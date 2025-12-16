Bức ảnh đang khiến phụ huynh Việt Nam bức xúc: Không đủ tâm, xin đừng chọn nghề giáo!

Những nét chữ đầu đời còn run rẩy, những giọt nước mắt con trẻ khi bị điểm kém hay bị mắng... lẽ ra cần được vỗ về, uốn nắn bằng tình thương. Thế nhưng, thật xót xa khi chúng lại trở thành chủ đề để một giáo viên tương lai mang ra bình phẩm bằng những lời lẽ thô tục trên mạng xã hội.

Những tấm ảnh "Locket" khiến cộng đồng mạng bức xúc

Mới đây, cộng đồng mạng, đặc biệt là các hội nhóm phụ huynh, đã không khỏi bàng hoàng và bức xúc trước loạt hình ảnh được rò rỉ từ tài khoản Locket của một sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học.

Trong những bức ảnh được chia sẻ ở chế độ "bạn thân" ấy, không phải là khoảnh khắc cô trò ấm áp, mà là hình chụp vở tập viết của học sinh với nét chữ còn nguệch ngoạc, kèm theo lời bình phẩm chê bai nặng nề. Đáng buồn hơn, khoảnh khắc một em bé đang khóc - giây phút trẻ cần được an ủi nhất - lại bị chụp lại và đăng tải cùng dòng chú thích thô lỗ, văng tục khiến người đọc phải đỏ mặt.

Người đăng tải những tấm ảnh này dường như coi đây là một cách "xả stress" vui vẻ, là "góc khuất" bình thường của nghề giáo. Nhưng với những người làm cha làm mẹ, đó là một cú sốc.

Một phụ huynh có con học lớp 1, sau khi xem bài đăng đã để lại bình luận trên MXH: "Giao con cho thầy cô, chúng tôi tin vào sự bao dung của "người mẹ thứ hai" . Nhìn cảnh con trẻ bị chính cô giáo mang ra làm trò cười với lời lẽ ấy, tôi thấy đau lòng nhiều hơn là tức giận".

Hình ảnh học sinh bị đưa lên MXH với những lời lẽ không phù hợp

Khi bảng đen phấn trắng thiếu vắng lòng bao dung

Sự việc không chỉ dừng lại ở một vài bức ảnh hay câu chữ trên mạng ảo, mà nó phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong nhận thức và tư cách đạo đức của chính người trong cuộc - một giáo viên tương lai.

Nghề giáo không chỉ là dạy chữ, mà là dạy người.

Ở độ tuổi Tiểu học, các con như những trang giấy trắng, nét chữ chưa tròn, cảm xúc chưa vững là điều hết sức bình thường. Sự kiên nhẫn trước những vụng về ấy chính là thước đo đầu tiên của người thầy. Nếu chỉ vì chữ xấu, vì tiếng khóc của trẻ mà buông lời miệt thị, thì liệu người đứng trên bục giảng ấy có đủ tình thương để nắm tay các con đi qua những bài học đầu đời? Giáo dục cần sự nghiêm khắc, nhưng tuyệt đối không có chỗ cho sự xúc phạm.

Tổn thương sau những nút "share"

Có thể sinh viên ấy nghĩ rằng Locket là chốn riêng tư, nhưng sự tổn thương dành cho trẻ là có thật. Trẻ em, dù nhỏ, cũng có lòng tự trọng và quyền được tôn trọng hình ảnh cá nhân. Việc mang khiếm khuyết hay cảm xúc tiêu cực của trẻ ra để mua vui trên mạng xã hội là hành động thiếu trắc ẩn.

Lời cảnh tỉnh cho những người trẻ chọn nghề "gõ đầu trẻ"

Câu chuyện này là một nốt trầm buồn, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cần thiết. Chọn nghề sư phạm là chọn khoác lên mình sự mẫu mực. Trước khi rèn nét chữ cho trẻ, người thầy cần rèn cái tâm của chính mình.

Mong rằng, đây sẽ là bài học đắt giá để mỗi sinh viên sư phạm - những thầy cô giáo của ngày mai - hiểu rằng: Mỗi đứa trẻ đến trường đều cần được yêu thương và tôn trọng, chứ không phải để trở thành nạn nhân của những lời lẽ cay nghiệt trên mạng xã hội.