Boganic sẽ cho ra mắt dòng sản phẩm mới hay hài lòng với vị thế top đầu trên thị trường thuốc bổ gan?

Trước khi đi tìm câu trả lời chính thức từ đại diện Traphaco, hãy cùng nhìn lại quá trình phát triển của thuốc bổ gan Boganic để hiểu rõ hơn về thương hiệu này và có nhận định chính xác hơn về những đồn đoán của thị trường.

Sự thành công của thuốc bổ gan Boganic đã tạo tiền đề cho Traphaco phát triển bộ sản phẩm bổ gan Boganic.

Cách đây 21 năm, vào năm 1999, thuốc bổ gan Boganic chính thức gia nhập thị trường thuốc gan mật Việt Nam. Và từ năm 2013 đến nay, Boganic liên tục đứng hàng đầu thị trường thuốc gan mật. Các chuyên gia thị trường nhận định: Chất lượng chính là điểm mấu chốt giúp Boganic thành công và đứng vững trên thị trường hơn 20 năm qua.

Nếu theo sát quá trình phát triển của thương hiệu được mệnh danh thuốc bổ gan quốc dân này có thể thấy Traphaco đã liên tục nghiên cứu, đầu tư, đổi mới để tự nâng cao chất lượng sản phẩm, không hài lòng với vị trí top đầu và những thành công hiện có.

Cụ thể là việc chủ động về nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO. Đặc biệt thành phần cao atiso còn đạt chuẩn của Dược điển châu Âu, khẳng định chất lượng vượt trội của Boganic và nỗ lực không ngừng nghỉ của Traphaco.

Nhà máy sản xuất thứ 4 được đầu tư với tổng số vốn lên đến 477 tỉ đồng theo hướng công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, thông minh, hiện đại. Các dây chuyền hoàn toàn tự động hóa dựa trên nguyên tắc "No touch, No dust" (Không có tác động con người không sinh bụi) trong sản xuất nghĩa là: hạn chế đến mức thấp nhất sự can thiệp của con người vào sản xuất để nâng cao chất lượng thuốc thành phẩm.

Bộ sản phẩm bổ gan Boganic hiện có 4 thành viên và liệu có chào đón thành viên mới trong năm nay?

Tiếp nối thành công của thuốc bổ gan Boganic, Traphaco tiếp tục phát triển những dòng sản phẩm bổ gan chuyên biệt là: TPBVSK Viên nang mềm Boganic Lippi, TPBVSK Siro Boganic Kid, Trà thảo dược Boganic dạng nước đóng chai.

Cách đây hơn 1 tháng, khi ra mắt sản phẩm Trà thảo dược Boganic dạng nước đóng chai, đại diện Traphaco khẳng định: Boganic luôn vận động và phát triển để giới thiệu đến với người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng nhu cầu giải độc gan của mọi đối tượng ở tất cả các phân khúc.

Để trả lời cho việc vừa cho ra mắt một sản phẩm mới lại tiếp tục được đồn đoán sẽ bổ sung vào giải pháp bổ gan Boganic một dòng sản phẩm mới, đại diện Traphaco tiết lộ:

"Đúng là chúng tôi đã và đang bắt tay nghiên cứu một dòng sản phẩm cao cấp với công dụng hoàn toàn vượt trội. Nhưng việc sản phẩm bổ gan đó có được tích hợp công thức đa tầng giải độc như thị trường đồn đoán hay không thì hiện chúng tôi chưa thể trả lời được. Khi sản phẩm ra mắt, Traphaco sẽ cung cấp những thông tin chính xác nhất. Phía Traphaco hiện chỉ có thể khẳng định, đây là sản phẩm thuộc dòng cao cấp sở hữu công thức và hiệu quả vượt trội mà chưa một sản phẩm bổ gan nội địa nào sở hữu.

Tất cả sự nỗ lực của Traphaco là một bước tự cam kết chất lượng, thể hiện trách nhiệm, lương tâm của doanh nghiệp làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe con người. Đó cũng là sự tri ân sâu sắc dành cho tất cả các khách hàng đã tin tưởng lựa chọn các sản phẩm Boganic nói riêng và Traphaco nói chung suốt 21 năm qua".

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO. Địa chỉ: 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội.

Đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO. Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

SĐT: 18006612

Fanpage: https://www.facebook.com/ThuocboganBoganic/

Website: http://boganic.vn/

*Thuốc Boganic: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng

**Boganic Kid, Boganic Lippi không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh