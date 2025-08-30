Đều là những gương mặt được nhiều người theo dõi trên MXH nhờ profile “khủng”, sự nghiệp thăng tiếng cùng cuộc sống viên mãn, Đỗ Vinh Quang (SN 1995) và Nguyễn Quang Đạt (SN 1991) lại tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện chung khung hình.

Đặc biệt hơn, Đỗ Vinh Quang hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines. Còn cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt cũng mới được bổ nhiệm trở thành Giám đốc Ban Khai thác bay của hãng hàng không Vietravel Airlines.

Đỗ Vinh Quang và Nguyễn Quang Đạt

Không chỉ hợp tác trong công việc, khi xuất hiện chung trong bức ảnh, nhiều người nhận ra cả Vinh Quang và Quang Đạt có nhiều điểm chung như đều là trai Hà Nội, từng đi du học sau đó quay về Việt Nam lập nghiệp, gặt hái thành công từ khi còn trẻ và đều có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn với vợ đẹp.

Đỗ Vinh Quang đúng chuẩn hình mẫu doanh nhân “tuổi trẻ tài cao”

Sinh năm 1995, Đỗ Vinh Quang là con trai út của bầu Hiển - một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam. Trước khi nắm giữ vai trò quản lý cấp cao, Đỗ Vinh Quang tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng tại City University of London (Anh). Sau đó khi trở về Việt Nam, anh làm việc tại Ban đầu tư của Tập đoàn T&T.

Sau khi trải qua nhiều vị trí cơ bản tại Tập đoàn của gia đình, Đỗ Vinh Quang dần có những bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp. Hiện anh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, đồng thời nắm giữ vai trò quản lý tại nhiều công ty con thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình. Ngoài ra, từ khi 25 tuổi, Vinh Quang đã trở thành Chủ tịch CLB Hà Nội FC.

Và mới đây khi ở tuổi 30, Vinh Quang lại tiếp tục gây bất ngờ khi nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines.

Ở tuổi 30, thiếu gia nhà bầu Hiển nắm giữ nhiều chức vụ cấp cao

Ngoài những thành công trong sự nghiệp, chuyện tình viên mãn cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh của thiếu gia nhà bầu Hiển cũng được dân tình ngưỡng mộ. Từ lúc còn yêu cho đến khi chính thức về chung nhà, Đỗ Vinh Quang và vợ Đỗ Mỹ Linh luôn kín đáo, nhẹ nhàng nhưng vẫn "tình bể bình".

Sau khi kết hôn, cả hai thoải mái hơn trong việc chia sẻ đời sống cá nhân, luôn dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào, tay trong tay xuất hiện tại các sự kiện lớn, nhỏ. Dù công việc bận rộn nhưng Đỗ Vinh Quang luôn sắp xếp cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, dành thời gian chất lượng bên vợ con.

Nam doanh nhân trẻ và vợ - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có cuộc sống hôn nhân viên mãn

Nguyễn Quang Đạt - giám đốc trẻ từng nổi tiếng với danh xưng "cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam"

Cơ trưởng Quang Đạt vốn không còn là cái tên xa lạ với nhiều người, đặc biệt là với những ai thường xuyên theo dõi thông tin về nghề phi công. Anh được nhiều người ưu ái gọi là “cơ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam” hay "Cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam" - những danh xưng không chỉ nhờ vẻ ngoài ấn tượng mà còn bởi thành tích đáng nể khi trở thành cơ trưởng năm 24 tuổi, một con số hiếm có trong ngành hàng không.

Tuy nhiên "bệ phóng" cực khủng của Quang Đạt không chỉ đến từ danh xưng nhào nhoáng, anh còn sở hữu bảng danh sách dài thành tích học tập ấn tượng. Anh là cựu học sinh của Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Năm 2009, Quang Đạt trúng tuyển khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Khoảng 3 tháng sau, anh lại rẽ hướng, khi trúng tuyển vào khóa đào tạo phi công của một hãng hàng không và tham gia khóa học 2 năm ở New Zealand.

Nguyễn Quang Đạt (cầm hoa) được lãnh đạo Vietravel Airlines bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Khai thác bay kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay. (Ảnh: vietravelairlines)

Năm 2011, Quang Đạt có chuyến bay đầu tiên và tính đến hiện tại anh đã có khoảng 14 năm kinh nghiệm trong nghề. Hiện tại, trên cương vị Giám đốc Ban Khai thác bay, một bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp - Quang Đạt chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động khai thác bay - lĩnh vực cốt lõi quyết định chất lượng dịch vụ và an toàn hàng không.

Vừa tài giỏi lại có ngoại hình thu hút, Quang Đạt nổi tiếng trên MXH với hàng chục nghìn lượt theo dõi. Anh cũng khá thoải mái trong việc chia sẻ chuyện công việc, cuộc sống đời thường. Mới đây nhất, Quang Đạt thu hút sự chú ý với đám cưới hoành tráng cùng blogger Hà Trúc. Cả hai được nhận xét đẹp đôi, đều là những người trẻ vừa giỏi, vừa giàu.

Quang Đạt và Hà Trúc là cặp đôi được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ

