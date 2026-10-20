BS.CKII Đặng Bá Hiệp: Khi người bệnh gọi tên "bàn tay vàng"

Từ nhận thức đến những cơ hội điều trị

Tháng 10 hằng năm là Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú (Breast Cancer Awareness Month) – dịp nhắc phụ nữ quan tâm hơn đến sức khỏe tuyến vú, nhận biết những dấu hiệu bất thường và chủ động thăm khám. Phát hiện sớm không chỉ mở ra thêm cơ hội điều trị mà còn giúp người bệnh có thời gian tìm hiểu, cân nhắc phương án phù hợp.

Bởi sau một chẩn đoán ung thư, điều người bệnh cần không chỉ là một phương pháp điều trị, mà trước hết là một nhận thức đúng về căn bệnh. Nỗi sợ có thể khiến người bệnh muốn chữa thật nhanh, nhưng theo BS.CKII Đặng Bá Hiệp, điều trị ung thư cần đúng chỉ định, được đánh giá đầy đủ và lựa chọn phù hợp với từng trường hợp. Nhận thức đúng cũng giúp người bệnh tránh rơi vào hoang mang, lo sợ quá mức rồi đưa ra những quyết định vội vàng.

Với ung thư vú, bên cạnh mục tiêu kiểm soát bệnh, các phương pháp bảo tồn và tái tạo ngày càng mở thêm những lựa chọn để người phụ nữ có cơ hội trở lại cuộc sống với sự tự tin và chất lượng sống tốt hơn.

"Mọi căn bệnh đều có một giải pháp. Với ung thư, giải pháp ấy bắt đầu từ nhận thức đúng, kiểm tra kịp thời và điều trị phù hợp." — BS.CKII Đặng Bá Hiệp

Nhiều năm trong lĩnh vực phẫu thuật ung thư, BS.CKII Đặng Bá Hiệp hiện là Phó Trưởng khoa Ngoại Vú – Phụ khoa, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2007, ông được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa từ năm 2017, khi khoảng 35 tuổi. Công việc của ông gắn với điều trị ung thư vú, các bệnh ung thư phụ khoa, đồng thời với nghiên cứu và đào tạo chuyên môn.

BS.CKII Đặng Bá Hiệp tại chương trình "Tinh hoa Y đức Việt Nam, Tỏa sáng tấm gương cống hiến" ở Hà Nội, ngày 12/9/2026.

Ung thư vú: điều trị bệnh và giúp người phụ nữ lấy lại sự tự tin

Với ung thư vú, tùy từng trường hợp, người bệnh có thể được cân nhắc phẫu thuật bảo tồn, cắt tuyến vú hoặc cắt tuyến vú tiết kiệm da kết hợp tái tạo vú tức thì. Sinh thiết hạch cửa cũng được thực hiện khi có chỉ định. Việc lựa chọn phương án cần dựa trên đặc điểm bệnh, giai đoạn và các yếu tố lâm sàng cụ thể.

Tái tạo vú sau phẫu thuật là một lựa chọn nhằm khôi phục hình thể và sự tự tin cho người bệnh, bên cạnh mục tiêu điều trị ung thư. Việc có tái tạo hay không, tái tạo vào thời điểm nào và bằng phương pháp nào cần được cân nhắc dựa trên tình trạng bệnh và chỉ định chuyên môn.

Quá trình nghiên cứu của BS Đặng Bá Hiệp cũng gắn với thực hành này. Năm 2017, ông thực hiện nghiên cứu bước đầu về phẫu thuật ung thư vú tạo hình một thì, tiết kiệm da bằng túi độn silicone; năm 2024 có nghiên cứu về điều trị ung thư vú giai đoạn sớm có sinh thiết hạch cửa bằng Tc99m tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

Với một bệnh nhân từng trải qua phẫu thuật cắt u và tái tạo vú, lời nhắn gửi lại bác sĩ khá ngắn: "Cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi tự tin hơn với phương án tái tạo vú sau phẫu thuật!"

BS.CKII Đặng Bá Hiệp trong một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

Người bệnh: một góc nhìn thực tế về hành trình làm nghề

Bằng cấp, chức vụ và các công trình nghiên cứu là những dấu mốc được ghi nhận trên hồ sơ nghề nghiệp. Nhưng với một bác sĩ phẫu thuật, những gì người bệnh trực tiếp trải qua trong quá trình điều trị lại là một góc nhìn thực tế về chuyên môn, cách làm nghề và sự đồng hành của người bác sĩ.

Có những bệnh nhân từ Quảng Trị ra Hà Nội, có người từ TP.HCM tìm đến BS Đặng Bá Hiệp để được thăm khám và điều trị. Một số người sau nhiều năm vẫn giữ liên lạc, quay lại hoặc giới thiệu người quen đến gặp bác sĩ.

Một bệnh nhân từng điều trị từ năm 2021 chia sẻ tình trạng hiện ổn định và sau đó giới thiệu thêm bạn đến gặp ông. Một trường hợp khác cho biết đã điều trị khoảng 8 năm trước và hiện vẫn khỏe mạnh.

Đó là những câu chuyện riêng lẻ, không thể đại diện cho tiên lượng của bệnh nhân ung thư nói chung. Nhưng việc người bệnh sau nhiều năm vẫn nhớ đến bác sĩ, quay lại hoặc giới thiệu người quen là những trải nghiệm thực tế góp thêm một góc nhìn vào hành trình nhiều năm làm nghề của BS Đặng Bá Hiệp.

"Bàn tay vàng" và những lá thư người bệnh gửi lại

Những lời nhận xét dành cho BS Đặng Bá Hiệp thường rất giản dị: "mát tay", "có tâm", "tận tình", "gặp bác là yên tâm".

Một bệnh nhân viết: "Những ai đã được tiếp xúc với bác sĩ Hiệp chắc chắn biết rằng anh ấy là ‘Bàn tay vàng’ của khoa ngoại ung bướu." Người khác chia sẻ: "Những ai mà được bác sĩ Hiệp điều trị thì quá yên tâm… Bác đúng là có một bàn tay vàng để cứu người."

Bên cạnh những lời nhận xét trên mạng, ông còn lưu giữ những lá thư tay bệnh nhân gửi lại sau điều trị. Có lá thư kể về những lo lắng trước phẫu thuật, có lá thư chỉ vài dòng cảm ơn sau khi người bệnh đã đi qua một giai đoạn khó khăn.

Những lời nhắn ấy không thay thế cho các tiêu chí chuyên môn trong đánh giá hiệu quả điều trị. Nhưng chúng là những trải nghiệm trực tiếp của người bệnh – những người đã thực sự đi qua quá trình thăm khám, phẫu thuật và hồi phục.

Lá thư tay của một bệnh nhân Quảng Trị gửi BS.CKII Đặng Bá Hiệp sau điều trị, ghi lại những lời cảm ơn và sự xúc động dành cho người bác sĩ đã đồng hành cùng mình.

Từ phòng mổ đến giảng đường: một hành trình được ghi nhận

Công việc của BS.CKII Đặng Bá Hiệp không chỉ diễn ra trong phòng khám và phòng mổ. Ông tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên môn và kết nối với các đối tác y tế quốc tế.

Năm 2026, BS.CKII Đặng Bá Hiệp được ghi nhận với danh hiệu "Tinh hoa Y đức Việt Nam, Tỏa sáng tấm gương cống hiến". Đây là một dấu mốc trong hành trình nghề nghiệp, bên cạnh công việc điều trị, nghiên cứu và đào tạo.

Nhưng với người làm nghề, những ghi nhận lớn đôi khi lại được tạo nên từ những điều rất nhỏ: một bệnh nhân trở về nhà, một người phụ nữ tự tin hơn sau tái tạo vú, một lá thư được viết sau nhiều năm, hay một lời cảm ơn được giữ lại.

Và cũng chính những điều ấy có thể trở thành niềm tin để người bác sĩ tiếp tục công việc của mình.

BS.CKII Đặng Bá Hiệp tại chương trình "Tinh hoa Y đức Việt Nam, Tỏa sáng tấm gương cống hiến".

Đừng để nỗi sợ trì hoãn cơ hội điều trị

Tháng 10 nhắc chúng ta về ung thư vú, nhưng nhận thức không nên chỉ tồn tại trong một tháng. Phụ nữ nên chú ý những thay đổi bất thường ở vú và chủ động thăm khám khi có dấu hiệu đáng lo ngại; việc kiểm tra và lựa chọn phương án điều trị cần dựa trên tình trạng cụ thể của mỗi người.

Bởi nhận thức đúng cũng là một phần của hành trình điều trị. Khi hiểu đúng về bệnh, người phụ nữ có thể bình tĩnh hơn trước chẩn đoán, có thời gian tìm hiểu và cùng bác sĩ lựa chọn phương án phù hợp, thay vì để nỗi sợ dẫn đến những quyết định vội vàng.

Với những người đã dành nhiều năm trong phòng mổ như BS.CKII Đặng Bá Hiệp, có lẽ những lời cảm ơn của người bệnh cũng là một cách để thấy rằng phía sau mỗi ca mổ không chỉ là một căn bệnh được điều trị, mà còn là một người phụ nữ có thêm cơ hội trở lại với cuộc sống, với sự tự tin và những điều mình yêu quý.