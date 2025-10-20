Bức ảnh giao dịch không phải ai cũng có

Không cần khoe bảng chi tiêu hay thành quả tiết kiệm, cô gái này vẫn khiến nhiều người trầm trồ chỉ với 1 bức ảnh chụp thông báo tiền về tài khoản. Đương nhiên, đây không phải một giao dịch chuyển tiền bình thường.

Bức ảnh giao dịch "Trả lãi tiền gửi" do cô chia sẻ

Nhìn bức ảnh trên, có thể thấy cô có 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 30 triệu đồng. Việc gửi tiết kiệm và chia nhỏ số tiền thành nhiều sổ khác nhau cho thấy cô cũng khá biết tính toán. Bởi nếu gửi cả 90 triệu vào 1 sổ tiết kiệm, nếu chẳng may có việc cần tiền sẽ phải "rút 1 cục", ảnh hưởng lãi suất. Chia nhỏ vừa linh động cho bản thân, vừa tối ưu tiền lãi.

"Có ai như em 30 tuổi rồi mà chưa từng mua 1 phân vàng nào không ạ? Đêm qua ngân hàng trả lãi cho em, có 3 khoản tiết kiệm đến hạn. Em có nên mang đi mua vàng không mọi người nhỉ? Giờ em đang có tổng cộng 400 triệu gửi tiết kiệm" - Cô bày tỏ.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đồng tình đưa ra chung 1 phương án: Nên mua vàng, nhưng không nên "tất tay" hết vốn liếng vào vàng.

"Nên chia ra 1 phần mua vàng, 1 phần đầu tư chứng khoán - chứng chỉ quỹ, 1 phần gửi tiết kiệm dài hạn, 1 phần thì gửi kỳ hạn ngắn tầm 1-2 tháng thôi coi như khoản dự phòng. Nói chung nên phân bổ ra ấy, chứ gửi tiết kiệm hết cũng không tối ưu mà đem cả đi mua vàng thì lại hơi mạo hiểm quá" - Một người khuyên.

"Có thể mang hết số tiền mới đáo hạn này đi mua vàng cũng được, phần còn lại trong ngân hàng thì cứ để đó thôi, chứ đừng rút ra để all-in vào vàng" - Một người chung quan điểm.

"30 tuổi tiết kiệm 400 triệu là cũng giỏi dấy chứ, giờ tìm cách đầu tư nữa là đẹp" - Một người nhận định.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm?

1. Xác định rõ mục tiêu của khoản tiết kiệm

Tiền tiết kiệm không nên chỉ là khoản "để đó". Việc đầu tiên cần làm là xác định rõ mục đích: Bạn tiết kiệm để làm gì? mua nhà, cho con học, nghỉ hưu hay dự phòng khẩn cấp?

Ảnh minh họa

Khi có mục tiêu cụ thể, bạn mới có thể chọn hình thức phù hợp về kỳ hạn, mức rủi ro và tính thanh khoản. Chẳng hạn, khoản tiền cần trong 1-2 năm tới nên gửi ngân hàng kỳ hạn tương đương, hoặc chọn quỹ tiền tệ, thay vì đem đầu tư vào cổ phiếu hay bất động sản. Ngược lại, tiền tiết kiệm cho mục tiêu dài hạn như nghỉ hưu hoàn toàn có thể phân bổ sang kênh sinh lời cao hơn. Mục tiêu càng rõ, chiến lược càng chính xác.

2. Phân bổ hợp lý giữa các kênh sinh lời

Một sai lầm phổ biến là "bỏ trứng vào một giỏ". Tiền tiết kiệm chỉ gửi ngân hàng có thể an toàn, nhưng không tối ưu được khoản sinh lời.

Ngược lại, đầu tư hết vào vàng, cổ phiếu hay trái phiếu mà không có quỹ dự phòng cũng là lựa chọn quá rủi ro. Cách tối ưu là chia tiền thành nhiều phần: Một phần giữ tính thanh khoản cao (như gửi tiết kiệm ngắn hạn), một phần đầu tư ổn định (vàng, trái phiếu, quỹ mở), và một phần mạo hiểm hơn (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tăng trưởng). Sự phân bổ linh hoạt này giúp bạn vừa có dòng tiền an toàn, vừa tận dụng được cơ hội sinh lời từ thị trường.

3. Theo dõi, đánh giá và điều chỉnh định kỳ

Tiền tiết kiệm cũng cần được "chăm sóc" như một kế hoạch đầu tư. Mỗi 6 tháng hoặc 1 năm, bạn nên xem lại toàn bộ danh mục: Lãi suất có thay đổi không, hay có kênh đầu tư nào mới phù hợp hơn. Việc điều chỉnh linh hoạt giúp bạn tránh được rủi ro "tụt hậu" khi thị trường biến động. Nhiều người có thói quen gửi tiết kiệm một lần rồi quên mất, đến khi cần mới phát hiện ra lãi suất đã không còn hấp dẫn, đó cũng là một kiểu lãng phí không đáng có.

4. Tận dụng sức mạnh của lãi kép

Lãi kép là "phép màu" của tài chính, nhưng chỉ phát huy nếu bạn để tiền sinh lời đủ lâu và tái tục đều đặn. Việc gửi đều mỗi tháng và không rút ra giữa chừng sẽ giúp tài sản tăng trưởng đáng kể theo thời gian. Ví dụ, nếu bạn đều đặn gửi 5 triệu đồng mỗi tháng vào tài khoản tiết kiệm lãi suất 6%/năm, sau 10 năm bạn có thể tích lũy hơn 800 triệu đồng - nhiều hơn rất nhiều so với việc giữ tiền mặt. Bí quyết ở đây là kỷ luật và kiên nhẫn, để thời gian trở thành đồng minh của mình.