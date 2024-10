Ngày 4/10, tờ KoreaBoo đưa tin netizen Hàn Quốc đang không ngừng bàn tán về mối quan hệ giữa minh tinh Go Hyun Jung và tài tử Ha Jung Woo. Theo đó, mới đây, Go Hyun Jung đã đăng tải loạt ảnh khoe vẻ gợi cảm lên trang cá nhân. Đáng chú ý, cư dân mạng còn phát hiện nam diễn viên Ha Jung Woo cũng để lại bình luận "Đẹp quá", để tán thưởng nhan sắc của Go Hyun Jung.

Tương tác trên của Ha Jung Woo dành cho Go Hyun Jung khiến công chúng không khỏi bất ngờ xen lẫn thích thú. Nhiều khán giả tự hỏi không biết 2 diễn viên đình đám này thân thiết đến mức nào mà Ha Jung Woo có thể công khai khen ngợi Go Hyun Jung trên MXH. Không ít netizen đặt nghi vấn cặp đôi đang bí mật tìm hiểu, hẹn hò. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người không tin vào chuyện tình ái của Ha Jung Woo và Go Hyun Jung. 2 ngôi sao này từng hợp tác trong 1 bộ phim và ít nhiều có mối quan hệ đồng nghiệp thân tình với nhau. Cho nên, việc họ tương tác và khen ngợi nhau trên MXH là bình thường.

Vẻ ngoài gợi cảm của Go Hyun Jung nhận được "bão" tim và lời khen của khán giả.

Đến nam diễn viên Ha Jung Woo cũng để bình luận khen ngợi nhan sắc của Á hậu Hàn Quốc 1989. Động thái này của tài tử hàng đầu làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ của cả 2.

Theo tờ Allkpop, Go Hyun Jung và Ha Jung Woo từng đóng chính trong phim H.I.T (2007) của đài MBC. Tháng 7 vừa qua, cặp sao đã có cuộc hội ngộ sau 7-8 năm mất liên lạc. Ha Jung Woo bày tỏ anh xúc động, biết ơn nam ca sĩ Jung Jae Hyung đã tạo điều kiện cho mình kết nối trở lại với người bạn diễn lâu năm không gặp Go Hyun Jung.

Go Hyun Jung và Ha Jung Woo từng hợp tác trong phim H.I.T (2007).

Tháng 7 vừa qua, 2 ngôi sao đã có dịp tái ngộ sau nhiều năm không còn giữ liên lạc, thông qua sự kết nối của nam ca sĩ Jung Jae Hyung.

Go Hyun Jung sinh năm 1971, đạt ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Nhờ danh hiệu có được, cô bước chân vào giới giải trí Hàn Quốc. Go Hyun Jung trở nên nổi danh khắp xứ Hàn nhờ loạt tác phẩm thành công như Đồng Hồ Cát, Lòng Mẹ Biển Cả, Nữ Hoàng Seon Deok, Mask Girl...

Về đời tư, Go Hyun Jung kết hôn với Jung Young Jin - phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm cháu trai người sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung Chul vào năm 1995. Cô buộc phải bỏ sự nghiệp diễn xuất, bị nhà chồng đối xử tệ và cuối cùng là mất quyền nuôi con sau ly hôn, bị ngăn cản tái xuất showbiz. Trải qua nhiều năm chật vật, Go Hyun Jung mới lấy lại được vị thế trong giới giải trí. Theo nữ diễn viên, cô quyết tâm vực lại sự nghiệp "Để các con có thể nhìn thấy mẹ qua tivi". Đến nay, Go Hyun Jung vẫn lẻ bóng dù chồng cũ đã tái hôn từ năm 2011.

Go Hyun Jung được biết đến là "cô con dâu bị đế chế Samsung ruồng bỏ".

Minh tinh hạng A xứ Hàn xinh đẹp, cuốn hút ở độ tuổi ngoài 50.

Ha Jung Woo sinh năm 1978, được mệnh danh "Ông hoàng phòng vé", "Ảnh đế đắng cấp nhất" tại Hàn Quốc. Nam diễn viên tham gia nhiều dự án nổi tiếng như The Handmaiden (Người Hầu Gái), Along with the Gods (Thử Thách Thần Chết), 1987: When the Day Comes, The Chaser... Năm 2021, danh tiếng của Ha Jung Woo đi xuống khi vướng bê bối sử dụng propofol bất hợp pháp.

Ha Jung Woo là 1 trong những ảnh đế đình đám bậc nhất giới giải trí xứ kim chi với hàng loạt tác phẩm điện ảnh nổi bật, đạt doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng.

