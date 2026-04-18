Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc cảnh báo thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV có tên thương mại là YEZTUGO chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Hình ảnh bao bì thuốc dự phòng HIV giả. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Cục Phòng bệnh cho biết đã ghi nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng về việc phát hiện trường hợp rao bán và sử dụng thuốc tiêm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) nghi là hàng giả, có tên thương mại là YEZTUGO (lenacapavir) trên các nền tảng mạng xã hội.

Sản phẩm nêu trên chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người sử dụng.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý việc buôn bán, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành.

Đồng thời, tăng cường truyền thông, cảnh báo đến người dân và các cơ sở y tế về nguy cơ sử dụng thuốc giả, thuốc chưa được cấp phép.

Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định về kê đơn, sử dụng thuốc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV; chỉ sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép, có nguồn gốc rõ ràng.

Việc kê đơn, chỉ định và theo dõi điều trị phải tuân thủ đúng theo quy định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS và các văn bản liên quan.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế (cuối tháng 3-2026) cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường đối với thuốc tiêm YEZTUGO. Theo Cục Quản lý Dược, cơ quan này chưa cấp giấy đăng ký lưu hành cho sản phẩm nêu trên; đồng thời chưa có thuốc chứa hoạt chất lenacapavir với tên thương mại YEZTUGO được phép lưu hành tại Việt Nam. Do đó, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không mua, bán hoặc sử dụng sản phẩm này; đồng thời kịp thời báo cáo các dấu hiệu nghi ngờ về thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan chức năng.



