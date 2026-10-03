Bom tấn chiếm top 1 toàn cầu: Nữ chính vừa đẹp vừa chất, cả thế giới điên cuồng xem

Ra mắt từ ngày 25/9, UNABOMBER đang càn quét màn ảnh nhỏ trên toàn thế giới. Hiện tại, bộ phim nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 Netflix toàn cầu, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng tại hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ.

UNABOMBER dẫn đầu Netflix Việt Nam.

Tác phẩm này cũng đang thống trị Netflix toàn cầu.

Theo dữ liệu từ FlixPatrol, UNABOMBER chiếm ngôi đầu tại 81 thị trường, trong đó có Việt Nam. Đáng chú ý, thống kê chính thức của Netflix cho thấy tác phẩm thu hút tới 16,4 triệu lượt xem chỉ trong tuần 21-27/9, dù mới được phát hành vào ba ngày cuối tuần. Thành tích này giúp bộ phim trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất trên nền tảng trực tuyến ở thời điểm hiện tại.

Bộ phim đưa khán giả theo chân Ted Kaczynski, một thiên tài toán học. Hắn ta sở hữu IQ lên tới 167 nhưng thay vì cống hiến cho khoa học thì lại trở thành khủng bố khét tiếng.

Cảnh một gia đình bị sát hại tàn nhẫn trong phim.

UNABOMBER là bộ phim thuộc thể loại giật gân, tội phạm, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về Ted Kaczynski. Ông là một trong những kẻ khủng bố khét tiếng nhất lịch sử nước Mỹ và cũng từng là thần đồng toán học theo học tại Đại học Harvard khi mới 16 tuổi. Thế nhưng, một thiên tài như vậy lại trở thành kẻ đánh bom khủng bố thay vì nghiên cứu khoa học.

Ra mắt từ ngày 25/9, bộ phim UNABOMBER đang tạo ra tiếng vang không hề nhỏ trên toàn cầu.

Hắn ta gửi bom qua đường bưu điện, khiến 3 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Đáng nói hơn, phải mất đến 2 thập kỷ, đội điều tra FBI dưới sự dẫn dắt của Joanne Miller mới có thể đưa hắn ta ra ngoài ánh sáng công lý.

Bên cạnh nội dung gây tò mò, UNABOMBER còn sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng. Đảm nhận vai chính Ted Kaczynski là Jacob Tremblay, nam diễn viên từng gây tiếng vang với Room và Wonder. Đặc biệt, bộ phim có sự góp mặt của Russell Crowe, tài tử từng giành giải Oscar ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong kiệt tác Gladiator. Ở tác phẩm này, ông đảm nhận vai giáo sư Henry Murray.

Russell Crowe là ngôi sao hàng đầu Hollywood, từng tham gia nhiều dự án phim chất lượng. Chính vì thế, sự xuất hiện của ông trong UNABOMBER hiển nhiên là lý do khiến nhiều người tò mò muốn xem thử bộ phim.

Tài tử hàng đầu Russell Crowe vào vai giáo sư Henry Murray, một nhân vật quan trọng trong phim.

Một gương mặt đình đám khác là Shailene Woodley, nữ diễn viên nổi tiếng với loạt phim Divergent và The Fault in Our Stars. Trong UNABOMBER, cô hóa thân thành Joanne Miller, nữ đặc vụ FBI tham gia truy bắt Kaczynski. Ngoài ra, phim còn quy tụ Annabelle Wallis, mỹ nhân quen thuộc từng góp mặt trong siêu phẩm Peaky Blinders, cùng Alexander Ludwig, Steven Ogg và Marc Menchaca.

Shailene Woodley đóng vai Joanne Miller, thành viên FBI tham gia truy bắt Kaczynski.

Tạo nên cơn sốt là thế, nhưng UNABOMBER dường như không được lòng giới chuyên môn. Trên Rotten Tomatoes, phim chỉ được chấm 27%. Cây viết Tim Robey của Daily Telegraph nhận xét: "Toàn bộ những tình tiết tiểu sử xoay quanh quá trình tha hóa của Kaczynski, một người sở hữu IQ vượt trội, đều nhạt nhẽo và thiếu sáng tạo. Bộ phim chẳng qua chỉ đang xào lại mô-típ của A Beautiful Mind, rồi mặc nhiên cho rằng như thế là đủ". Trong khi đó, cây viết Jennifer Green thuộc Common Sense Media viết: "Xét đến vô số cách có thể khai thác câu chuyện về Ted Kaczynski, kẻ khủng bố người Mỹ, bộ phim lựa chọn một hướng tiếp cận ít giật gân hơn, nhưng có lẽ cũng vì thế mà kém hấp dẫn hơn". Dù vậy không thể phủ nhận sức nóng của phim đối với khán giả đại chúng và có lẽ thì đây cũng đã là 1 thành công lớn đối với Netflix.