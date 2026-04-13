Britney Spears vào trung tâm cai nghiện ma túy

(Ảnh: Page Six)

Một người đại diện của Britney Spears đã xác nhận với Page Six vào ngày Chủ nhật (12/4) về thông tin này. Theo người đại diện, Britney Spears đã tự nguyện vào một cơ sở điều trị. Diễn biến mới này diễn ra vài tuần sau khi cô bị bắt vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn ở Ventura, California. Cô sẽ ra tòa vào ngày 4 tháng 5 tới.

Britney đã nhận được sự hỗ trợ từ các con trai Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi) trong vài tuần qua. Các nguồn tin cho biết vụ bắt giữ Spears là một lời cảnh tỉnh. Vào thời điểm bị bắt, một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six rằng nữ ca sĩ 44 tuổi đã "vô cùng xúc động". Cô "cảm thấy xấu hổ và bẽ mặt" và "rất hối hận" về những gì đã xảy ra.

Tin tức về quyết định vào trung tâm cai nghiện của cô được Celebrity Intelligence và Dan Wakeford đưa tin đầu tiên. Ngày 4 tháng 3, Britney Spears bị bắt giữ sau khi nhà chức trách phát hiện cô lái xe lạng lách. Họ cũng cáo buộc đã tìm thấy một chất lạ bên trong xe của cô trong quá trình bắt giữ và người ta tin rằng cô đã sử dụng hỗn hợp rượu và ma túy.

Britney được thả vào sáng hôm sau, theo hồ sơ bắt giữ từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Ventura. Một phát ngôn viên của Văn phòng Biện lý Quận Ventura nói với tờ California Post: "Vụ án lái xe trong tình trạng say xỉn chống lại Britney Spears đã được chuyển đến Văn phòng Biện lý Quận Ventura và đang được các công tố viên của chúng tôi xem xét".

Spears đã lên tiếng về vụ bắt giữ của mình vào cuối tháng trước trên Instagram, khi cô chia sẻ video với Jayden. Cô viết: "Cảm ơn các bạn vì tất cả sự ủng hộ… dành thời gian cho gia đình và bạn bè là một điều may mắn!".

Nữ ca sĩ "Toxic" gần đây đã chia sẻ video về chuyến đi nghỉ dưỡng trên du thuyền cùng hai con trai của mình.