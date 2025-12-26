Bức ảnh "chấn động" trong nhà Ngân Collagen những ngày cuối năm

Đó là loạt ảnh bên trong căn phòng đựng túi hiệu ở lâu đài 500 tỷ của Ngân Collagen!

Hình ảnh này do chính cô đăng tải lên kênh TikTok cá nhân có hơn 173N follower. "Góc nhỏ yêu thương", nữ doanh nhân chăm chỉ check-in, hào hứng chia sẻ.

Ngân Collagen chia sẻ hình ảnh check-in cùng phòng đựng túi hiệu.

Góc quay clip, hình ảnh mới được Ngân Collagen yêu thích.

Một góc căn phong cho thấy diện tích rộng lớn, với các kệ tụ chia ngăn có cửa kính dùng để đựng túi. Ở mỗi ngăn, “boss” Cần Thơ sắp xếp, bày biện từ 1-3 mẫu túi theo màu sắc, kiểu dáng. Đây đều là những mẫu túi nằm trong BTS túi của Ngân Collagen, có kiểu dáng quen thuộc như Louis Vuitton, Hermes,... đều có đủ.

Vốn sở hữu nhiều túi hiệu (theo chia sẻ của Ngân Collagen), song đây là lần đầu tiên cư dân mạng thấy cô có phòng trưng bày túi. Trước đó, trên mạng xã hội có không ít hình ảnh nữ doanh nhân này để túi nằm la liệt dưới sàn nhà, xách ra vườn hái trái cây,... Trên sóng livetsream, Ngân Collagen cũng từng nhiều lần chia sẻ chuyện đang sửa, lắp phòng riêng để túi xách, quần áo, dày dép trong lâu đài ở Cần Thơ, khiến nhiều người quan tâm, tò mò.

Cận cảnh những chiếc túi được bày biện trong tủ kính trong căn phòng đựng túi hiệu của Ngân Collagen.

Nhiều cư dân mạng cho biết càng bất ngờ hơn khi nhìn vào căn phòng trưng bày túi của Ngân Collagen, từ số lượng cho đến kiểu dáng và mẫu mã. “Phú bà Cần Thơ” từng chia sẻ bản thân sở hữu hơn 200 chiếc túi hiệu, trong đó có khoảng 40 mẫu Hermès, được cô mua trong các chuyến công tác. Theo lời Ngân Collagen, dù không thường xuyên sử dụng túi hiệu nhưng chồng cô lại là người “ép” mua.

“Ngân nhiều mẫu lắm, vài trăm nghìn, vài triệu, vài trăm triệu, vài tỷ,... cái nào cũng có, tui thích cái nào mua cái đó chứ cũng không rành đồ hiệu. Có mấy cái mua về vụt vô trong nhà chứ chưa xách lần nào luôn. Túi của Ngân để trang trí là chủ yếu chứ ít xài lắm. Sang nhà bên kia tủ túi xách của Ngân lớn nên cần 1 lượng lớn để trang trí nên sưu tầm nhiều”, Ngân Collagen từng chia sẻ trên sóng livestream.

Tuy nhiên, với số lượng túi được cho là “không đếm xuể” này của Ngân Collagen thì cư dân mạng liên tục đặt ra những nghi vấn về vấn đề túi thật hay túi fake. Bởi nếu đây là túi thật thì có lẽ Ngân là người sở hữu túi hiệu nhiều thứ 2 thế giới, chỉ đứng sau Jamie Chua - một nữ đại gia Singapore.

Mặt khác, netizen cũng liên tục để lại bình luận thắc mắc về việc tủ túi hiệu mất vài tháng để thi công nhưng lại trông có phần sơ sài, không toát lên được sự sang chảnh. Hiện tại, số lượng túi mà Ngân sở hữu và chiếc tủ đựng túi mới này trở thành đề tài bàn luận không ngớt trên TikTok. Nhiều người yêu cầu Ngân Collagen chứng minh nguồn gốc của những chiếc túi này vì nhìn kiểu gì cũng trông chúng cứ "dại dại".

Ngân Collagen từng nhiều lần chia sẻ túi hiệu chất đầy nhà, nằm la liệt trên sàn nhà.

Ngân Collagen tên thật là Trần Thị Bích Ngân (sinh năm 1995) nổi lên trên mạng xã hội với hình ảnh nữ doanh nhân giàu có, sở hữu biệt thự trăm tỷ, túi hiệu, kim cương và xe sang. Hiện tại, Ngân được giới thiệu là người sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm làm đẹp, nổi bật là “kẹo táo thải mỡ bụng”.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Ngân Collagen đang bị cơ quan chức năng rà soát.

Theo Dân Trí, vào tháng 5 vừa qua, Cục An toàn thực phẩm gửi văn bản đến Sở An toàn thực phẩm TP HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, đề nghị kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm 2 sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo là "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh plus". Kết quả rà soát trên phần mềm dịch vụ công cho thấy 2 sản phẩm này chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Hình ảnh mới đây nhất của Ngân Collagen.

Bởi thế, những thông tin liên quan đến Ngân Collagen vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm, nhưng theo hướng tranh cãi.