Bức ảnh khiến netizen không biết chọn ai, toàn mỹ nhân hàng đầu Việt Nam, có người từng lọt top 100 đẹp nhất thế giới

Chiều 23/9/2026 tại Thiskyhall Sala, TP.HCM, showcase ra mắt dàn diễn viên "Chị Chị Em Em 3" trở thành một bữa tiệc nhan sắc đúng nghĩa khi Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên cùng góp mặt trong những bộ trang phục nổi bật, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng. Đây cũng là dịp Ninh Dương Lan Ngọc chính thức được công bố là thành viên mới trong "vũ trụ hồng nhan" của thương hiệu, sau thời gian dài giữ kín thông tin. Bên cạnh yếu tố hình ảnh, ê-kíp và các diễn viên cũng lần đầu chia sẻ nhiều chi tiết thú vị về bối cảnh, nhân vật và những thử thách khi tham gia phần phim thứ ba này.

Đọ sắc tại showcase: Ai cũng có một kiểu đẹp riêng

Ngày 23.9.2026 tại Thiskyhall Sala, TP.HCM, buổi showcase ra mắt dàn diễn viên "Chị Chị Em Em 3" quy tụ nhà sản xuất Will Vũ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, NSND Lê Khanh cùng các diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Chi Pu và Steven Nguyễn (riêng Quốc Anh vướng lịch trình không thể tham dự), dưới sự dẫn dắt của siêu mẫu Hà Anh. Không chỉ là nơi công bố thông tin phim, sự kiện còn trở thành một "bữa tiệc nhan sắc" theo đúng nghĩa đen khi ba nữ diễn viên chính cùng xuất hiện với ba phong cách hoàn toàn khác biệt.

Ninh Dương Lan Ngọc chọn một thiết kế mang hơi thở truyền thống với áo yếm cách điệu phối cùng khăn choàng lụa tông xanh đen, tóc búi cao điểm trâm cài cổ điển, tạo nên vẻ thướt tha, hợp với không khí hoài cổ của phim. Trong khi đó, Chi Pu diện trang phục tông trắng cổ yếm trễ vai, kết hợp tóc xoăn dài và son đỏ nổi bật, mang đến hình ảnh sang trọng, cuốn hút. Kỳ Duyên lại chọn hướng tối giản mà quyền lực với váy dáng dài họa tiết nhánh trúc, trang điểm tông nude và thần thái lạnh lùng, sắc sảo.

Ca sĩ Hiền Hồ cũng bất ngờ xuất hiện với đầm ren trắng kem dáng dài, được nhận xét có visual như búp bê sống nhờ tóc đen suôn dài và lối trang điểm nhấn vào đôi mắt. Góp mặt cùng dàn mỹ nhân, NSND Lê Khanh diện trang phục quyền lực đúng chất quý bà, còn Steven Nguyễn nổi bật với áo dài cách tân màu vàng.

Ninh Dương Lan Ngọc chính thức lộ diện, ê-kíp hé lộ bối cảnh Bắc Bộ xưa

Bên cạnh yếu tố hình ảnh, thông tin được chờ đợi nhất tại showcase là việc chính thức công bố Ninh Dương Lan Ngọc góp mặt trong dàn cast "Chị Chị Em Em 3", bên cạnh Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Chi Pu và Quốc Anh. Là gương mặt quen thuộc với khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai, sự xuất hiện của Lan Ngọc càng khiến "bình quân nhan sắc" của dàn diễn viên thêm nổi trội, đúng với tinh thần "vũ trụ hồng nhan" đã được khẳng định qua hai phần phim trước. Cùng với đó, teaser trailer và poster 5 nhân vật chính cũng lần đầu được công bố, đặt các nhân vật vào một tổng thể chung để gợi mở thêm những liên tưởng về mối quan hệ giữa họ.

Nói về việc chọn diễn viên, nhà sản xuất Will Vũ cho biết: "Các dự án điện ảnh của Will chưa từng casting, và Will rất vui vì trong dự án lần này, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng gần như cùng quan điểm với mình về mọi phương án, kể cả về diễn viên". Anh khẳng định yếu tố được giữ lại ở phần phim này vẫn là đặc trưng thương hiệu: Gợi cảm, táo bạo, với các ngôi sao nữ làm trung tâm, trong khi mỗi phần phim đều mang tinh thần riêng, không trùng lặp. Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, người từng là fan của thương hiệu "Chị Chị Em Em", chia sẻ anh đã chọn bối cảnh Bắc Bộ xưa để tạo sự khác biệt với hai phần trước, đồng thời thừa nhận: "Một thử thách đối với tôi khi thực hiện phim là các diễn viên đều rất cầu toàn, vì thế được làm việc chung với họ là một điều may mắn nhưng cũng khá áp lực".

NSND Lê Khanh, người trực tiếp dìu dắt dàn diễn viên trẻ qua các buổi workshop, nhận xét mỗi người đều đứng trước một dạng thử thách riêng: Lan Ngọc lần đầu thử vai chưa từng hóa thân, Chi Pu phải chứng minh sự khác biệt khi trở lại điện ảnh, còn Kỳ Duyên phải bước ra khỏi vùng an toàn sau thành công ở phần phim trước. Theo bà, cá tính của ba nữ diễn viên khi hóa thân vào nhân vật đã tạo nên một bức tranh rất sinh động, và với tất cả, đây đều là cơ hội để vượt qua chính mình và chứng minh bản lĩnh diễn viên.

Dàn cast tiết lộ hậu trường: Ai cũng có một cột mốc riêng với vai diễn này

Là gương mặt cuối cùng được công bố chính thức, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ đây là lần đầu tiên cô được đóng phim lấy bối cảnh xã hội miền Bắc, và việc hóa thân vào nhân vật Thị Liễu cũng là dạng vai chưa từng thể hiện trước đó. Cô cho biết phải kiềm chế năng lượng của mình để trưởng thành và tiết chế hơn, gọi đây là "một bước chuyển mình" trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Chi Pu tỏ ra rất hào hứng khi trở lại vũ trụ "Chị Chị Em Em", cho biết cô không do dự khi nhận lời vì tin tưởng vào sự chỉn chu của nhà sản xuất Will Vũ và cảm thấy yên tâm hơn khi có NSND Lê Khanh dìu dắt trong vai Thị Nương. Cô hài hước nhắc lại hình ảnh "hơi khổ sở" của mình ở phần 1 và cho biết lần này đã xin đạo diễn, nhà sản xuất để được "lộng lẫy" hết mình.

Với Kỳ Duyên, đây là vai nữ chính điện ảnh đầu tiên, cô cho biết đã phải "lột xác hoàn toàn" để hóa thân thành một tiểu thư thời xưa nền nã, đi nhẹ nói khẽ. Nói về nhân vật Thị Mầu, cô nhận xét cuộc sống của nhân vật khá nghiệt ngã, và hy vọng khán giả sẽ có sự thông cảm khi hiểu rằng mọi quyết định của cô ấy đều có lý do riêng. Trong khi đó, Steven Nguyễn tiết lộ vai Văn Cường của mình là một dạng vai anh chưa từng đóng, không hẳn giang hồ, dân chơi hay đểu cáng mà mỗi thứ có một ít, và anh hy vọng đây sẽ là vai diễn ghi được dấu ấn với khán giả.

Sau hành trình chuẩn bị và hé lộ nhiều thông tin thú vị, "Chị Chị Em Em 3" sẽ chính thức ra rạp vào ngày 16.10.2026.

Nguồn ảnh: BTC