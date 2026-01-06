Chương trình Ai là triệu phú vừa nói lời chia tay MC Đinh Tiến Dũng và đón nhận gương mặt dẫn mới là biên tập viên Quốc Khánh. Sự xuất hiện của BTV Quốc Khánh được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới cho Ai là triệu phú, đồng thời vẫn giữ trọn tinh thần kịch tính và giá trị tôn vinh trí tuệ.

BTV Quốc Khánh thay Giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng, dẫn dắt chương trình "Ai là triệu phú".

BTV Quốc Khánh tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1979 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp, Quốc Khánh bắt đầu công tác tại VTV với vai trò biên dịch và biên tập viên mảng thể thao.

Quốc Khánh được đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, ngoại hình và phong cách dẫn chuyên nghiệp, tự nhiên. Quốc Khánh từng chia sẻ phương châm làm nghề là đặt khán giả lên cao nhất thay vì theo đuổi cái tôi của người dẫn dắt chương trình.

BTV Quốc Khánh từng tham gia sản xuất nhiều chương trình quen thuộc như Thể thao 24/7, Ấn tượng thể thao 7 ngày, Giờ vàng thể thao... Đáng chú ý, chương trình Giờ vàng thể thao do Quốc Khánh phụ trách nội dung, phát sóng lúc 20h30 trên VTV1, được đánh giá cao về tính chuyên môn và từng đạt tỷ lệ người xem ấn tượng.

BTV Quốc Khánh là gương mặt quen thuộc của VTV.

Chương trình tập trung phản ánh các sự kiện thể thao lớn như SEA Games, ASEAN Cup, ASIAD, Olympic, EURO, World Cup, V.League… Từ mùa World Cup 2018, Quốc Khánh rút dần khỏi vị trí bình luận viên chủ chốt để chuyển sang công việc hậu trường.

Năm 2021 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp của Quốc Khánh khi anh được điều động dẫn bản tin Chuyển động 24h ở khung giờ trưa.

Cũng trong năm này, Quốc Khánh đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình Cuộc hẹn cuối tuần – gameshow, talkshow quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt.

Tại đây, anh gây bất ngờ khi tự tin tham gia diễn xuất trong các clip hài, từ màn “nhập vai” trong phiên bản chế của phim 11 tháng 5 ngày đến hình ảnh người bố của nghệ sĩ Vân Dung ở một số số phát sóng khác.

Đến năm 2025, Quốc Khánh tiếp tục ghi dấu ấn khi trở lại với Gặp nhau cuối tuần, thể hiện khả năng tung hứng duyên dáng, hài hước trong các tiểu phẩm.

Tháng 3/2025, BTV Quốc Khánh rời Ban Thể thao, đảm nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc VTV Digital (Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số – Đài Truyền hình Việt Nam). Trước đó, anh làm Phó trưởng Ban Thể thao.

Chia sẻ về công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam, BTV Quốc Khánh từng thổ lộ: " Nếu nói về môi trường truyền hình ở Việt Nam thì VTV là địa chỉ số một về quy mô và tầm vóc và đơn giản hơn là môi trường làm việc tốt nhất. Nơi đây mang lại cho tôi tất cả mọi thứ từ công việc thú vị, thu nhập ổn định, mối quan hệ bạn bè...".

Gia đình của BTV Quốc Khánh và bà xã Anh Thư.

Về đời tư, nam biên tập viên khá kín tiếng. Anh kết hôn với bà xã Anh Thư – đồng nghiệp công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Bà xã của BTV Quốc Khánh gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Cặp đôi hiện có tổ ấm hạnh phúc với 4 con. Những khoảnh khắc gia đình ấm áp của vợ chồng anh thỉnh thoảng được bà xã chia sẻ trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp.