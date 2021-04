Bộ Y tế: 63 tỉnh, thành hỏa tốc lập danh sách 10 nhóm ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký công văn hỏa tốc số 2447/BYT-DP về việc rà soát, thống kê đối tượng ưu tiên tiêm và tiêm miễn phí vắc xin phòng COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố khẩn trương lập danh sách 10 nhóm đối tượng ưu tiên được tiêm miễn phí vắc xin COVID-19 trên địa bàn theo đúng tinh thần của Nghị quyết 21/NQ-21 của Chính phủ và thông báo số 47/TB-VPCP của Văn phòng Chính phú.

Số lượng từng nhóm phải gửi về Cục Y tế Dự phòng, các viện Pasteur khu vực trước ngày 15/4 để tổng hợp.

Theo Bộ Y tế đây là cơ sở để Bộ Y tế xây dựng kế hoạch phân phối, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian tới.

Theo đó, 10 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 miễn phí gồm:

1. Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm:

- Người làm việc trong các cơ sở y tế.

- Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...).

- Lực lượng Quân đội (lực lượng địa phương tham gia phòng chống dịch).

- Lực lượng Công an (lực lượng địa phương tham gia phòng chống dịch).

Bác sĩ của Bệnh viện dã chiến Gia Lai tiêm vắc xin phòng COVID-19

2. Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và người thân được cử đi công tác nhiệm kỳ; cán bộ trực tiếp tham gia đón các đoàn khách của Chính phủ và đón người Việt Nam từ nước ngoài về; Đoàn Ngoại giao và các tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.



3. Nhân viên hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.

4. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...

5. Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

6. Người mắc các bệnh mạn tính.

7. Người trên 65 tuổi.

8. Người sinh sống tại các vùng có dịch.

9. Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.

10. Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

Đến nay, Việt Nam triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 được gần 53.000 người tại 19 tỉnh, thành phố từ lô vắc xin 117.600 liều nhận ngày 24/2. Nhiều cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 đã hoàn thành việc tiêm này.

Hôm 1/4, lô xin đầu tiên của COVAX gồm 811.200 liều đã về tới Việt Nam. Theo ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đây được xem là thời khắc lịch sử, một tin mừng với người dân Việt Nam và là một yếu tố giúp thay đổi cục diện chống dịch COVID-19.

"Lô vắc xin này là lô đầu tiên trong tổng số 4,1 triệu liều vắc xin dự kiến sẽ có mặt tại Việt Nam đến cuối tháng 5/2021. Cùng với những lô vắc xin tiếp theo sẽ được tiếp nhận sau tháng 5, Việt Nam sẽ đạt mục tiêu cung cấp vắc xin cho 20% dân số đến cuối năm 2021"- ông Kamal Malhotra nói.

Mới đây khi tiếp và làm việc với bà Rana Flowers - Trưởng Đại diện UNICEF, ông Kidong Park - Trưởng Đại diện WHO, bà Naomi Kitahara - Trưởng Đại diện UNPFA, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu rõ: Chúng tôi đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo tiêm chủng an toàn vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam. Chúng tôi cũng vui mừng thông báo, đến nay trên 50.000 người thuộc đối tượng ưu tiên trong Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 đều được tiêm chủng an toàn. Có một số người có biểu hiện nặng sau tiêm, tuy nhiên hệ thống y tế của Việt Nam đã xử lý rất hiệu quả và các trường hợp này đều đã bình phục.