Brooklyn Beckham hôn vợ ngọt ngào trên thảm đỏ Venice, Nicola xinh đẹp trong váy xẻ táo bạo sau khi nhận giải Rising Star

Chỉ vài giờ sau khi nhận giải Rising Star tại Liên hoan phim Venice, dâu cả nhà Beckham - Nicola Peltz đã trở lại thảm đỏ để tham dự buổi công chiếu bộ phim It Will Happen Tonight. Nữ diễn viên 31 tuổi lập tức thu hút mọi ánh nhìn với thiết kế couture màu xanh cobalt của Balenciaga, nổi bật giữa dàn khách mời tại sự kiện.

Chiếc váy sở hữu phom lệch vai cùng những đường cut-out táo bạo, tôn lên vóc dáng săn chắc của Nicola. Phần tà váy dài tạo hiệu ứng mềm mại khi cô di chuyển, trong khi chi tiết phía sau mang dáng dấp của một lớp mạng che phủ khiến tổng thể càng thêm ấn tượng. Người đẹp gần như không sử dụng nhiều phụ kiện, chủ yếu để thiết kế trở thành tâm điểm của diện mạo.

Xuất hiện cạnh Nicola là Brooklyn Beckham trong bộ tuxedo đen lịch lãm. Cặp đôi cùng tạo dáng trước hàng loạt ống kính, trong đó Brooklyn liên tục đứng sát vợ, vòng tay ôm eo cô và trao một nụ hôn lên má đầy tình cảm. Không chỉ thể hiện tình cảm, Brooklyn còn đặc biệt chú ý tới diện mạo của Nicola. Có thời điểm, anh trực tiếp giúp vợ chỉnh lại phần tà váy để cô có thể tiếp tục xuất hiện trước truyền thông với hình ảnh chỉn chu nhất.

Ảnh: Max Cisotti

Ảnh: AFP via Getty

Ảnh: David Fisher

Ảnh: Reuters

Ảnh: Getty

Ảnh: Matt Baron

Ảnh: David Fisher

Khoảnh khắc được chồng dìu lên nhận giải

Màn xuất hiện trên thảm đỏ diễn ra không lâu sau khi Nicola nhận giải Rising Star tại Venice. Trong khoảnh khắc đặc biệt này, Brooklyn nắm tay và dìu vợ bước lên bục nhỏ trong khu vườn của Casa Cinema Giovani. Nicola diện một chiếc váy đen dài thanh lịch, kết hợp bông tai thả với ngọc lục bảo và kim cương.

Nữ diễn viên thừa nhận cô khá hồi hộp khi phải đứng trước khán giả. Nicola cho biết bản thân vốn cảm thấy thoải mái hơn khi hóa thân thành nhân vật trước máy quay thay vì đứng trên sân khấu, đồng thời bày tỏ sự trân trọng khi được nhận một giải thưởng tại một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới.

Trong bài phát biểu, Nicola dành phần lớn lời cảm ơn cho gia đình. Cô nhắc tới cha mẹ, các anh em và đặc biệt là Brooklyn, những người luôn tin tưởng và ủng hộ mình. Nữ diễn viên cho rằng sự hậu thuẫn của gia đình là lý do giúp cô có thể “vươn tới những vì sao”. Cha của Nicola, tỷ phú Nelson Peltz, cùng mẹ Claudia và anh trai Bradley cũng có mặt tại Venice để chứng kiến con gái nhận giải.

Ảnh: Matt Baron

Ảnh: GC Images

Ảnh: Matt Baron

Ảnh: Daily Mail

Ảnh: Daily Mail

Cặp đôi tiếp tục thể hiện sự gắn bó giữa ồn ào gia đình Beckham

Sự xuất hiện tình cảm của Nicola và Brooklyn thu hút sự chú ý trong bối cảnh cuộc hôn nhân của hai người thời gian qua liên tục được truyền thông quan tâm bởi những mâu thuẫn với gia đình Beckham. Nicola kết hôn với Brooklyn từ tháng 4/2022. Thời gian gần đây, Brooklyn được cho là đã giữ khoảng cách với gia đình và công khai nói về mong muốn tìm kiếm sự bình yên. Anh từng tuyên bố rằng gia đình đã cố gắng chia rẽ mình với Nicola.

Trong khi đó, Brooklyn vẫn thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho vợ. Ngay trong tuần này, anh tiếp tục lên tiếng bảo vệ Nicola trước những bình luận về ngoại hình của cô trên mạng xã hội.

Hình ảnh Brooklyn đứng sát bên Nicola, chỉnh tà váy và trao nụ hôn lên má cô tại Venice vì thế càng gây chú ý. Trong suốt màn xuất hiện, nam doanh nhân tương lai gần như luôn ở cạnh vợ, từ lúc cô chuẩn bị nhận giải cho tới khi cả hai cùng bước trên thảm đỏ.

Tú Tú.