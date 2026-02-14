Bỏ túi 3 ngày Tết "mỗi ngày một vị": Bí kíp nấu nhanh - ăn chất cho gia đình hiện đại

Hẳn không ít người nội trợ đã từng “đứng hình” trước chiếc tủ lạnh ngày Tết - thực phẩm thì đầy ắp, mà đầu óc lại trống trơn, chẳng biết nấu gì cho bữa cơm thêm lạ miệng. Ăn lại những món quen từ bữa trước thì nhanh ngán, còn nếu bày biện cầu kỳ quá, thì chẳng có nhiều thời gian để thảnh thơi diện đồ đẹp, du xuân.

Thế nhưng, nỗi lo ấy hoàn toàn có thể được gỡ bỏ nhẹ nhàng bằng một bí quyết bếp núc đơn giản. Chỉ cần một chút linh hoạt trong cách kết hợp nguyên liệu quen thuộc, cùng bộ sản phẩm TH true FOOD Bếp Việt - Người nội trợ tử tế, sạch lành và tiện lợi, là có thể làm mới thực đơn, để 3 ngày Tết không trùng món mà bữa nào cũng ngon miệng, tròn vị cho cả gia đình.

Chị Thu Trang (27 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Tết này bớt tất bật hơn hẳn nhờ có TH true FOOD. Điều mình ưng nhất là vị ngon rất “thật”, cả nhà từ ông bà đến con cái ai cũng thích: miếng giò lụa thơm đậm đà vị thịt truyền thống, không hề bị bở; còn xúc xích thì giòn dai, thơm mùi xông khói tự nhiên. Đặc biệt, món thịt kho tàu và cá kho khiến mình bất ngờ vì đậm đà, thấm vị như nhà nấu, miếng thịt mềm tan còn cá thì chắc thịt. Tiện nhất là mình chỉ cần hâm nóng hay biến tấu thêm vài bước đơn giản là có ngay món mới lạ miệng”.

Không chỉ đa dạng về hương vị, những món ăn gợi ý trên còn mang lại sự an tâm cho người nội trợ trong những ngày Tết bận rộn. Bởi phía sau mỗi sản phẩm là quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm. Các sản phẩm TH true FOOD được sản xuất tại Nhà máy Thực phẩm sạch TH (Bắc Ninh), đạt chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000 với các dây chuyền công nghệ hiện đại đến từ châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ngay từ nguyên liệu đầu vào, TH true FOOD đã đặt ra những tiêu chuẩn tuyển chọn nghiêm ngặt, ưu tiên các nhà cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng đồng đều và khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Ví dụ như bánh gạo chọn loại gạo dẻo ngon, sủi cảo nhân tôm thịt tươi sạch và phô mai, trong đó sử dụng phô mai tươi do TH sản xuất.

"Bỏ túi" thực đơn 3 ngày Tết mỗi ngày một vị cùng sự trợ giúp từ TH true FOOD chính là bí kíp để mẹ vừa giữ lửa gian bếp "ngon - chất", vừa thong dong tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc xuân. Một mâm cơm đủ đầy, sạch lành và tinh tế chính là "chiếc chìa khóa" mở ra một năm mới nhẹ nhàng, hanh thông và tràn đầy cảm hứng cho cả gia đình.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Ứng Dụng Công Nghệ Cao TH

Địa chỉ: số 227, Phố Hai Bà Trưng, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên.