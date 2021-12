"Bóc giá" lễ cưới thế kỷ giữa Nobita và Shizuka trong phim Doraemon: Hoành tráng như cổ tích, tỉ mỉ từ váy cưới tới trang sức cô dâu

Thật khó có thể tưởng tượng một ngày kia những độc giả lâu năm của loạt truyện Doraemon được chiêm ngưỡng cảnh đám cưới giữa Nobita và cô gái trong mộng Shizuka. Thế là, đôi bạn từ thuở ấu thơ đã có một cái kết đẹp khi đến bên nhau lúc trưởng thành. Đặc biệt hơn, đám cưới đẹp lung linh sẽ được tái hiện qua thước phim hoạt hình 3D hoành tráng trong bom tấn Doraemon: Stand By Me 2 (Doraemon: Luôn Bên Bạn 2) đến với khán giả mùa hè này. Cùng khám phá quy mô của đám cưới và thử bóc giá các sính lễ "không phải dạng vừa" trong sự kiện nhé.

Trailer phim Doraemon: Stand by Me 2

Khuôn viên ngoài trời sân thượng cao ốc, rợp bóng cây xanh

Điều đầu tiên gây ấn tượng với khán giả chính là không gian đám cưới được tổ chức cả ở trong lễ đường lẫn tiệc ngoài trời theo kiểu tây phương. Không gian sân thượng của tòa cao ốc được thiết kế cho khoảng 60 khách tham dự, chia làm hai bên mỗi bên 10 bàn. Chỗ ngồi của khách được thiết kế ấm cúng và riêng tư. Xen giữa các bàn là những khoảng cây xanh tươi mát.

Đối diện với lối ra vào là chỗ ngồi của cặp đôi Nobita – Shizuka. Phía sau chỗ ngồi cô dâu chú rể được trang trí bằng vòm lá hoa treo chiếc chuông xinh xắn, buông rèm trắng. Tông màu xanh – trắng làm nổi bật sự sang trọng của đám cưới. Người xem có thể cảm nhận được sự quang đãng trong một ngày nắng đẹp giữa không gian lịch thiệp. Thông thường, một địa điểm như vậy có giá thuê dao động từ 300 triệu – 500 triệu đồng theo thời giá hiện tại.

Kết hợp giữa hiện đại và truyền thống

Vì được tổ chức ở tương lai, nên nhiều chi tiết trong đám cưới là sản phẩm của công nghệ tiên tiến. Ví dụ như Jaian và Suneo được che bằng những tấm vòm che mưa tự động thay vì dùng ô. Các hoạt động trong đám cưới được điều hành và thực hiện bằng robot. Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ được thể hiện rõ trong trí tưởng tượng của tác giả tin vào tương lai nước Nhật hiện đại.

Bên cạnh đó, những chi tiết mang đậm nét truyền thống cũng được cài cắm khéo léo. Phải kể đến kiến trúc cổ kính rực rỡ của lễ đường, đón Shizuka xinh đẹp trong tà váy trắng và tấm voan che mặt được bố đưa vào. Những tiết mục thường thấy trong các đám cưới bao gồm nâng ly rượu mừng, cắt bánh cưới, trao nhẫn được Doraemon: Stand By Me 2 khắc họa một cách tinh tế. Các món ăn trong bữa tiệc được bày theo set, từ súp khai vị đến món rau củ, món chính là bít tết và cả khai vị được bày biện ngon lành. Không thể không nhắc đến "đặc sản" của Nhật Bản là karaoke cùng các anh, chú, bác say xỉn mừng ngày vui con cháu.

Cô dâu đẹp như công chúa

Xinh đẹp nhất lễ cưới chính là cô nàng Shizuka, lộng lẫy trong tà váy trắng thướt tha. Trang sức nàng đeo không hề tầm thường, từ miện cài đầu gắn đá quý, bông tai cho đến chuỗi dây chuyền. Nếu để ý kỹ, khán giả có thể thấy phần thân váy của Shizuka được thêu tay họa tiết hoa văn chìm cực kỳ tỉ mỉ.

Bánh cưới là một phần không thể thiếu trong các đám cưới kiểu phương Tây. Là vật phẩm trang trí và chúc phúc cho cặp đôi, bánh cưới thường được thiết kế rất đẹp mắt và ngon lành, tuy nhiên giá thành cũng vì thế mà có thể gây choáng váng. Nhìn qua trong phim, khán giả cũng đủ ấn tượng với kích cỡ và cấu trúc độc đáo của chiếc bánh cưới trong đám cưới giữa Nobita và Shizuka.

Tầng trên của bánh được trang trí bằng những bông hoa kem, lồng bên ngoài phần lưới trong khi tầng giữa là thạch hoa quả được lồng với phần vỏ kem, cuối cùng là đế trang trí bằng những bông hoa tinh tế. Để giữ được kết cấu của ba tầng bánh như thế này thật không đơn giản chút nào.

Nhìn chung nếu tính tất tần tật từ địa điểm, trang trí, ăn uống cho khoảng 70 khách mời như trong Stand By Me 2 thì với tỉ giá hiện tại tổng chi phí có thể rơi vào cả tỷ đồng cho một lễ thành hôn ấn tượng như thế. Thế mới nói, đây đúng là đám cưới thế kỷ trong vũ trụ anime!

Được đạo diễn bởi Yamazaki Takashi, Doraemon: Stand By Me 2 tiếp nối phần phim Doraemon Stand By Me năm 2014 kể về hành trình của Nobita gặp lại bà, trưởng thành cùng đám cưới tương lai cũng như các bài học vô giá về tình bạn. Người hâm mộ của loạt Doraemon từng thổn thức với phần phim đầu, hẳn sẽ tìm thấy mình lạc vào thế giới kỳ diệu một lần nữa. Đừng bỏ qua cơ hội được chứng kiến đám cưới hiện đại đẹp đẽ nhất nhì thế giới hoạt hình khi Doraemon:Stand By Me 2 đang được chiếu tại rạp.

Doraemon: Stand By Me 2 (Doraemon: Luôn Bên Bạn 2) được khởi chiếu từ 17.12.2021.

