn có thể đáp ứng được công việc, cũng tiếc công sức học hành phấn đấu hơn chục năm và tiếc nguồn thu nhập nên vẫn rất phân vân có nên nghỉ để tìm việc mới không.

Về tài sản thì mình có nhà, ô tô, tiết kiệm 2,5 tỷ, đất cát bố mẹ cho mấy lô nhưng tạm thời chưa tính đến. Chi phí sinh hoạt nhà mình tổng tất cả các khoản hết cỡ 35 triệu/tháng. Thu nhập 2 vợ chồng tương đương. Bố mẹ hai bên đang bước vào tuổi già, chi phí y tế đang tăng dần, con mình còn nhỏ nên mình cũng không muốn nghỉ bây giờ. Có cách nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống không mọi người?” - Anh viết.

Trong phần bình luận, bên cạnh những lời khen và cảm thán về tần suất tăng ca, nhiều người đồng tình với quan điểm: Kiếm tiền cũng quan trọng, nhưng không nên vì thế mà lơ là bản thân, gia đình.

Ảnh minh họa

“Bác cày căng thật đấy, em cũng làm kỹ sư nhưng không cày được như bác. Làm cỡ này thì lấy đâu ra thời gian cho gia đình với bản thân nữa… Nên là em vote chuyển việc, dù sao gia đình cũng không nợ nần, nhà xe, đất đai đủ cả, vợ cũng có công việc thu nhập ổn thì giờ ưu tiên là bản thân, con cái, gia đình nhỏ và đại gia đình của mình chứ bác” - Một người bày tỏ.

“Nhìn số giờ làm thêm thấy vừa nể vừa lo thay cho bạn này… Đừng bào sức quá bạn ơi, nói không phải tiêu cực đâu chứ đến lúc cảm thấy bản thân không còn đủ sức làm nữa thì có khi cũng hơi muộn rồi. U40 chưa già nhưng cứ làm nhiều quá thế này thì hại người lắm” - Một người bình luận.

“Mình làm thiết kế chứ không phải dân kỹ thuật, cũng có thời gian OT ngang ngửa thế này. Cả tuần có khi chẳng nhìn thấy mặt con luôn ý, hôm thì qua đêm ở công ty, hôm thì về muộn con ngủ rồi, lúc mình dậy con đã đi học,... Giờ nghĩ lại vẫn thấy áy náy với con vì khoảng thời gian đó đây, mà vấn đề là mình ham làm chứ cũng không hẳn do thiếu tiền. Nhưng cân bằng được thì vẫn tốt hơn” - Một người khuyên.

Làm sao để cân bằng giữa làm việc kiếm tiền và nghỉ ngơi?

1. Tự hỏi: Mình cần kiếm bao nhiêu tiền là ĐỦ để trang trải cuộc sống, tiết kiệm, lo cho gia đình?

Không phải ai cũng có thể giảm khối lượng công việc ngay lập tức, nhưng ai cũng có thể xác định đâu là mức thu nhập mình thực sự cần để duy trì cuộc sống mong muốn. Khi biết rõ mục tiêu tài chính, bạn sẽ dễ đưa ra quyết định hơn: Nhận thêm việc hay từ chối?

Ảnh minh họa

Thay vì chạy theo suy nghĩ "càng làm nhiều càng tốt", hãy ưu tiên những công việc mang lại giá trị cao hơn về thu nhập hoặc cơ hội phát triển. Khi kiếm tiền có mục tiêu, thời gian dành cho gia đình hay chăm sóc bản thân cũng sẽ bớt cảm giác "có lỗi" vì không làm việc.

2. Xem thời gian nghỉ như một phần của công việc

Nhiều người chỉ cho phép mình nghỉ khi đã hoàn thành mọi việc, nhưng thực tế công việc hiếm khi kết thúc hoàn toàn. Vì vậy, nghỉ ngơi cũng cần được lên lịch giống như một cuộc họp quan trọng. Đó có thể là một bữa tối không cầm điện thoại, 2 tiếng tập thể dục mỗi ngày, 1 buổi sáng thứ bảy hoặc chủ nhật trọn vẹn bên gia đình, hay đơn giản hơn là ngủ đúng giờ và đủ giấc.

Những khoảng nghỉ này không làm giảm năng suất mà ngược lại còn giúp cơ thể và tinh thần hồi phục, từ đó làm việc tập trung, hiệu quả hơn. Khi có năng lượng tốt, mỗi giờ làm việc cũng tạo ra nhiều giá trị hơn so với việc cố gắng kéo dài thời gian làm trong trạng thái mệt mỏi.

3. Tối ưu lại quy trình làm việc cá nhân

Thay vì nghĩ “mình nên làm thêm việc, kiếm thêm tiền” hay nên “nghỉ ngơi”, hãy nhìn lại cách bản thân làm việc để tìm ra những điều có thể tối ưu: Tận dụng AI cho những tác vụ đơn giản và thường xuyên lặp lại, phân chia việc hợp lý,...

Khi giảm được những phần việc kém hiệu quả, bạn sẽ có thêm thời gian cho bản thân mà không nhất thiết phải hy sinh thu nhập. Cân bằng công việc và cuộc sống vì thế không chỉ đến từ việc làm ít đi, mà còn đến từ việc làm thông minh hơn, để cả sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân đều có cơ hội phát triển bền vững.