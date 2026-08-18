Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận bé trai P.G.B. (SN 2022), trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, vào viện cấp cứu. Trước khi vào viện khoảng 20 phút, cháu bé ăn nhãn, bị hóc, tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng thở. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Quả nhãn mắc kẹt ở khí quản bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Hóc dị vật dẫn đến những câu chuyện đáng tiếc như trên thực ra không hiếm gặp. Bản thân BS BS Nguyễn Tiến Hùng (làm việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) mới đây lên tiếng cảnh báo tất cả gia đình có con nhỏ: "Vừa rồi bệnh viện của bác sĩ có tiếp nhận một ca hóc dị vật đồng xu và rất đáng tiếc dù đã gọi cấp cứu nhưng vẫn không kịp, điều đáng tiếc nhất đã xảy ra".

Hóc đồng xu khiến trẻ ra đi mãi mãi. (Ảnh: BSCC)

Trước những câu chuyện đau lòng ấy, BS Hùng gửi đến phụ huynh 1 bài test với lõi giấy vệ sinh, giúp con bạn phòng tránh nguy cơ hóc dị vật.

"Chỉ một cái lõi giấy vệ sinh vứt đi cũng có thể giữ lại sinh mệnh cho con bạn! "bài test" chuẩn y khoa mà nhà nào có trẻ nhỏ cũng phải biết!", BS Hùng nói.

Bài test với lõi giấy vệ sinh được thực hiện như thế nào?

BS Hùng hướng dẫn: Lấy ngay một cái lõi giấy vệ sinh ra và đi test 1 vòng quanh nhà, đồ chơi đồ ăn của con, đảm bảo cả nhà sẽ giật mình toát mồ hôi. Đường kính của cái lõi giấy này xấp xỉ bằng đúng đường thở của một em bé dưới 4 tuổi. Bất cứ thứ gì đút lọt qua cái lõi giấy này đều có thể bít đường thở của con!

Bài test với lõi giấy vệ sinh có thể ngăn trẻ tránh hóc dị vật. (Ảnh: FB)

Những món đồ phải cực kỳ cẩn thận:

- Đồ vật quen thuộc: Đồng xu, nắp bút, kẹp tóc, hòn bi. Thả vào lõi giấy là lọt thỏm.

- PIN CÚC ÁO: Cực kỳ nguy hiểm! Nuốt cục pin này vào là hóa chất rỉ ra làm hỏng nội tạng chỉ sau 2 tiếng.

- Đồ ăn dễ hóc: Nho, nhãn, xúc xích xắt khoanh tròn. Trơn tuột, hóc vào là bít chặt đường thở rất khó lấy. Bắt buộc phải thái dọc cắt làm đôi, làm tư, thạch thì dằm nát bằng thìa. "Hôm qua có mẹ bình luận bé 11 tuổi còn hóc măng cụt đấy", BS Hùng nhắc mọi người tránh chủ quan.

Sự kĩ tính của mẹ không bao giờ là thừa! Tuy nhiên, nếu không may xảy ra thì phải làm sao?

Xử lý đúng cách khi thấy con bị hóc dị vật

BS Hùng hướng dẫn, đầu tiên là nhận diện để xử lý đúng cách:

Nếu con ho sặc sụa, mặt đỏ, khóc thành tiếng: Tuyệt đối không đè ra vỗ lưng hay ép ngực, cứ khuyến khích con ho để tự đẩy đồ vật ra.

Nếu con im bặt, túm chặt cổ, mặt môi tím tái: Đây là tình trạng khẩn cấp bít tắc hoàn toàn! Tuyệt đối không thò tay móc họng vì sẽ đẩy dị vật tọt sâu hơn.

Thời gian vàng để cứu não bé lúc này chỉ có 4 phút. Hãy sơ cứu ngay và khẩn trương kêu người gọi cấp cứu, không được vứt con đấy để chạy đi tìm người:

Cách sơ cứu tống dị vật ra ngoài:

Với bé dưới 1 tuổi: Đặt con nằm sấp dọc theo cánh tay, đầu thấp hơn ngực, vỗ dứt khoát 5 cái vào giữa hai bả vai. Không được thì lật ngửa con lại, ấn mạnh 5 lần vào giữa ngực (ngay dưới đường nối 2 núm vú). Làm luân phiên liên tục đến khi con khóc ré lên.

Với bé trên 1 tuổi: Ôm từ phía sau lưng con, một tay nắm đấm đặt vùng thượng vị (trên rốn, dưới xương ức). Tay kia bọc ra ngoài nắm đấm rồi giật ép thật mạnh từ trước ra sau, từ dưới lên trên 5 lần liên tiếp (bác sẽ để video bên dưới)

"Bác sĩ nhắc lại là vừa làm vừa kêu người tìm kiếm y tế đến giúp, không được vứt con đấy để chạy đi tìm người", BS Hùng nhấn mạnh.

Chuyên gia cho biết thêm, sự an toàn của con cháu mình, tự tay mình phải giữ. Kĩ tính, cẩn thận đến mức cực đoan một chút mà con cái được bình an, lớn lên khỏe mạnh, còn hơn là sống "phiên phiến" để rồi phải ân hận! Cả gia đình phải cùng thống nhất cách chăm con, an toàn của con là trên hết!