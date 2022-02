“Bom sex” Hollywood bật mí hôn Leonardo DiCaprio không đẹp như mơ, buộc phải đánh đổi một điều để cảnh 18+ ăn ý

Nhớ lại năm 2013, phim điện ảnh The Wolf of Wall Street của đạo diễn Martin Scorsese đã đạt được thành công lớn, mang về nhiều đánh giá tích cực cho nam chính và bạn diễn Margot Robbie. Bộ phim kể về nhà môi giới chứng khoán Jordan Belfort không chỉ được giới phê bình khen ngợi hết lời, mà còn ghi nhận con số khổng lồ tại phòng vé. Với doanh thu lên tới 400 triệu USD, The Wolf of Wall Street xứng đáng là bom tấn với nhiều yếu tố đỉnh cao.

The Wolf of Wall Street là một trong những phim hay nhất của Leonardo DiCaprio

Thế nhưng, bí mật hậu trường lại làm nhiều người bất ngờ khi Margot Robbie nhớ lại cảnh hôn hít. Việc sánh vai bên cạnh Leonardo DiCaprio - một trong những tài tử hạng A - là mơ ước của nhiều diễn viên nữ, nhưng không phải lúc nào sự thật cũng vui sướng.

Mặc cho Leonardo DiCaprio có kinh nghiệm diễn xuất lâu dài, từng đóng cảnh thân mật trong hàng loạt tác phẩm, thì ở The Wolf of Wall Street, nữ diễn viên Margot Robbie vẫn lấy làm lo âu mỗi khi quay cảnh hôn.

Trong một lần phỏng vấn với báo People, cô tiết lộ về tâm trạng căng thẳng của mình mỗi khi gần gũi bạn diễn, dù bản thân luôn tôn trọng và ngưỡng mộ Leonardo DiCaprio: “Tôi vô cùng vinh dự khi được tham gia bộ phim này. Được làm việc với Leo quả thật khó tin. Anh ấy luôn là diễn viên yêu thích của tôi và là một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy đã nâng đỡ và luôn quan tâm đến tôi, điều đó rất quý giá…”



Tiếc là nhịp độ làm việc tất bật đã ảnh hưởng đến tinh thần Margot Robbie. Vai diễn của cô còn yêu cầu khỏa thân và ăn mặc hở hang. Bởi vậy, nữ diễn viên không tránh khỏi sự tự ti trên phim trường, cảm thấy mệt mỏi vì phải phô diễn cơ thể trước nhiều ánh mắt.

Thời gian quay lâu dài cũng là lý do khiến Margot Robbie sợ cảnh hôn hít. “Chúng tôi diễn đi diễn lại trong suốt 17 giờ, vừa nóng, vừa đổ mồ hôi ướt đẫm”, nữ diễn viên chia sẻ thành thật, khẳng định hôn Leonardo DiCaprio chẳng có gì lãng mạn cả, ai cũng muốn cảnh phim trôi qua nhanh.

Margot Robbie tiết lộ thêm về quá trình quay cảnh 18+: “Lúc đầu, tôi hoàn toàn hóa đá. Dù đã chuẩn bị tinh thần đến đâu, tôi vẫn rất lo lắng về điều đó… May là đến cuối phim, mọi người quen cảnh khoả thân quá rồi nên chẳng ai sợ việc cởi quần áo ra nữa. Thật buồn cười là tôi đã nhanh chóng thích nghi với điều đó!”

Dù hậu trường đôi chỗ khắc nghiệt, Margot Robbie vẫn hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc, từ đây có ngay danh hiệu "bom sex" nước Úc