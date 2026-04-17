Bố vợ mếu máo ôm hôn con rể nằm trên giường bệnh: Câu chuyện đau lòng phía sau
Anh Triệu - người con rể trong câu chuyện đã chống chọi với bệnh tật suốt 4 năm qua.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bố vợ tóc bạc phơ, liên tục ôm hôn con rể đang nằm trên giường bệnh, rồi mếu máo, đưa tay quệt nước mắt. Ông liên tục động viên, an ủi, bóp tay, chân cho con. Đáp lại, người con rể cũng sà vào lòng bố vợ. Hình ảnh khiến nhiều người vô cùng xúc động. Theo chia sẻ, người con rể bị bệnh nặng, bác sĩ cho về nhà chăm sóc.
Được biết, người bố vợ trong đoạn clip là ông Phạm Văn Hùng (SN 1966, quê ở An Giang) còn người con rể là anh Quang Triệu (SN 1983, sống ở TP.HCM).
Sau khi nhận tin, ông Hùng đã từ quê lên thành phố thăm con rể. Đến nơi, ông vừa ôm con rể, vừa khóc và không ngừng động viên anh Triệu. Dù rất mệt nhưng anh cũng cố gắng cười tươi để động viên bố vợ.
Câu chuyện của gia đình chị Lợi khiến nhiều người vừa thương, vừa xúc động, vừa ngưỡng mộ tình cảm bố vợ - con rể. Mọi người cũng gửi nhiều lời chúc, mong sức khỏe của anh Triệu sẽ dần tốt lên.