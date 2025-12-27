Bóp cổ người tình tử vong rồi đi đầu thú

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Trung (SN 1983, trú xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi " giết người ".

Trần Văn Trung tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Văn Trung có mối quan hệ tình cảm với chị P.T.H (SN 1984, trú xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long) và sống chung như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Giao Long (Vĩnh Long).

Rạng sáng 18/12, do xảy ra mâu thuẫn, trong lúc cãi nhau, Trung đã dùng hai tay bóp cổ khiến chị H. tử vong , sau đó Trung đến Công an xã Giao Long đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Văn Trung.