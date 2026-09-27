Bức ảnh chụp ban công lúc 7h sáng viral MXH

7 giờ sáng, khi thành phố vừa bắt đầu một ngày mới, nữ blogger ở Thượng Hải, Trung Quốc tiện tay chụp lại ban công nhà mình rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Không ngờ, khung hình tưởng như rất đỗi bình thường ấy lại nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn trên MXH. Không phải bình minh rực rỡ hay view thành phố từ trên cao, thứ khiến nhiều người xuýt xoa lại là một màu xanh gần như phủ kín khung hình. Hành, tỏi, xà lách, bắp cải, cải thìa, củ cải… chen nhau mọc tốt tươi, biến ban công giữa đô thị thành một khu vườn thu nhỏ.

Điều thú vị hơn nằm ở cách khu vườn ấy được tạo nên. Chủ nhân không đầu tư những bồn cây cầu kỳ mà tận dụng hàng loạt thùng, chai nhựa để trồng rau. Theo nữ chủ nhâ , khu vườn có tới khoảng 100 thùng nhựa, đủ để cô từng bước tiến gần tới niềm vui "tự do rau xanh" ngay giữa Thượng Hải.

Bức ảnh chụp ban công viral MXH Trung Quốc

Nhìn toàn cảnh, khó tin đây chỉ là một ban công nhà ở. Gần như mọi khoảng trống có thể tận dụng đều xuất hiện cây xanh. Hành tây, tỏi và hành lá mọc sát nhau. Xà lách, bắp cải, cải thìa phủ thành từng mảng xanh, xen giữa là những cụm củ cải. Khi tất cả cùng phát triển, ban công nhỏ trông chẳng khác nào một vườn rau thực thụ được thu nhỏ giữa thành phố.

Nhưng khu vườn này không xuất hiện chỉ sau một đêm. Ban đầu, nữ blogger chỉ thử sức với những loại rau khá quen thuộc như cải thìa và xà lách. Không ngờ lần đầu đã cho kết quả khả quan. Từ vài chậu ban đầu, cô bắt đầu thử thêm cà chua, củ cải và nhiều giống cây khác.

Mỗi lần gieo trồng lại mang đến thêm một chút kinh nghiệm. Từ cách chọn đất, kiểm soát lượng nước đến tỉa cây và bón phân, cô dần tìm được phương pháp phù hợp. Cứ như vậy, vài chậu rau ban đầu ngày một nhiều lên, cuối cùng phủ xanh cả ban công.

Một trong những điểm khiến khu vườn gây chú ý là cách chủ nhân tận dụng những vật dụng rất đơn giản. Thay vì sử dụng toàn bộ chậu cây đắt tiền, cô tận dụng thùng và chai nhựa để tạo thành nơi trồng rau. Với chai nhựa, chúng có thể được cắt và biến thành những chậu nhỏ có phần chứa đất phía trên, phần giữ nước phía dưới. Các lỗ thoát nước giúp hạn chế tình trạng đất bị úng.

Đất trồng cũng được ưu tiên loại tơi xốp, thoáng khí và giữ ẩm phù hợp. Hạt giống được gieo lên bề mặt rồi phủ một lớp đất mỏng. Tùy từng giống cây, chủ nhân điều chỉnh lượng nước, phân bón và độ ẩm khác nhau. Với những loại rau dễ trồng, nếu mọi thứ thuận lợi, chỉ khoảng một tháng đã có thể bắt đầu thu hoạch. Chính cảm giác nhìn một hạt giống nhỏ dần nảy mầm, lớn lên rồi cuối cùng xuất hiện trên bàn ăn khiến việc trồng rau dần trở thành một thú vui khó bỏ của nữ blogger.

Không chỉ phủ kín ban công bằng đủ loại rau xanh, chủ nhân còn dành một góc nhỏ để bố trí bể cá, khiến không gian càng giống một khu vườn sinh thái thu nhỏ. Xung quanh là cây cối xanh mướt, phía dưới là mặt nước và những chú cá nhỏ bơi lội, tạo nên một góc thư giãn đầy sức sống ngay giữa thành phố.

Dù sở hữu khu vườn khá ấn tượng, nữ blogger lại không cổ vũ việc biến trồng rau thành một công việc quá cầu kỳ. Cô không khuyến khích tự ủ phân ngay trong nhà bởi quá trình này mất thời gian và có thể tạo mùi, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Với một khu vườn ban công, cô cho rằng nên giữ mọi thứ đơn giản nhất có thể.

Đằng sau màu xanh đẹp mắt cũng là khá nhiều công sức. Rau cần được tưới, tỉa và bón phân thường xuyên. Khi số lượng cây tăng lên, việc chăm sóc cũng trở nên phức tạp hơn. Đó là lý do khu vườn khiến nhiều cư dân mạng thích thú: nhìn có vẻ tự nhiên, nhưng để hàng chục thùng rau cùng xanh tốt lại cần sự kiên trì mỗi ngày.

Việc biến ban công hay sân thượng thành khu trồng cây cũng cần tính đến điều kiện thực tế, đặc biệt là khả năng chịu tải và chống thấm, tránh để thú vui cá nhân ảnh hưởng đến kết cấu công trình hoặc những người xung quanh.

Có lẽ vì vậy, điều khiến bức ảnh buổi sáng trở nên đặc biệt không chỉ là một ban công đầy rau. Giữa Thượng Hải đông đúc, chủ nhân vẫn tìm được một khoảng nhỏ để gieo hạt, chờ cây lớn và tự tay hái những bó rau mình đã chăm sóc. Mỗi sáng thức dậy, thay vì chỉ nhìn ra những khối nhà và đường phố, trước mắt cô là một khoảng xanh thay đổi từng ngày.

Không cần một khu vườn rộng hay mảnh đất ở ngoại ô, những chiếc thùng nhựa, một chút đất, ánh nắng và thời gian cũng đủ tạo nên một góc sống khác biệt giữa thành phố. Và có lẽ đó là lý do bức ảnh chụp ban công lúc 7 giờ sáng khiến nhiều người dừng lại ngắm nhìn. Thứ khiến người ta thích thú không chỉ là rau xanh tốt đến đâu, mà còn là cảm giác về một cuộc sống rất đời thường: sáng mở cửa ra kiểm tra cây, chờ một lứa rau mới lớn rồi hái chúng cho bữa ăn trong ngày. Giữa nhịp sống đô thị vội vã, niềm vui đôi khi chỉ giản dị đến vậy.

Nguồn: post.smzdm