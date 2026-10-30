Bữa phụ mẹ yên tâm chuẩn bị: Nhanh - ngon - lành siêu tiện lợi

Sau những giờ học tập hay vui chơi, chạy nhảy hăng hái, trẻ thường thường nhanh chóng thấy đói và cần được bổ sung năng lượng. Dù vậy, để chuẩn bị một bữa phụ vừa ngon miệng, tiện lợi mà vẫn khiến mẹ hoàn toàn an tâm về chất lượng là chuyện không dễ dàng. Mẹ tự tay vào bếp chế biến những món ăn cầu kỳ thì tốn quá nhiều thời gian, trong khi các lựa chọn mua sẵn bên ngoài lại tiềm ẩn nhiều lo ngại về nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thấu hiểu trăn trở đó, bộ sản phẩm xúc xích tiệt trùng TH true FOOD ra đời, mang đến thêm một lựa chọn cho bữa phụ trong ngày. Không chỉ đáp ứng tiêu chí ngon - lành - tiện, sản phẩm dễ dàng đồng hành và "tiếp sức" cho con trong mọi hoạt động mỗi ngày.

Từ những hương vị quen thuộc đến sự kết hợp mới lạ, bộ ba xúc xích tiệt trùng TH true FOOD mang đến thêm lựa chọn cho những bữa phụ của trẻ. Xúc xích Thịt Heo truyền thống đậm đà, Xúc xích Thịt Bò thơm ngon đặc trưng và Xúc xích Thịt Heo Bắp - sự kết hợp mới lạ giữa vị thịt ngọt đậm cùng những hạt bắp giòn ngọt sần sật mang lại trải nghiệm ăn uống thú vị cho các bé.

Không cần bảo quản lạnh hay chế biến cầu kỳ, xúc xích tiệt trùng TH true FOOD chỉ cần xé vỏ là có thể thưởng thức tức thì. Một vài cây xúc xích tiệt trùng được mẹ chuẩn bị trong balo sẽ là "trạm tiếp năng lượng" siêu nhanh cho bé sau giờ ra chơi, hay trước buổi tập thể thao. Với người lớn, đây cũng là món ăn nhẹ cực kỳ tiện lợi mang theo khi đi làm, dã ngoại hay du lịch cùng gia đình.

Nhờ tỷ lệ thịt cao, xúc xích tiệt trùng TH true FOOD cung cấp nguồn đạm và dưỡng chất dồi dào, tiếp sức cho mọi hoạt động vui chơi và học tập mỗi ngày của trẻ. Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của sản phẩm chính là hàm lượng thịt thật, giúp từng cây xúc xích giữ được vị ngọt cùng độ giòn tự nhiên, mang lại cảm giác mọng thịt mà không bị bở hay nhiều bột.

Giữa muôn vàn lựa chọn, TH true FOOD ghi điểm với các bậc phụ huynh nhờ cam kết 100% không chất bảo quản, giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng cùng hương vị tươi ngon của nguyên liệu sản xuất. Bí quyết nằm ở quy trình khép kín tại Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH, đạt chứng nhận FSSC 22000 - hệ thống quản lý an toàn thực phẩm uy tín hàng đầu thế giới. Từ khâu sơ chế, phối trộn, định hình, gia nhiệt cho đến tiệt trùng, mỗi công đoạn đều được kiểm soát khép kín nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao nhất.

Với xúc xích tiệt trùng TH true FOOD, mẹ có thêm lựa chọn tiện lợi, chất lượng cho bữa phụ của con mà không tốn thời gian chuẩn bị. Còn bé lại được hào hứng thưởng thức món ăn yêu thích mà vẫn bổ sung đầy đủ dưỡng chất.

Sự xuất hiện của sản phẩm không chỉ giải quyết bài toán bữa phụ mỗi ngày, mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thực phẩm sạch của TH true FOOD - khẳng định vị thế người đồng hành đáng tin cậy trong từng bữa ăn và nhịp sống hiện đại của gia đình Việt.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Ứng dụng Công nghệ cao TH

Địa chỉ: Số 227, Phố Hai Bà Trưng, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên.