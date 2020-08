“Bóng hồng” đại diện Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN là ai?

Nguyễn Hiền Phương đang được biết đến với hình ảnh một người phụ nữ với trái tim ấm áp, hướng tới cộng đồng và người mẹ đảm đang yêu thương gia đình.

Gặp gỡ bà Nguyễn Hiền Phương tại buổi lễ trao giải top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN, chúng tôi được biết bà Hiền Phương được bình chọn là Nhà quản lý tâm tài xuất sắc ASEAN. Giải thưởng được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam phối hợp với Phòng thương mại Quốc tế Singapore, Liên đoàn sản xuất Singapore vào 30/7 vừa qua.

Chào chị Hiền Phương, được biết một trong những lý do Hanoi Telecom được vinh danh Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN là những thành tựu mà doanh nghiệp đạt được trong khu vực, cũng như sự nỗ lực trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua, chị có thể chia sẻ một vài hoạt động gần đây của Hanoi Telecom trong việc này?

Có thể nói năm 2020 bắt đầu với nhiều biến động, và dịch Covid-19 vẫn còn là một câu hỏi trước mắt với những diễn biến phức tạp khó lường tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Câu hỏi đầu tiên và rồi trở thành cam kết của ban lãnh đạo Hanoi Telecom là làm sao tạo được môi trường an toàn và an tâm nhất cho các CBNV của Tổng công ty, cũng như cho các khách hàng của mình.

Ngoài việc trang bị các vật dụng thiết yếu cho các cán bộ và gia đình họ trong thời gian đầu chống dịch, chúng tôi đã trợ cấp lương tháng covid cho toàn thể CBNV trong công ty, mong muốn khuyến khích họ vững tâm làm việc với hiệu suất tốt nhất. Các hoạt động văn hóa được tăng cường cũng giúp xây dựng tinh thần tích cực trong công ty. Chúng tôi may mắn có những cán bộ, công nhân viên hết mình với công việc và luôn có nhiều sáng tạo, đóng góp cho công ty dù ở trong hoàn cảnh thách thức như hiện nay.

Đối với khách hàng, tôi cùng BLĐ Hanoi Telecom đã thực hiện một số chiến dịch hướng tới lợi ích người dùng và gia tăng trải nghiệm khách hàng, hỗ trợ khách hàng phục hồi sau mùa dịch. Cụ thể, Hanoi Telecom đã tăng băng thông 50% cho toàn bộ khách hàng và giảm cước 30% cho những đơn vị bị ảnh hưởng kinh doanh trong thời dịch Covid.

Thực hiện những điều này, chúng tôi mong muốn cả doanh nghiệp và khách hàng có thể nhanh chóng cùng nhau trở lại quỹ đạo ban đầu và bứt phá hậu dịch Covid.

Giai đoạn trước, các doanh nghiệp lớn đã dốc sức và góp phần chung tay cùng chính phủ dập dịch. Chị có thể cho biết với giai đoạn 2 đầy khó khăn và nguy hiểm, Hanoi Telecom dự định sẽ hành động như thế nào?

Trong thời gian qua, Hanoi Telecom đã chung tay cùng cả nước tặng khẩu trang chống khuẩn, găng tay y tế, ủng hộ 5 tỷ đồng tới các bệnh viện tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi vẫn luôn dõi theo và đồng hành cùng các bộ ban ngành và sẽ tiếp tục hỗ trợ về cả vật chất dù lớn hay nhỏ, và tinh thần cho những tổ chức, cá nhân cần chúng tôi giúp đỡ, vì mục đích chung là bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ tổ quốc.

Được biết bên cạnh giải thưởng Top 10 Doanh Nghiệp ASEAN tiêu biểu được trao cho Hanoi Telecom hôm nay, cá nhân chị cũng được vinh danh tại giải thưởng “Nhà Quản lý tâm tài xuất sắc ASEAN”. Là một nhà quản lý đồng thời là bà mẹ của 3 con nhỏ, chị thu xếp công việc của mình thế nào để thực hiện vẹn toàn cả hai nhiệm vụ lớn như vậy?

Thực ra tôi không làm gì to tát cả đâu (cười...), và tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày. Tôi quan niệm vai trò quản lý trong doanh nghiệp cũng như vai trò người mẹ trong gia đình vậy. Ở vị trí nào thì tôi cũng coi trọng và chú tâm đến việc truyền cảm hứng cho những người xung quanh và tạo một môi trường tốt nhất để họ có thể an tâm và tự do thể hiện bản thân cũng như thoải mái phát huy tính sáng tạo của mình. Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, mọi thứ thay đổi tính theo ngày, theo giờ thay vì theo năm, thì sự sáng tạo có lẽ là mấu chốt cho khả năng thích nghi và sự phát triển của doanh nghiệp. Tôi luôn đề cao tinh thần “dũng cảm thay đổi và phát triển”.

“Nói 1, lắng nghe 2” cũng là một trong những cách giúp tôi hiểu đồng nghiệp, nhân viên hơn, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp và hài hòa trong công việc. Cũng như việc lắng nghe con cái trong gia đình vậy. Khi những cảm nhận của chúng được lắng nghe, quan hệ mẹ - con trở thành quan hệ bạn thân. Và còn gì tuyệt hơn khi được làm bạn thân với con mình, phải không?

Quan điểm của chị về nữ lãnh đạo, đặc biệt trong ngành CNTT - một nghề thường dành cho nam giới - là gì?

Tôi đã thấy có rất nhiều nữ quản lý, nữ lãnh đạo dẫn dắt thành công những tập đoàn, tổ chức lớn trên thế giới và ngay cả Việt Nam, và họ là những hình ảnh truyền cảm hứng cho tôi. Tôi cho rằng nam giới có rất nhiều thế mạnh trong quản lý nói chung và trong ngành viễn thông nói riêng. Tuy nhiên phụ nữ cũng có những ưu điểm riêng của họ. Sự ôn nhu chẳng hạn, phụ nữ có lợi thế này khiến cho họ dễ dàng hài hoà các mối quan hệ hiện hữu trong một tổ chức. Sự nhạy cảm vốn có của phụ nữ cũng khiến cho họ tinh tế và nhanh nhạy trong việc nhận định và xử lý các tình huống diễn ra xung quanh. Sự chịu khó, kiên trì của phụ nữ cũng giúp họ bền bỉ vượt qua những khó khăn, thách thức mà dường như là mặc định trong thời đại ngày nay. Sự thật là ở Hanoi Telecom, số lượng quản lý nữ là không nhỏ so với quản lý nam. Ở Hanoi Telecom, chúng tôi làm việc và học hỏi lẫn nhau, dù là nam hay nữ.

Chị Nguyễn Hiền Phương cho biết thêm: “Tới đây, Hanoi Telecom sẽ tham dự lễ trao giải “Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam” được bình chọn bởi Trung tâm nghiên cứu phát triển doanh nghiệp Châu Á (ASIA Business Centre). Tôi cũng vui mừng nhìn thấy những bước tiến gần đây của các công ty thành viên của Hanoi Telecom có thể kể đến: VNCS mới được nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng và nhận được vốn đầu tư không nhỏ từ họ, HTC Viễn thông quốc tế (HTC-ITC) lọt top Fast500 Việt Nam và nằm trong Top 10 Doanh nghiệp viễn thông và CNTT uy tín 2020.”