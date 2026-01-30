Bóc giá tủ đồ chơi của Suneo: Đẳng cấp rich kid Nhật Bản những năm 70 - 80 là đây!

Trong ký ức của nhiều thế hệ độc giả Doraemon, Suneo luôn xuất hiện với hình ảnh một cậu công tử "mỏ nhọn" thích khoe khoang. Thế nhưng, nếu tạm gác lại sự khó ưa đó để nhìn vào giá trị những món đồ chơi mà cậu sở hữu dưới góc độ tài chính, chúng ta sẽ phải sốc nặng.

Tại Nhật Bản những năm 70 - 80, việc một đứa trẻ lớp 5 như Suneo cầm trên tay chiếc máy bay điều khiển từ xa (RC) hay những mô hình lắp ráp giới hạn không chỉ đơn thuần là sở thích, mà là một lời khẳng định về đẳng cấp gia tộc vượt xa mức trung lưu thông thường.

Thực tế, vào thời điểm đó, một chiếc máy bay điều khiển từ xa là cả một gia tài công nghệ. Theo tính toán dựa trên mức thu nhập và chỉ số giá tiêu dùng tại Nhật Bản thời kỳ Chiêu Hòa, một bộ điều khiển và động cơ máy bay loại tốt có giá tương đương với một nửa tháng lương của một nhân viên văn phòng (salaryman) như ông Nobi - bố Nobita.

Suneo là một trong những nhân vật giàu nhất Doraemon

Trong khi Nobita phải nhịn ăn sáng cả tháng mới đủ tiền mua một cuốn truyện tranh thì Suneo đã sở hữu cả một bộ sưu tập máy bay, tàu thủy và robot có khả năng cử động. Điều này cho thấy thu nhập của bố Suneo phải thuộc top 1% xã hội, đủ sức chi trả cho những thú vui "đốt tiền" mà ngay cả người lớn cũng phải dè chừng.

Một chi tiết nhỏ mà fan lâu năm thường bỏ qua chính là những mô hình lắp ráp (Plamo) của Suneo luôn là phiên bản mới nhất, thường được mua trực tiếp ngay khi vừa lên kệ. Trong kinh tế học tiêu dùng, đây là nhóm khách hàng "early adopters" - những người dẫn đầu xu hướng.

Để duy trì vị thế này, gia đình Suneo không chỉ cần tiền mà còn cần cả những mối quan hệ rộng rãi với các cửa hàng đồ chơi lớn hoặc giới nhập khẩu. Mỗi khi Suneo mời nhóm bạn đến nhà và thỉnh thoảng... trừ Nobita ra, thực chất cậu đang thực hiện một buổi "triển lãm công nghệ" cá nhân, nơi giá trị của những món đồ chơi có thể mua được cả một chiếc xe hơi cũ trên thị trường thực tế.

Cậu bạn "mỏ nhọn" nhiều lần xuất hiện với những món đồ xa xỉ

Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ tâm lý, sự xa xỉ này lại là một chiếc mặt nạ che đậy nỗi cô đơn của một thiếu gia nhỏ tuổi. Suneo luôn cần những món đồ chơi mới nhất để làm "mồi nhử" lôi kéo sự chú ý của bạn bè, để khẳng định quyền lực trong nhóm khi bản thân không có sức mạnh thể chất như Jaian hay sự thông minh thiên bẩm như Dekisugi. Cậu dùng vật chất để lấp đầy khoảng trống của sự công nhận. Những món đồ chơi đắt đỏ ấy, suy cho cùng, cũng chỉ là tấm vé để Suneo không bị bỏ lại phía sau trong những cuộc chơi của đám bạn cùng khu phố.

Cuối cùng, dù chúng ta từng ghen tị với đống đồ chơi của Suneo, nhưng có một thứ mà tiền bạc của gia đình Honekawa không bao giờ mua được, đó là những chuyến phiêu lưu không tưởng cùng Doraemon .

Suneo có thể có máy bay điều khiển từ xa xịn nhất, nhưng cậu vẫn luôn khao khát được ngồi trên chiếc trực thăng tre "hàng bãi" của thế kỷ 22 cùng Nobita. Hóa ra, trong thế giới của Doraemon , sự giàu có thật sự không nằm ở giá tiền của món đồ chơi dưới đất, mà nằm ở những trải nghiệm vô giá mà cả nhóm cùng chia sẻ trên bầu trời.