Bộ Y tế yêu cầu cấp thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày cho bệnh nhân

Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội thống nhất thực hiện việc cấp thuốc ngoại trú dài ngày, trong đó cho phép kê đơn tối đa đến 90 ngày đối với các bệnh đã ổn định, thay vì giới hạn 30 ngày như thực tế đang áp dụng tại nhiều nơi.

Theo Bộ Y tế, Thông tư 26 về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, với nhiều điểm mới phù hợp xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin và dược lâm sàng, đồng thời tạo thuận lợi cho người bệnh. Tuy nhiên, sau 6 tháng triển khai, Bộ nhận được nhiều phản ánh cho biết người bệnh mạn tính dù điều trị ổn định vẫn chỉ được cấp thuốc trong 30 ngày, phải đi khám và lĩnh thuốc nhiều lần, gây phiền hà và tốn kém thời gian.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nghiên cứu kỹ và thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư 26 . Trong đó, người bệnh thuộc danh mục bệnh được kê đơn ngoại trú dài ngày, quy định tại Phụ lục VII của Thông tư, có thể được cấp thuốc tối đa 90 ngày, căn cứ vào tình trạng bệnh, không phân biệt có hay không có thẻ bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế cấp thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày cho bệnh nhân ổn định.

Bộ nhấn mạnh việc kê đơn dài ngày phải được triển khai thống nhất trên toàn quốc, nhằm giảm thủ tục không cần thiết, hạn chế việc người bệnh phải đi lại nhiều lần, đồng thời phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế.

Song song với đó, các địa phương được yêu cầu rà soát, tăng cường quản lý điều trị bệnh mạn tính, chấn chỉnh tình trạng chỉ định khám lại, làm xét nghiệm cận lâm sàng, kê đơn thuốc hoặc chỉ định thiết bị y tế chưa hợp lý. Việc này nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm Quỹ bảo hiểm y tế, nhưng vẫn đặt quyền lợi và sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu tổ chức tập huấn đầy đủ cho nhân viên y tế về quy trình khám chữa bệnh, quyền lợi của người bệnh và quyền lợi bảo hiểm y tế, đặc biệt là danh mục bệnh được áp dụng kê đơn trên 30 ngày. Nhân viên y tế cần nắm rõ quy định để tránh tình trạng hiểu sai, áp dụng cứng nhắc hoặc gây khó khăn cho người bệnh.

Bộ cũng lưu ý trách nhiệm của cơ sở y tế trong việc hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc, theo dõi sức khỏe tại nhà và quay lại khám khi có dấu hiệu bất thường. Trường hợp hướng dẫn không đầy đủ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc an toàn của người bệnh, cơ sở khám chữa bệnh phải chịu trách nhiệm.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở chủ động cấp thuốc với số lượng tối đa phù hợp cho những người bệnh đủ điều kiện chuyên môn, đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ dài ngày. Trước mắt, việc này nhằm giúp người bệnh yên tâm điều trị trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tránh tình trạng phải xếp hàng khám, lĩnh thuốc trong thời gian cao điểm.

Các cơ quan bảo hiểm xã hội được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ sở khám chữa bệnh trong quá trình triển khai, bảo đảm thanh toán và giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế đúng quy định, thống nhất trên toàn hệ thống.

Bộ Y tế khẳng định việc thực hiện nghiêm túc kê đơn ngoại trú dài ngày không chỉ giúp giảm áp lực cho cơ sở y tế, mà còn trực tiếp cải thiện trải nghiệm và quyền lợi của người bệnh, nhất là những người phải điều trị mạn tính trong thời gian dài.