Bỏ túi những mẹo này để không "hớ" khi mua hàng online ngoại nhập

Mỗi khi mua sắm online, người tiêu dùng như lạc vào "ma trận" hàng hóa và giá cả khi cùng một sản phẩm nhưng có rất nhiều mức giá khác nhau. Các bình luận tích cực hay đánh giá 5 sao cho một cửa hàng hoàn toàn có thể do người bán thuê dịch vụ quảng cáo chỉ với vài chục nghìn/ đánh giá/ bình luận.

Nếu muốn phản ánh để đổi trả lại hàng cũng mất rất nhiều thời gian và quy trình gồm nhiều bước phức tạp hay thậm chí không được giải quyết, khiến cho nhiều người tiêu dùng gặp phải tình trạng "tiền mất tật mang", cảm thấy mất lòng tin và thất vọng sau mỗi lần mua sắm online.

Thấu hiểu những khó khăn mà đa số người mua gặp phải trong việc lựa chọn cửa hàng uy tín và chất lượng, dDclick đã tổng hợp lại 3 mẹo hữu ích dưới đây để bạn có thể yên tâm mua sắm hàng tiêu dùng ngoại nhập chính hãng.

1. Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ

Với hàng xách tay, bạn nên yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn mua hàng tại nước xuất xứ. Với hàng nhập khẩu hoặc phân phối chính hãng, nhà cung cấp có thể cho bạn xem giấy tờ nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm do cơ quan chức năng chứng nhận. Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm phân biệt hàng thật giả, tốt nhất hãy chọn mua hàng nhập khẩu chính ngạch của các thương hiệu và cửa hàng uy tín để có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.

2. Kiểm tra bao bì sản phẩm

Sản phẩm nội địa thường có bao bì được viết bằng ngôn ngữ của nước sản xuất với hình ảnh được in rất sắc nét. Ví dụ, thông tin trên sản phẩm Nhật nội địa đều được viết bằng tiếng Nhật, phần chữ được in rõ ràng và hầu như bạn sẽ không tìm thấy một từ tiếng Anh nào khác ngoài dòng chữ "Made in Japan".

Các sản phẩm nhập khẩu chính ngạch như sản phẩm tại dDclick bắt buộc đều có tem phụ kèm theo, đây là quy định của pháp luật nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Vì vậy, hãy kiểm tra tem phụ để biết chắc chắn sản phẩm bạn mua là hàng nhập khẩu chính ngạch.

3. Chọn nơi mua hàng uy tín, có thông tin về chế độ hậu mãi rõ ràng

Các đơn vị phân phối lớn và uy tín sẽ có chế độ chăm sóc khách hàng sau mua, chính sách đổi/ trả hàng & hoàn tiền rõ ràng, v.v. đảm bảo được quyền lợi của khách hàng. Hãy lựa chọn và tìm hiểu thật kỹ các chính sách này tại nơi bạn muốn mua hàng để bảo vệ mình trước hàng giả và hàng kém chất lượng.

Đặc biệt khi đến với dDclick, bạn sẽ có một tư vấn viên hỗ trợ xuyên suốt quá trình mua hàng từ bước lựa chọn sản phẩm đến khi đơn hàng được giao hoàn tất. Với đội ngũ nhân viên và tư vấn viên giàu kinh nghiệm, dDclick sẽ đem lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi, nhanh chóng và dịch vụ hậu mãi chất lượng giúp đảm bảo quyền lợi của khách hàng ở mức tối đa.

Người tiêu dùng thông thái trong thời đại công nghệ 4.0 ngày nay là người biết lựa chọn sản phẩm uy tín và nơi mua sắm an toàn, thuận tiện, nhanh chóng nhất. Hãy trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết để trở thành người tiêu dùng thông thái trong kỷ nguyên số và cùng dDclick thoải mái mua sắm hàng chính hãng tại nhà chỉ với một cú click ngay hôm nay!

Nếu bạn muốn hợp tác bán hàng cùng dDclick hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng truy cập website: ddclick.vn, fanpage Facebook: https://www.facebook.com/ddclick.vn hoặc liên hệ qua email: info@ddclick.vn hoặc gọi trực tiếp vào hotline: 028.6271.3108.