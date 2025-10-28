Bên cạnh những chia sẻ về công việc thì Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Xuân Bắc còn gây chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Trong đó, loạt chia sẻ về bữa cơm nhà một mình lúc 2-3h sáng của NSND Xuân Bắc khiến nhiều người phải dừng lại. Anh thường xuyên đi làm về trễ nên phải ăn cơm một mình, những bữa ăn rất đơn giản, thậm chí là cơm nguội cho qua bữa...

NSND Xuân Bắc thường xuyên chia sẻ hình ảnh những bữa cơm nguội, ăn lúc nửa đêm lên Facebook cá nhân.

Các món ăn vợ để phần cho anh cũng rất đơn giản, đậm chất truyền thống Việt Nam như canh bí, cá kho, trứng rán, thịt băm,... Có khi là chỉ nấu vội một bát mì, bát phở nhưng anh vẫn luôn khen ngon.

Khi có người bình luận: "Làm tí canh nóng cho chóng lại người", Xuân Bắc liền khen chuẩn. Khi người khác nhận xét thiếu hành, rau răm nhưng nam nghệ sĩ nói: "Về nhà có món này vợ phần là nhất rồi. Chả mong gì hơn".

Rất nhiều món ăn quen thuộc xuất hiện trong mâm cơm nhà của NSND Xuân Bắc.

Có khi là đĩa giò, nồi canh và cơm.

Bữa cơm muộn lúc nửa đêm của NSND - Cục trưởng Xuân Bắc có món cà bung, trứng rán,... Đây đều là những món hết sức dân dã trong mâm cơm hàng ngày.

Một bữa cơm vô cùng giản dị khác lúc 2 giờ sáng với canh dưa cải, sườn, chả quế.

Có khi chỉ cần một nồi canh bí hầm xương thế này.

Thậm chí, có những lúc chỉ là chỉ một ly mì.

Nghệ sĩ Xuân Bắc hay gọi vui những bữa ăn khi đã về khuya của mình là "bữa chiều muộn". Song, dù bận rộn nhưng sao nam vẫn giữ được thói quen ăn cơm nhà, không chê bất cứ món gì... miễn vợ nấu là ngon!

Đây cũng là những khoảnh khắc khiến cho công chúng càng thêm yêu mến sự giản dị, gần gũi của nam nghệ sĩ này. Nhiều người bình luận chúc anh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

"Toàn ăn khuya quá, nhưng cũng do bận rộn nữa, vẫn ăn uống đầy đủ là ổn rồi, ráng dữ gìn sức khỏe nha anh ơi", "Về nhà rồi cả nhà chừa phần cơm, ăn cơm nhà như này là nhất rồi", "Xem mới thấy bận rộn cỡ nào, hôm nào cũng thấy ăn uống muộn ghê",... là những bình luận của cư dân mạng.

Sau khi dùng bữa, dù đã khuya Xuân Bắc vẫn rửa bát gọn gàng, sạch sẽ.

NSND Xuân Bắc tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - là một trong những nghệ sĩ được khán giả yêu mến và trân trọng suốt nhiều thập kỷ qua.

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1995, anh nhanh chóng ghi dấu ấn với vai diễn Núi trong bộ phim truyền hình “Sóng ở đáy sông”, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất. Không chỉ thành công trên màn ảnh, Xuân Bắc còn chinh phục khán giả qua vai Nam Tào trong chương trình “Gặp nhau cuối năm”, trở thành một phần không thể thiếu của ký ức Tết Việt. Song song với diễn xuất, Xuân Bắc còn là người dẫn chương trình. Năm 2006, nam nghệ sĩ kết hôn với bà xã Hồng Nhung. Hiện tại, vợ chồng anh có 3 con trai.

Vào năm 2024, anh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.