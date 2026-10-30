BTV Minh Tân lần đầu dẫn Chung kết Olympia: "Vòng nguyệt quế chỉ dành cho 1 người nhưng đỉnh núi thành công đang chờ cả 4 em"

Sáng Chủ nhật 1/11/2026, hàng triệu khán giả sẽ cùng hướng về trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Bốn nhà leo núi bước vào trận đấu cuối cùng gồm Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội). Chỉ một người trong số đó sẽ được đội lên đầu chiếc vòng nguyệt quế phủ 4 lớp vàng 24K, phần thưởng dành cho nhà vô địch năm nay.

4 nhà leo núi sẽ xuất hiện tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26

Như thường lệ, sức nóng của Chung kết không chỉ nằm ở trường quay. Tại 4 điểm cầu Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội, hàng nghìn thầy cô, học sinh, phụ huynh và người dân sẽ tề tựu để tiếp lửa cho đại diện quê hương. Giữ nhịp cho những "chảo lửa" ấy là 4 MC, gồm Minh Tân, Sơn Lâm, Thái Trang và Châu Khang.

Với BTV Minh Tân, đây là lần đầu tiên anh góp mặt tại Chung kết Olympia. Anh sẽ dẫn dắt điểm cầu Phú Thọ, nơi cổ vũ cho nam sinh Lý Thái Dương. Thế nhưng mối duyên của anh với Olympia đã bắt đầu từ rất lâu. Đó là những bữa cơm trưa Chủ nhật cả nhà quây quần trước màn hình, vừa ăn vừa xem các anh chị thi đấu. Thi thoảng, bố mẹ anh lại xuýt xoa khen "con nhà người ta".

BTV Minh Tân là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV và đây là lần đầu tiên anh đồng hành cùng Olympia

Cậu bé ngày ấy sau này theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, rồi gắn bó với vị trí BTV thể thao của VTV. Anh quen với nhịp độ của những sự kiện trực tiếp, nơi mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong vài giây. Gần đây, anh còn được khán giả biết đến trong vai trò host chương trình Game Box trên VTV3. Trước giờ G, Minh Tân đã có cuộc trò chuyện về Olympia, về nghề báo và những lần dám nhận thử thách mới.

Từ mâm cơm trưa Chủ nhật đến điểm cầu Phú Thọ

Chào BTV Minh Tân, lần đầu được chọn dẫn điểm cầu Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia, cảm xúc của bạn khi nhận tin thế nào? Với một người đã gắn bó và quen thuộc chủ yếu với mảng thể thao, Olympia có ý nghĩa gì với bạn?

Thực ra mình vừa vui, vừa háo hức, nhưng cũng có một chút áp lực. Bởi Olympia là chương trình mình đã gắn bó từ khi còn nhỏ, theo một cách rất đặc biệt. Đó là những bữa cơm trưa Chủ nhật cùng gia đình, vừa ăn vừa xem các anh chị thi đấu, thi thoảng lại nghe bố mẹ xuýt xoa "Đấy, con nhà người ta!" (cười).

Ngày ấy, chắc mình chẳng bao giờ nghĩ có một ngày bản thân lại được góp mặt trong chương trình, dù không phải với tư cách thí sinh.

Với mình, Olympia không chỉ là một cuộc thi kiến thức mà còn là một phần ký ức của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Vì vậy, được đồng hành cùng trận Chung kết năm thứ 26, lại ở vai trò dẫn điểm cầu, là một trải nghiệm rất đáng mong đợi. Mình cũng rất háo hức được cảm nhận không khí cổ vũ của các thầy cô, học sinh và người dân tại Phú Thọ.

Bạn đã quen với không khí của những sự kiện thể thao trực tiếp, nơi mọi thứ diễn ra rất nhanh và khó đoán. Kinh nghiệm đó giúp gì cho bạn khi đứng ở điểm cầu Phú Thọ trong Chung kết Olympia sắp tới?

Có lẽ đấy chính là lợi thế rõ ràng nhất của mình. Mình đã quen với không khí của những sự kiện trực tiếp, nơi hàng nghìn người cùng hồi hộp, cổ vũ và mong chờ chiến thắng của đại diện đội nhà. Mình cũng quen với việc mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong vài giây, và người dẫn phải phản ứng rất nhanh với những diễn biến ấy.

Nhưng cũng như trong thể thao, mình nghĩ điều giúp mình tự tin nhất không hẳn là kinh nghiệm trong quá khứ, mà là những người đồng đội đang sát cánh ở hiện tại.

Phía sau một người dẫn ở điểm cầu là cả một ê-kíp, từ đạo diễn, tổ chức sản xuất, trợ lý MC cho tới các bộ phận kỹ thuật, hình ảnh, âm thanh... Rất nhiều người cùng phối hợp để chương trình diễn ra trọn vẹn. Mình tin rằng khi có một tập thể ăn ý, mỗi cá nhân sẽ tự tin hơn rất nhiều. Đấy mới là điểm tựa lớn nhất của mình trong lần đầu đến với Olympia.

Anh gây ấn tượng với phong cách dẫn hài hước, trẻ trung, đầy sức sống

Cổ vũ một trận bóng và cổ vũ một cuộc thi trí tuệ chắc hẳn rất khác nhau. Bạn đã hình dung mình sẽ giữ lửa cho hàng nghìn khán giả tại điểm cầu như thế nào, nhất là khi trận đấu căng thẳng hoặc thí sinh nhà đang bị dẫn điểm?

Mình đã xem khá nhiều trận Chung kết Olympia và thực sự không quá lo lắng về chuyện giữ lửa cho khán giả. Bởi nếu có một điểm chung giữa thể thao và Olympia, thì đó chính là sự kịch tính và những màn ngược dòng rất khó đoán.

Trong bóng đá, một bàn thua có thể khiến cả khán đài chùng xuống. Nhưng với Olympia, chỉ cần giải được một Chướng ngại vật quan trọng hay có một phần thi Tăng tốc xuất sắc, cục diện đã có thể thay đổi hoàn toàn. Vì thế, mình tin khán giả sẽ luôn có lý do để hồi hộp và hy vọng cho đến những phút cuối cùng.

Còn một điều quan trọng hơn. Dù Thái Dương - đại diện điểm cầu Phú Thọ mình phụ trách, thi đấu như thế nào, em vẫn là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè và quê hương. Được góp mặt trong trận Chung kết đã là một thành tích rất đáng tự hào rồi.

Nên mình nghĩ nhiệm vụ của mình không phải là cố khiến khán giả hò reo bằng mọi giá. Điều mình muốn là giúp tất cả cùng tận hưởng bầu không khí đặc biệt ấy, cùng chia sẻ những cảm xúc của thí sinh. Khi cảm xúc là thật, sự cổ vũ sẽ đến rất tự nhiên.

Nghề báo không thể giỏi lên nhờ ngồi một chỗ đọc sách

Nhiều người nghĩ BTV thể thao chỉ cần hiểu bóng đá hay thể thao là đủ. Theo bạn, để làm tốt nghề này cần những gì mà khán giả ít khi nhìn thấy?

Thực ra mình đã rời vị trí BTV thể thao được khoảng hai năm rồi, nhưng rất nhiều kỹ năng từ quãng thời gian ấy vẫn theo mình đến tận bây giờ.

Mình nghĩ kiến thức thể thao chỉ là một phần của công việc. Điều quan trọng hơn là tư duy của một người làm báo. Đó là biết khai thác vấn đề, tìm ra điều gì thực sự đáng nói, xây dựng kịch bản và xâu chuỗi những thông tin tưởng như rời rạc thành một câu chuyện hấp dẫn, dễ hiểu với khán giả.

Chẳng hạn, cùng là một trận bóng đá, hàng triệu người có thể theo dõi và biết kết quả. Nhưng nhiệm vụ của BTV là tìm ra những điều mới mẻ, những góc nhìn thú vị để khán giả vẫn muốn xem câu chuyện ấy thêm một lần nữa. Mình nghĩ đó là kỹ năng có thể áp dụng ở bất kỳ lĩnh vực nội dung nào.

Còn để có được những kỹ năng ấy, mình vẫn tin vào câu "Trăm hay không bằng tay quen". Cứ làm thật nhiều, chịu khó thức khuya dậy sớm, đi nhiều, gặp nhiều, trải nghiệm nhiều và không ngại sửa sai. Nghề báo nói chung hay nghề BTV thể thao nói riêng có lẽ không phải công việc mà bạn có thể giỏi lên chỉ nhờ ngồi một chỗ đọc sách.

Nhìn lại quãng thời gian ngồi trên giảng đường, bạn thấy điều gì mình được học khi đó vẫn còn theo bạn đến tận bây giờ? Có điều gì phải đến khi đi làm bạn mới thực sự hiểu?

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là nơi cho mình những kiến thức nền tảng đầu tiên về nghề báo. Đó là những điều rất cơ bản như tin là gì, phóng sự là gì, cách khai thác và xử lý thông tin ra sao. Rồi cả những nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của người làm báo đối với công chúng.

Đến bây giờ, khi đã trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau, mình càng nhận ra những kiến thức nền tảng ấy quan trọng thế nào. Công nghệ có thể thay đổi, phương thức sản xuất và truyền tải thông tin cũng thay đổi rất nhanh. Nhưng những nguyên tắc cốt lõi của nghề báo thì vẫn luôn cần được giữ vững.

Minh Tân hiện đang là host chương trình Game Box trên VTV3

Ngoài mảng thể thao, bạn còn xuất hiện ở các chương trình giải trí và bản tin trên nền tảng số. Việc chuyển đổi giữa nhiều vai trò như vậy là thử thách hay là cơ hội để bạn khám phá bản thân?

Mình nghĩ là cả hai, nhưng nếu phải chọn thì mình nghiêng về cơ hội nhiều hơn.

Trong công việc, có những cơ hội đến rất tình cờ, nhưng cũng có những cơ hội mà bản thân phải chủ động tìm kiếm. Mình luôn cố gắng không bỏ lỡ những cơ hội được làm điều gì đó mới mẻ.

Mình không phải kiểu người có năng lực xuất chúng hay đặc biệt thông minh. Nhưng có một điều là mình rất ít khi nói "không" với những thử thách mới, kể cả khi đó là công việc mình chưa từng làm, hoặc chưa thực sự tự tin sẽ làm tốt ngay từ đầu.

Bởi mình luôn tò mò muốn biết bản thân còn có thể làm được những gì. Có những khả năng mà nếu không thử, có lẽ mình cũng chẳng bao giờ biết mình có.

Trong thể thao có tinh thần thi đấu đến phút cuối cùng. Nếu chỉ được nói một câu với 4 nhà leo núi trước giờ G Chung kết Olympia năm thứ 26, bạn sẽ nói gì?

"Vòng nguyệt quế hôm nay có thể chỉ dành cho một người, nhưng đỉnh núi thành công thì vẫn đang chờ đón cả bốn em. Trận Chung kết này chỉ là một chặng đường, vì thế hãy cứ tự tin, bền bỉ và tận hưởng từng bước leo núi, như cách các em đã làm để có mặt ở đây!".

Cảm ơn BTV Minh Tân về cuộc trò chuyện!