Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III) đã chính thức khởi động với sự kiện mở màn ấn tượng: suất chiếu đặc biệt tác phẩm Chiếc Giường Ngân Hạnh (The Gingko Bed) tại rạp Lê Độ sáng ngày 30/6. Đây không chỉ là bộ phim từng tạo cơn sốt tại Hàn Quốc vào cuối thập niên 90 mà còn là một trong những tác phẩm đầu tay hiếm hoi giành cùng lúc loạt giải thưởng danh giá ở Hàn như Baeksang, Rồng Xanh, Daejong. Dù đã gần 30 năm trôi qua nhưng khi trở lại màn ảnh rộng tại Việt Nam, đặc biệt trong khuôn khổ chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc, Chiếc Giường Ngân Hạnh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, khẳng định sức hút vượt thời gian của điện ảnh xứ kim chi.

Đông đảo khán giả tới với Chương trình mở màn Tiêu điểm điện ảnh Hàn

Là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Kang Jae Kyu, người sau này được biết đến rộng rãi qua loạt phim đình đám như Tae Guk Gi: Brotherhood of War hay My Way, Chiếc Giường Ngân Hạnh đánh dấu một bước ngoặt của điện ảnh Hàn Quốc khi lần đầu tiên kết hợp giữa yếu tố huyền bí, tình yêu xuyên kiếp và các giá trị dân gian truyền thống một cách tinh tế, đậm tính điện ảnh. Câu chuyện xoay quanh một họa sĩ vô tình mua được chiếc giường cổ bằng gỗ ngân hạnh, loài cây biểu tượng cho sự trường tồn, và từ đó bị cuốn vào một vòng luân hồi liên quan đến những linh hồn chưa siêu thoát. Với mô-típ tình yêu vượt thời gian, cùng không khí huyền ảo lặng lẽ nhưng đầy ám ảnh, bộ phim không chỉ khiến người xem thời điểm đó phải trầm trồ vì ý tưởng táo bạo, mà còn khơi mở con đường mới cho điện ảnh Hàn khi thoát khỏi các chủ đề xã hội u tối truyền thống.

Ngay trong phần giao lưu sau suất chiếu, đạo diễn Kang Jae Kyu bày tỏ xúc động khi có cơ hội xem lại chính bộ phim đầu tay của mình cùng khán giả tại Việt Nam. Ông thừa nhận, nhiều ký ức đã trở nên mờ nhạt theo thời gian, nhưng cảm giác hồi hộp, hạnh phúc khi được đồng hành cùng khán giả trong buổi chiếu hôm nay thì vẫn y nguyên như thuở ban đầu. Đạo diễn cũng cho biết, kỹ xảo điện ảnh khi đó còn vô cùng hạn chế, nhưng chính câu chuyện mang màu sắc huyền thoại và lòng tin vào văn hóa truyền thống đã giúp bộ phim trở nên khác biệt.

Đạo diễn Kang Jae Kyu

Buổi chiếu mở màn nằm trong chuỗi sự kiện Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc - hoạt động đặc biệt trong khuôn khổ DANAFF III, với tổng cộng 14 bộ phim do những đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc thực hiện được trình chiếu hoàn toàn miễn phí tại các rạp lớn như CGV, Galaxy, Lotte và Lê Độ. Đáng chú ý, có những tác phẩm chưa từng công chiếu tại Việt Nam, và cũng có không ít phim là tác phẩm đầu tay hiếm hoi được chọn lựa để giới thiệu, cho thấy tâm huyết và chất lượng của chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Vỹ - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết điện ảnh Hàn Quốc đã khắc họa rất thành công các chủ đề về gia đình, xã hội và con người, vốn cũng là mạch cảm hứng quen thuộc với điện ảnh Việt Nam. Ông bày tỏ hy vọng những mô hình phát triển chuyên nghiệp và bài bản của điện ảnh Hàn sẽ là nguồn tham khảo quý giá để điện ảnh Việt học hỏi và vươn xa hơn nữa. Cùng chung quan điểm, TS. Ngô Phương Lan, Giám đốc Liên hoan phim, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam nhấn mạnh để có được một chương trình chọn lọc và sâu sắc như lần này, Ban tổ chức đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Viện phim Hàn Quốc (KOFA), Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) và cả Liên hoan phim Quốc tế Busan.

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam

Cũng trong lễ khai mạc, sự xuất hiện của vợ chồng đạo diễn Jang Joon Hwan, hiện là Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi tại DANAFF III và nữ diễn viên Moon So Ri càng làm tăng sức nóng cho sự kiện. Moon So Ri, nữ chính của bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, chia sẻ cô từng tham dự DANAFF cách đây hai năm với vai trò giám khảo và luôn giữ tình cảm đặc biệt dành cho thành phố biển Đà Nẵng. Cô hy vọng các khán giả năm nay sẽ tiếp tục được truyền cảm hứng và có những trải nghiệm đáng nhớ qua từng bộ phim được trình chiếu.

Moon So Ri lần thứ 3 đến với DANAFF

Với quy mô hoành tráng của sự kiện năm nay, việc Chiếc Giường Ngân Hạnh được lựa chọn để trình chiếu đầu tiên trong Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc cho thấy sức ảnh hưởng quá mạnh mẽ của tác phẩm này đến ngành điện ảnh Hàn nói riêng và châu Á nói chung. Phim không chỉ là một dấu son trong sự nghiệp của Kang Jae Kyu mà còn là một trong những viên gạch đầu tiên cho làn sóng Hallyu đổ bộ ra quốc tế, một tác phẩm thực sự quá xứng đáng để thưởng thức dù nó đã ra mắt cách đây gần 30 năm.

LỆ AN