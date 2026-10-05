Bữa cơm của gia đình này nhìn vô cùng ngon và tươm tất nhưng ai xem ảnh cũng lắc đầu, nhăn mặt vì 1 chi tiết "lạ"!

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại một bữa cơm gia đình, làm dấy lên nhiều bàn luận về nếp sống của giới trẻ.

Hình ảnh trong video cho thấy một mâm cơm gia đình quen thuộc với các món ăn thường nhật như tôm xào cay, thịt xào hành tây, trứng chiên giá đỗ và trái cây tráng miệng. Người mẹ sau khi nấu nướng lộ rõ vẻ mệt mỏi trong bộ trang phục giản dị ở nhà, trong khi cô con gái ngồi đối diện với bộ móng tay dài cầu kỳ, cầm đũa có phần gượng gạo và liên tục bày tỏ sự không hài lòng với các món ăn.

Trong suốt bữa ăn, cô gái liên tục chê bai đồ ăn cay, phàn nàn thiếu món rau xanh đúng sở thích và nhận xét về cách bày biện của mẹ. Người mẹ tỏ ra bất lực trước thái độ kén chọn của con, dẫn đến bầu không khí căng thẳng giữa hai thế hệ trên bàn ăn.

Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng. Phần lớn ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở sở thích ăn uống cá nhân, mà phản ánh sự thiếu tế nhị trong cách ứng xử của người con trước công sức chăm sóc của cha mẹ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhìn nhận đây là hệ quả của cách nuôi dạy có phần quá nuông chiều, thiếu đi sự uốn nắn cần thiết về các nguyên tắc cơ bản trong sinh hoạt gia đình.

Từ câu chuyện trên, nhiều góc nhìn giáo dục cho rằng sự trưởng thành và nếp sống của một người thường được thể hiện rõ nhất qua những thói quen đời thường, đặc biệt là văn hóa ứng xử trên bàn ăn.

Việc yêu thương con cái không đồng nghĩa với việc đáp ứng mọi đòi hỏi vô điều kiện. Thiết lập những quy tắc ứng xử chừng mực, dạy con biết trân trọng bữa ăn gia đình và thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ chính là hành trang quan trọng giúp người trẻ tự lập và hòa nhập tốt hơn khi bước ra xã hội.