Sau biến cố sức khỏe, NSND Công Lý ít tham gia diễn xuất hơn nhưng đồng thời cũng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống thường ngày, thông qua những cập nhật của vợ kém 15 tuổi - Ngọc Hà Lê. Với anh, mỗi bữa cơm giờ đây không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là cách để hồi phục, để sống khỏe và để cảm nhận tình yêu thương trong gia đình.

Trong các chia sẻ của mình, Ngọc Hà cho thấy sự chăm sóc chu đáo, kiên nhẫn, tỉ mỉ từng bữa ăn. Từ ngày chồng đau ốm, Ngọc Hà tìm hiểu kỹ chế độ ăn uống, chọn món phù hợp, giữ khẩu phần vừa phải để tốt cho sức khỏe. Các món ăn được vợ Công Lý chuẩn bị cho chồng đa dạng như cơm kim chi thịt bò cháy tỏi, cơm thịt bò kho, miến hải sản, cơm trộn rau củ,…

Ngoài những bữa cơm quen thuộc thường ngày, Ngọc Hà còn thường xuyên vào bếp thử món mới, vừa thay đổi khẩu vị mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho chồng như tự làm xôi cốm, bánh bông lan,…

Đây cũng là lý do mà phía dưới các chia sẻ về bữa ăn của Công Lý, cư dân mạng để lại nhiều bình luận ngưỡng mộ, vừa chúc nam nghệ sĩ mau khoẻ vừa xuýt xoa với tình cảm của 2 vợ chồng.

“Mình thật sự ngưỡng mộ tấm lòng của Hà. Anh Lý bệnh nhưng bạn vẫn một lòng bên cạnh chăm sóc. Tấm lòng bạn tốt lắm”, “Nhìn bữa ăn của chú Lý là biết chị Hà chăm chồng thế nào”, “Công Lý có vợ xinh đẹp và giỏi quá. Lại còn đảm đang, khéo léo”, “Hồi trước xem clip vì chú Lý, giờ xem clip vì thấy vợ chồng hạnh phúc, cơm ngon canh ngọt thế này ai chẳng mê”,... là một số lời nhắn từ cư dân mạng.

Bản thân Ngọc Hà không ngại chia tâm sự về chuyện ăn uống của chồng. Cô từng chia sẻ trong một video: “Em là một người vợ mà cũng bận lo đi kiếm tiền nhưng em cho rằng dù có bận cỡ nào thì cũng phải lo bữa ăn thật chu đáo cho anh Lý”.

Về phần mình, khi sức khỏe ổn định hơn, NSND Công Lý cũng chịu khó vào bếp như một cách tìm niềm vui mới trong cuộc sống. Vì vậy những bữa ăn của vợ chồng Công Lý có thể không cao sang, không cầu kỳ nhưng chứa đựng điều quý giá nhất của mỗi người là sự gắn bó bên người bạn đời và tình cảm gia đình.

NSND Công Lý (tên thật là Nguyễn Công Lý, sinh năm 1973) là một nghệ sĩ gạo cội của Nhà hát Kịch Hà Nội, nổi tiếng qua nhiều vai diễn truyền hình, đặc biệt là vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019 - ghi nhận những đóng góp sau hàng chục năm cống hiến cho sân khấu và truyền hình.

Vợ của NSND Công Lý là Lê Ngọc Hà (sinh năm 1992), từng là phóng viên. Cô kém chồng 15 tuổi, được biết đến với tính cách nhẹ nhàng, khéo léo. Cặp đôi kết hôn năm 2021, sau khoảng 5 năm hẹn hò.

Cũng trong năm 2021, Công Lý gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng và phải điều trị, phục hồi trong thời gian dài. Ngọc Hà gây ấn tượng khi luôn đồng hành cùng chồng trong giai đoạn khó khăn nhất. Hiện tại Công Lý dần quay trở lại công việc, tham gia các dự án nhỏ song phần lớn thời gian anh vẫn đang tích cực phục hồi.

(Tổng hợp - Ảnh: Ngọc Hà Lê)