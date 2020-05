Bức ảnh cực hiếm về ba chàng "ngự lâm quân" đình đám nhất những năm 90 của Hollywood bất ngờ hot trở lại: Khoảnh khắc đắt giá hơn 2 thập niên là đây

Gần 30 năm về trước, ở Hollywood có ba chàng “ngự lâm quân”. Họ được mọi người ưu ái gọi là "ba chàng trai vàng của những năm 90", và đó chính là: Leonardo DiCaprio, Johnny Depp và Brad Pitt.

Leonardo DiCaprio, Johnny Depp và Brad Pitt có gì? Họ đều sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, lãng tử mà nhiều gã trai phải ghen tị còn các cô gái thì khao khát mê đắm. Họ sở hữu khả năng diễn xuất chẳng thua kém gì nhiều người.

Có lẽ chỉ cần vậy, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp và Brad Pitt đã đủ khiến Hollywood phải diên đảo về mình. Và tất nhiên, khi trai đẹp ở cạnh trai đẹp thì có lẽ sẽ là bức tranh hoàn hảo nhất.



Mới đây, những bức ảnh chụp chung trong quá khứ của ba người bất ngờ được cư dân mạng chía sẻ trở lại. Đây được xem là những khoảnh khắc hiếm hoi nhất trong suốt hơn 2 thập kỷ qua mà người ta chưa từng tìm thấy lại. Thời điểm này, DiCaprio vẫn là cậu em út sở hữu khuôn mặt non trẻ, còn Brad Pitt và Johnny Depp lại làm các cô gái phải mê đắm vì sự trưởng thành và quyến rũ của người đàn ông ngoài 30.

Nhiều năm về sau, người ta vẫn có thể bắt gặp khoảng khắc Leonardo DiCaprio, Johnny Depp và Brad Pitt chụp ảnh cùng nhau nhưng bức ảnh bộ 3 trọn vẹn thì chưa từng lặp lại.

Năm 2019, Leonardo DiCaprio và Brad Pitt cùng nhau hội ngộ trong bộ phim Once Upon A Time In Hollywood. Màn tái hợp của "hai mẩu" những chàng lính ngự lâm năm nào khiến nhiều người xúc động. Nhiều người hi vọng rằng biết đâu một ngày lại thấy Leonardo DiCaprio, Johnny Depp và Brad Pitt cùng xuất hiện trong một khung hình.