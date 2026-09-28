Bức ảnh khoe khoang của một người mẹ khiến cư dân mạng hốt hoảng: Đây không phải yêu thường mà là hại con

Mới đây, một phụ huynh tại Trung Quốc đã đăng tải bức ảnh chụp phòng khách chất đầy thùng carton chứa các loại sữa ngọt và sữa chua uống công nghiệp lên mạng xã hội. Trong ảnh, hai học sinh tiểu học đứng giữa các chồng vỏ hộp, trên tay cầm ống hút. Kèm theo đó là dòng trạng thái: "Đừng hỏi tôi kiếm được bao nhiêu tiền, hai đứa ăn hết rồi, mỗi tháng hết đứt 10 thùng".





Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút sự chú ý và nổ ra nhiều tranh luận trái chiều về thói quen dinh dưỡng của trẻ nhỏ.





Tiêu thụ lượng đường vượt gấp nhiều lần khuyến nghị





Nhiều người dùng mạng xã hội đã tính toán: Với quy cách đóng gói trung bình 24 chai một thùng, 10 thùng tương đương 240 chai. Trung bình mỗi ngày, hai đứa trẻ tiêu thụ khoảng 8 chai, tức mỗi em uống 4 chai nước ngọt mỗi ngày.





Theo tính toán dinh dưỡng, lượng đường nạp vào từ 4 chai đồ uống có vị ngọt ước tính vượt mức 100g/ngày. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo trẻ em chỉ nên tiêu thụ dưới 25g đường tự do mỗi ngày để bảo đảm sức khỏe. Như vậy, mức tiêu thụ trong trường hợp này đã vượt ngưỡng khuyến nghị từ 4 đến 5 lần.





Một trong những bức ảnh được người mẹ đăng tải

Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, phần lớn các loại thức uống công nghiệp dạng này chứa hàm lượng đường cao cùng hương liệu, phẩm màu và chất bảo quản. Việc dung nạp lượng đường vượt mức cho phép trong thời gian dài làm tăng nguy cơ quá tải cho tuyến tụy, tổn hại men răng, đồng thời dẫn tới các bệnh lý mạn tính như béo phì, kháng insulin (dấu hiệu nhận biết qua chứng gai đen) và tiểu đường sớm ở trẻ nhỏ.





Lỗ hổng trong nhận thức dinh dưỡng của phụ huynh





Trường hợp này phản ánh thực trạng một bộ phận phụ huynh vẫn đánh đồng việc mua nhiều đồ ăn, thức uống ngọt theo sở thích là chăm sóc tốt cho con cái.

Nhiều ý kiến phân tích cho rằng, không ít phụ huynh chịu ảnh hưởng từ ký ức thiếu thốn trong quá khứ nên có xu hướng bù đắp bằng cách để con tiêu thụ đồ ngọt không giới hạn. Bên cạnh đó, nhận thức về sự nguy hại của đường tinh luyện và lối sống ít vận động ở trẻ em hiện đại vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Khi nhận được lời cảnh báo về sức khỏe của con, phản ứng phổ biến của nhiều người vẫn là xem nhẹ, cho rằng "lớn lên sẽ tự hết".





Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến nghị các gia đình cần:





Kiểm soát khẩu phần đồ ngọt: Không để trẻ sử dụng nước ngọt tùy ý; quy định giới hạn nghiêm ngặt và tập cho trẻ thói quen uống nước lọc.





Thay thế bằng thực phẩm lành mạnh: Chuyển đổi thói quen dùng đồ uống đóng chai nhiều đường sang sữa tươi không đường, sữa hạt nguyên chất, nước lọc hoặc bổ sung trái cây tươi tự nhiên.





Điều chỉnh chi tiêu: Thay vì chi trả cho các sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe, phụ huynh nên phân bổ ngân sách vào các hoạt động thể chất, sách vở hoặc các trải nghiệm vận động ngoài trời nhằm nâng cao thể lực và sự phát triển toàn diện của trẻ.





Sự việc trên tiếp tục là lời cảnh báo về việc nâng cao kiến thức y tế học đường và dinh dưỡng gia đình, nhằm giúp phụ huynh chủ động thiết lập chế độ ăn uống khoa học, ngăn ngừa các hệ lụy sức khỏe lâu dài cho trẻ nhỏ.