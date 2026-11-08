Bữa cơm của nữ TikToker Việt đỗ 8 trường đại học Mỹ, chọn học Stanford

Jenny Huỳnh, tên thật Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005, từng gây chú ý khi thông báo đỗ 8 trường đại học Mỹ với hồ sơ ngành Kinh doanh. Trong số đó có Stanford, nơi cô chọn theo học từ năm 2023. Cô cũng có thời gian học tại Oxford (Anh). Thế nhưng trong những lần chia sẻ chuyện ăn uống, điều khiến người xem nhớ lại là những món rất đỗi quen thuộc với người Việt.

Bữa cơm quê giữa thành phố

Bữa ăn được nhắc đến nhiều nhất là lần Jenny ghé Cơm quê Dượng Bầu (quận 1 cũ, TP.HCM) trong chuyến về nước năm 2025. Cô đi cùng bạn bè, không review, không khen cũng không chê.

Trên bàn có trứng chiên, bò xào cải thìa, thịt kho và bánh khọt. Theo hóa đơn được ghi lại, đĩa trứng chiên giá gốc 110.000 đồng nhưng được tính 0 đồng vì quán đang tặng, còn ba món còn lại lần lượt là 140.000, 150.000 và 140.000 đồng.

Bò né nấu ngay trên giường ký túc xá

Nếu ở quán cơm quê, Jenny chỉ là một thực khách bình thường, thì khi tự vào bếp, cô lại chơi lớn hơn nhiều. Có lần, cô tự đặt ra luật là không được rời khỏi giường ký túc xá, rồi đạp xe đến siêu thị, chi khoảng 45 USD (khoảng 1,17 triệu đồng) mua nguyên liệu và mượn nồi của bạn.

Sau khi trải khăn lên giường cho đỡ dính bẩn, cô bắt tay vào nấu một bữa gồm sữa chuối, bơ cắt lát, mì cacio e pepe, bò né và pancake mochi ube, trong đó ly sữa chuối được cô gọi đùa là "sữa chuối thương hiệu Stanford".

Món cô ưng nhất là cacio e pepe, còn bò né lại đánh dấu lần đầu tiên cô nấu bít tết, với phần thịt áp chảo, hai quả trứng ốp la lòng đào, phô mai Bò Cười và bánh mì. Vì không có pate lẫn lò nướng nên ổ bánh mì không giòn như ý, nhưng cô cho biết mình chẳng theo công thức nào mà chỉ làm đại. Pancake thì kém may mắn hơn cả, khi lần đầu bột còn sống, lần thứ hai lại hơi cháy.

"Ở trường, mình nhớ hương vị Việt Nam"

Trong những bữa ăn ấy, món Việt vẫn chiếm phần lớn: thịt kho, bò xào, bánh khọt, bò né. Món Âu, món Nhật chỉ xen vào cho đổi vị. Chính Jenny cũng thừa nhận điều này khi làm món bò né, rằng ở trường, cô nhớ hương vị Việt Nam. Cảm giác ấy càng rõ hơn vào cuối năm 2023, khi lần đầu ăn phở trong căn tin Stanford, cô thấy mùi vị khá lạ so với phở quê nhà.

Nỗi nhớ ấy vẫn theo cô đến tận bây giờ. Hồi tháng 7/2026, Jenny mang món Việt mua từ một quán pop-up ở Oxford mời giáo sư hướng dẫn ăn thử, gồm cà phê phin, bánh mì, gỏi cuốn tôm và bún chả giò. Cô kể rằng hồi nhỏ, bà thường tự cuốn rồi chiên chả giò cho cô ăn, và có lẽ vì thế mà những món này mang theo nhiều kỷ niệm hơn một bữa ăn thông thường. Vị giáo sư cuối cùng chọn gỏi cuốn làm món ưng nhất vì vị nhẹ và mát.

Với một cô gái đã đi qua những ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới, bữa cơm của Jenny Huỳnh vẫn rất giản dị: đĩa thịt kho, ổ bánh mì, quả trứng ốp la, thỉnh thoảng một món cầu kỳ cho vui, và gần như lúc nào cũng có một món nhắc cô nhớ về Việt Nam.