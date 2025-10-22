Hà Siêu Liên là ái nữ của cố tỷ phú Hà Hồng Sân và người vợ thứ ba Trần Uyển Trân và cũng là gương mặt quen thuộc trong giới truyền thông châu Á. Ở trong danh sách những người thừa kế nổi bật của gia tộc họ Hà, cô luôn gắn liền với hình ảnh xa hoa, sang trọng, khiến công chúng không khỏi tò mò về cuộc sống thượng lưu phía sau. Một trong số đó là chia sẻ về bữa ăn có giá cả trăm triệu đồng của Hà Siêu Liên.

Hồi tháng 4/2025, Hà Siêu Liên đăng tải một vlog ghi lại khoảnh khắc dùng bữa tại nhà hàng Minyuexuan - địa điểm nổi tiếng bậc nhất Hong Kong (Trung Quốc), nơi lui tới của giới doanh nhân và nghệ sĩ giàu có.

Hà Siêu Liên cùng những món ăn trong nhà hàng cho giới thượng lưu

Trên bàn ăn là những món hải sản cao cấp như tôm hùm đỏ, hàu nhập khẩu từ Pháp, cá mú sao hấp - tất cả được bày biện tinh xảo. Theo ước tính, tổng chi phí cho bữa ăn này là hơn 30.000 HKD (tương đương khoảng 101 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Không chỉ đắt đỏ ở mức giá, không gian của nhà hàng cũng được thiết kế dành riêng cho giới thượng lưu, với các phòng ăn riêng view biển và có người phục vụ chuyên nghiệp. Vì vậy không lạ khi ái nữ tài phiệt Hà Siêu Liên lựa chọn nơi này cho bữa tối của mình.

Cận cảnh những món ăn đắt đỏ mà Hà Siêu Liên đã dùng trong bữa ăn hơn 100 triệu đồng

Theo QQ, Hà Siêu Liên thường xuyên chia sẻ hình ảnh các bữa ăn thường ngày lên mạng xã hội. Thế nhưng, những bữa ăn này lại hoàn toàn không thường chút nào khi luôn xuất hiện những món hải sản hạng sang như cua hoàng đế Alaska, tôm hùm Canada hay thịt bò Wagyu Nhật Bản.

Truyền thông Hong Kong cho biết một bữa ăn tiêu chuẩn của ái nữ họ Hà thường dao động từ 20.000 đến 50.000 HKD (khoảng 67 - 169 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại). Đặc biệt, Hà Siêu Liên luôn chú trọng việc kết hợp món ăn cùng rượu vang hảo hạng, phù hợp để làm nổi bật hương vị, giá trị mỗi chai có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Những món ăn được Hà Siêu Liên chia sẻ khi đi du lịch

Ái nữ có niềm đam mê với ẩm thực

Theo Sohu, Hà Siêu Liên còn thường xuyên tổ chức các buổi tiệc nhỏ tại gia, có đầu bếp riêng thiết kế thực đơn. Ngoài hải sản và thịt bò cao cấp, thực đơn còn xuất hiện các món tráng miệng xa xỉ như bánh mousse phủ vàng 24K hay kem caviar - những món hiếm khi có mặt ngay cả tại các nhà hàng Michelin, với chi phí mỗi món lên đến vài triệu đồng.

Ngược lại, Hà Siêu Liên cũng không ngại chia sẻ hình ảnh đồ ăn thức uống đơn giản như ăn mì, bánh truyền thống, đi mua nước ép ven đường,...

Cô nàng cũng sẵn sàng thử những món ăn lề đường

Từ những chi tiết nhỏ nhất, có thể thấy Hà Siêu Liên không chỉ sống trong nhung lụa mà còn rất chú trọng tính thẩm mỹ và trải nghiệm ăn uống.

Bàn tiệc khi Hà Siêu Liên đi chụp ảnh cho nhãn hàng hay đi sự kiện cũng rất sang chảnh

(Tổng hợp)