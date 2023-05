Bỏ túi công thức làm món bí đỏ non nướng ngọt mát thơm ngon

Bí đỏ non xào tỏi là món ăn thơm ngon được nhiều người thực hiện. Nhưng ít ai biết, bí đỏ non còn làm được món ăn vô cùng hấp dẫn, đẹp mắt. Bạn hoàn toàn có thể dùng món ăn này để bày tiệc, đãi khách. Bí đỏ non nướng trứng phô mai lên đĩa nhìn "sang chảnh" vô cùng.

Bí ngô xanh ruột vàng chứa nhiều chất xơ và ít calo nên chúng cũng là thực phẩm giữ dáng hiệu quả. Kết hợp với các thực phẩm giàu protein như trứng và phô mai sẽ giúp tăng thêm mức độ bổ dưỡng. Món ăn này đạt được 3 tiêu chí: đẹp mắt, thơm ngon và giàu dinh dưỡng.

Hướng dẫn cách làm món bí đỏ non nướng trứng

Nguyên liệu cần thiết

Bí đỏ non - 2 quả, trứng gà - 2 quả, giăm bông thái lát - 2 miếng, phô mai - 1 chén nhỏ, rau mùi tây băm nhỏ - 2 thìa.

Cách thực hiện bí đỏ non nướng trứng

Rửa sạch bí non, lau khô. Sau đó, đặt bí lên vỉ nướng, nướng khoảng 5 phút ở nhiệt độ 150 độ C để bí chín sơ.

Sau khi nướng, mang bí ra, dùng dao khéo léo cắt phần đầu. Dùng thìa hoặc dụng cụ nạo bỏ phần ruột.

Giăm bông cắt nhỏ. Tiếp đó, xếp các nguyên liệu lần lượt vào trong lòng rỗng của quả bí non. Lớp đầu tiên là phô mai, trứng, giăm bông và phủ phô mai lên trên.

Phô mai ở đây bạn nên mua loại phô mai pizza cắt nhỏ sẵn, chỉ việc rắc phủ lên trên. Nếu mua phô mai miếng bạn sẽ cần thêm thời gian để cắt nhỏ chúng.

Sau khi tạo hình xong, bạn cho bí đỏ non lên vỉ nướng và nướng thêm 5 phút nữa. Dùng lò nướng bạn có thể để ở nhiệt độ 160 độ C.

Rắc mùi tây cắt nhỏ lên trên bề mặt bí đỏ nướng trứng phô mai. Bày lên đĩa, cắt miếng và thưởng thức.

Thành phẩm: Bí đỏ non chín mềm, ngọt dịu kết hợp với trứng gà, giăm bông và phô mai béo ngậy sẽ không khiến bạn thất vọng chút nào. Món ăn này rất đáng thử vào những dịp gặp mặt gia đình, bạn bè.

Chúc bạn thực hiện món bí đỏ non nướng trứng phô mai thành công!

Nguồn ảnh: Wtable