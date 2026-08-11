Bóc tách tin đồn "uống canxi gây nóng trong, lắng đọng": Góc nhìn khoa học về Canxi MCHA

Tâm lý e ngại "tác dụng phụ" khi bổ sung canxi ở người trẻ

Thế hệ trẻ ngày nay có thói quen chủ động tìm kiếm thông tin y tế trên internet và các nền tảng mạng xã hội trước khi sử dụng bất kỳ chế phẩm chăm sóc sức khỏe nào. Khi cần bổ sung canxi cho bản thân, mẹ bầu bổ sung canxi trong thai kỳ hay bổ sung canxi cho con nhỏ đang tuổi lớn, không ít người ngần ngại trước những thảo luận về các tác dụng không mong muốn như nóng trong, đầy hơi, táo bón hoặc nguy cơ lắng đọng ở thận.

Nhiều trường hợp vì lo sợ tác dụng phụ đã tự ý giảm liều lượng hoặc ngưng sử dụng thuốc bổ sung canxi mà không có sự tư vấn của y bác sĩ. Điều này vô tình dẫn đến việc không đáp ứng đủ nhu cầu canxi khuyến nghị cho cơ thể.

Bố mẹ trẻ hiện đại có xu hướng chủ động tự tra cứu thông tin y khoa trước khi bổ sung canxi

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng lắng đọng canxi

Dưới lăng kính y học, canxi là vi chất thiết yếu cho khung xương và các hoạt động sinh lý của cơ thể. Hiện tượng táo bón hay lắng đọng không xuất phát từ bản thân vi chất canxi, mà chủ yếu do độ hòa tan và khả năng hấp thu của dạng muối canxi được sử dụng.

Đối với hệ tiêu hóa: Một số muối canxi vô cơ khó hòa tan hoàn toàn tại dạ dày. Lượng canxi dư thừa không được hấp thu hết sẽ di chuyển xuống đại tràng, tương tác với các acid béo tạo thành dạng phức hợp khó tan, làm phân bị khô và gây ra tình trạng táo bón.

Đối với hệ tiết niệu: Nếu canxi đi vào máu nhưng không được vận chuyển hiệu quả vào mô xương, nồng độ canxi tự do trong máu tăng lên sẽ buộc thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải, làm tăng nguy cơ lắng đọng canxi tại thận.

Hiện tượng lắng đọng canxi phần lớn do khả năng hòa tan kém của muối canxi và sự thiếu hụt các vi chất hỗ trợ vận chuyển

Canxi MCHA: Phức hợp vi tinh thể hỗ trợ tối ưu hóa khả năng dung nạp

Canxi MCHA là phức hợp vi tinh thể được chiết xuất từ nguồn xương bò non, sở hữu hai đặc tính chuyên môn quan trọng:

Tỷ lệ Canxi và Phốt-pho sinh học 2:1: MCHA cung cấp canxi và phốt pho theo đúng tỷ lệ tự nhiên có trong mô xương người, MCHA mang lại sinh khả dụng tốt và giúp quá trình hấp thu tại niêm mạc ruột diễn ra thuận lợi hơn.

Cấu trúc vi tinh thể: Không chỉ chứa canxi và phospho, MCHA còn rất giàu protein tự nhiên cùng các khoáng chất thiết yếu khác (như magiê, mangan, kẽm, sắt). Cấu trúc vi tinh thể tự nhiên giúp hệ tiêu hóa dung nạp êm dịu, hạn chế lượng canxi dư thừa lắng đọng tại đại tràng.

Nhờ cấu trúc vi tinh thể, canxi MCHA hỗ trợ quá trình hấp thu canxi diễn ra thuận lợi

PM NextG Cal - Dùng cho trường hợp thiếu canxi, phối hợp điều trị loãng xương

PM NextG Cal - Dùng cho trường hợp thiếu canxi.

PM NextG Cal là sản phẩm của Max Biocare, sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Thuốc PM NextG Cal được nhập khẩu chính ngạch bởi Đại Bắc Group và đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

PM NextG Cal chứa canxi dạng MCHA chiết xuất từ xương bò non, cung cấp canxi và photpho với tỷ lệ 2:1 nên cơ thể hấp thu dễ dàng. Bổ sung thêm vitamin D3, vitamin K, giúp tăng khả năng hấp thu và định hướng canxi vào mô xương.

Viên nang không mùi, dễ uống. Đặc biệt, không chứa đường nên phù hợp với người cần kiêng đường.

PM NextG Cal - bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu (trong thời kỳ tăng trưởng, phụ nữ có thai, cho con bú, sau mãn kinh, người cao tuổi…), phối hợp điều trị loãng xương.

Chống chỉ định với các bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận và nhiễm độc vitamin D.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 63e/2024/XNQC/QLD

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Đại Bắc

Địa chỉ: Số 11, đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, phường Long Biên, Hà Nội

Website: https://Nextgcal.vn

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!