Britney Spears có động thái mới sau lời khai đòi quyền tự do, trạng thái tinh thần gây chú ý

Trên trang cá nhân mới đây, Britney Spears đã có loạt động thái mới sau lời khai gây chấn động thế giới về những gì mà cô đã phải chịu đựng trong suốt 13 năm bị bố ruột sử dụng quyền bảo hộ.

Động thái mới của Britney Spears nhanh chóng nhận được sự chú ý và quan tâm từ đông đảo công chúng, người hâm mộ trên toàn thế giới. Cụ thể, "công chúa nhạc Pop" đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại loạt khoảnh khắc cô đang thư giãn và dành thời gian nghỉ ngơi ở biển. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là trạng thái tinh thần của Britney Spears. Cô liên tục khoe dáng trong bộ bikini đỏ và nhún nhảy theo nhạc.

Britney Spears khoe dáng trong bộ bikini.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ lại bài đăng của bạn trai trên Instagram story. Trong ảnh, Britney Spears cùng bạn trai đang vận động thể thao. Nữ ca sĩ cũng không quên để lại dòng trạng thái gây chú ý: "Mental and physical health comes before anything at this point" (tạm dịch: Sức khỏe tinh thần và thể chất cần có trước bất cứ điều gì vào thời điểm này).