Bức ảnh chụp người đàn ông bí ẩn đi trên cầu vào nửa đêm khiến hàng nghìn cư dân mạng bật khóc: Câu chuyện đằng sau là gì?

Kỳ thi đại học (Gaokao) ở Trung Quốc vẫn thường được ví như "cuộc chiến không khói súng". Trong cuộc chiến ấy, áp lực đè nặng lên vai sĩ tử một, thì nỗi lo âu trong lòng phụ huynh lại lớn gấp mười. Đặc biệt là khoảnh khắc tra cứu điểm thi, không ít cha mẹ nín thở, thậm chí không dám hỏi han vì sợ kết quả không như ý sẽ làm con tổn thương.

Mới đây, một câu chuyện nhỏ về đêm công bố điểm thi đã được chia sẻ và gây xúc động mạnh trên mạng xã hội nước này, nhắc nhở người lớn về cách ứng xử tinh tế trước ngưỡng cửa quan trọng của con cái.

Bóng dáng lặng lẽ trong đêm

Đêm hôm đó, cổng tra cứu điểm thi mở. Một nữ sinh ngồi một mình trước máy tính, hồi hộp nhập số báo danh. Khi những con số hiện ra đúng như dự tính, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng được trút bỏ. Vì trời đã khuya, cô quyết định không đánh thức bố mẹ để thông báo ngay.

Căng thẳng qua đi, cơn đói ập đến vì bữa tối cô ăn rất ít. Nữ sinh quyết định khoác áo xuống phố tìm đồ ăn đêm. Đường phố vắng lặng, gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Đang rảo bước, cô bỗng chột dạ khi cảm giác có ai đó đang bám theo mình từ phía sau.

Người bố đi đằng sau vì lo lắng cho con gái

Giật mình quay lại, cô sững sờ khi nhận ra bóng dáng quen thuộc. Đó là bố.

Người cha mặc vội bộ đồ ngủ, trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác dày, lặng lẽ giữ khoảng cách đi theo sau để bảo vệ con gái. Hóa ra, ông vẫn luôn thức và dõi theo từng cử động của con.

Thấy con phát hiện, ông không nói nhiều, chỉ tiến lại gần và khoác thêm áo ấm cho con. Ông tuyệt nhiên không hỏi một lời nào về điểm số, không tạo bất cứ áp lực nào trong giây phút ấy.

Hiểu được sự quan tâm thầm lặng của cha, cô gái chủ động mở lời: "Bố à, con chỉ đói nên xuống mua chút gì ăn thôi. Điểm thi của con ổn, đúng như dự tính, con thấy hài lòng rồi" . Người cha nghe xong, gương mặt giãn ra, ông vỗ nhẹ vai con gái và nói khẽ: "Vậy là tốt rồi" .

Dưới ánh đèn đường, hai cha con cùng đi bộ về nhà. Khoảnh khắc ấy, nữ sinh cảm nhận được sự an tâm tuyệt đối. Cô hiểu rằng, dù kết quả thi cử có ra sao, cô vẫn luôn có một người cha sẵn sàng đi phía sau, âm thầm bảo vệ và ủng hộ mình vô điều kiện.

Thành tích hay sự trưởng thành quan trọng hơn?

Câu chuyện giản dị này đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi về cách làm cha mẹ.

Nhiều cư dân mạng bình luận: "Kỳ thi đại học chỉ là một trạm dừng, không phải là đích đến cuối cùng. Điều quý giá nhất không phải là những con số trên bảng điểm, mà là sự thấu hiểu và đồng hành của gia đình".

Trong khi nhiều bậc phụ huynh thường vô tình đặt gánh nặng kỳ vọng lên vai con cái, người cha trong câu chuyện đã chọn cách lùi lại phía sau. Sự im lặng và cái vỗ vai của ông có sức mạnh hơn ngàn lời giáo huấn.

Câu chuyện là lời nhắc nhở nhẹ nhàng gửi đến các bậc phụ huynh: Điểm số có thể thay đổi vận mệnh trong nhất thời, nhưng sự yêu thương và tin tưởng của cha mẹ mới là hành trang vững chắc nhất giúp con cái trưởng thành và đứng vững trước mọi sóng gió cuộc đời.