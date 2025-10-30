Bức ảnh "2 đôi chân trần" này từng khiến 1 nam diễn viên bị chỉ trích vuốt mặt không kịp!

Dư Văn Lạc sinh năm 1981, là người mẫu, ca sĩ, diễn viên có tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Anh nổi tiếng nhờ các phim Vô gian đạo, Bản sắc anh hùng, Âm mưu hoàng tộc, Thần bài Macau, Ngộ Không truyện... Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, tài tử đồng thời bị xếp vào nhóm nghệ sĩ "lắm tài nhiều tật", từng thường xuyên vướng thị phi tình ái trong showbiz Hoa ngữ.

Dư Văn Lạc kết hôn với thiên kim tỷ phú Đài Loan Vương Đường Vân vào năm 2017. Cặp đôi có với nhau hai người con, một trai, một gái. Những năm qua, diễn viên gần như lui về chăm sóc gia đình, không còn vướng phải tin đồn tình ái, ăn chơi như trước. Anh trở thành người đàn ông có trách nhiệm và dành nhiều thời gian bên vợ con. Dù vậy, nam nghệ sĩ cùng từng vướng tranh cãi về chuyện nuôi dạy con, thậm chí bị chỉ trích thậm tệ.

Cụ thể, nam diễn viên bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi đăng một bài viết gây nhiều tranh cãi.

Anh chia sẻ một bức ảnh chụp trong phòng tắm cùng con gái 3 tuổi. Dù bức ảnh chỉ chụp phần bàn chân của hai cha con, nhưng dòng chú thích đi kèm khiến cư dân mạng không khỏi khó chịu.

Anh chia sẻ một bức ảnh chụp trong phòng tắm cùng con gái 3 tuổi. Dù bức ảnh chỉ chụp phần bàn chân của hai cha con

Dư Văn Lạc viết: "Rất tận hưởng khoảng thời gian vẫn còn có thể tắm cùng con. Rồi con sẽ nhanh chóng lớn lên mất thôi".

Chỉ sau ít phút, bài đăng đã gây "bão mạng". Nhiều người cho rằng con gái anh đã 3 tuổi, không còn quá nhỏ, nên việc người cha vẫn tắm cùng con và còn nói là 'rất tận hưởng' là hành vi không phù hợp.

Một số bình luận phê phán gay gắt: "Đăng lên làm gì? Muốn được khen hay muốn bị chỉ trích?"; "Tắm cho con là một chuyện, nhưng tắm cùng con lại là chuyện khác"; "Dù có mặc quần đùi đi nữa, tôi cũng thấy không ổn".

Tuy nhiên, cũng có người bênh vực Dư Văn Lạc, cho rằng cư dân mạng đang "quá nhạy cảm". Theo họ, anh chắc chắn đã mặc đồ và việc người cha tắm cùng con nhỏ là điều hoàn toàn bình thường, không đáng bị thổi phồng.

Dẫu vậy, nhiều ý kiến vẫn cho rằng Dư Văn Lạc với tư cách là người nổi tiếng đã quá thiếu cẩn trọng khi công khai một khoảnh khắc riêng tư như vậy, vô tình đẩy con gái nhỏ vào tâm bão dư luận.

Có lẽ trong mắt Dư Văn Lạc, việc tắm cùng con chỉ là một hành động yêu thương, là khoảnh khắc thân thiết giữa cha và con gái mà anh muốn lưu giữ trước khi con khôn lớn. Nhưng cách anh chia sẻ công khai trên mạng lại gây hiểu lầm, khiến hình ảnh của anh bị chỉ trích là thiếu tinh tế.

Ngay cả khi hành động xuất phát từ tình cảm thuần túy, người của công chúng vẫn cần cân nhắc kỹ ranh giới giữa riêng tư và chia sẻ, bởi chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể trở thành ngòi nổ gây tranh cãi lớn.

Câu chuyện của Dư Văn Lạc một lần nữa gợi lại vấn đề không mới nhưng luôn nhạy cảm: ranh giới giữa tình yêu cha mẹ dành cho con và sự tôn trọng riêng tư của trẻ nhỏ.

Trong nhiều gia đình châu Á, cha mẹ thường cho rằng "con còn nhỏ thì biết gì", nên mọi việc liên quan đến con từ tắm rửa, ăn mặc đến chia sẻ hình ảnh đều có thể được quyết định thay. Nhưng chính sự "tự nhiên" ấy đôi khi làm mờ đi ranh giới giáo dục và xâm phạm.

Một đứa trẻ 3 tuổi vẫn cần được bảo vệ, cả về cơ thể lẫn quyền riêng tư. Khi cha mẹ tự cho phép mình chia sẻ những khoảnh khắc thân mật lên mạng, dù là với ý tốt, họ vô tình đặt con vào vùng rủi ro bị nhìn nhận, bàn tán, thậm chí bị gán ghép sai lệch.

Ở thời đại mạng xã hội, "nuôi con trước ống kính" đang trở thành trào lưu. Nhiều bậc cha mẹ muốn lưu giữ kỷ niệm, muốn thể hiện tình yêu điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng dạy con về ranh giới cơ thể, về quyền được riêng tư, về sự tôn trọng bản thân, cũng là một phần quan trọng của giáo dục hiện đại.