Sự cố xảy ra khi bà Elisabet Lann cùng Thủ tướng Ulf Kristersson và lãnh đạo đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Ebba Busch đang trả lời câu hỏi từ giới báo chí. Trong lúc lắng nghe một quan chức khác phát biểu, bà Lann từ từ mất thăng bằng và ngã về phía trước, kéo theo bục phát biểu trong phòng họp.

Các chính trị gia cùng một số phóng viên lập tức chạy tới hỗ trợ. Nhân viên an ninh chính phủ sau đó đưa bà ra ngoài. Chỉ ít phút sau, bà quay trở lại hội trường và giải thích lý do ngất xỉu là do “tụt đường huyết”.

Video: 9News

“Đây thực sự không phải là một ngày thứ Ba bình thường. Nhưng chuyện như vậy hoàn toàn có thể xảy ra khi bạn bị tụt đường huyết,” bà Lann chia sẻ.

Nữ bộ trưởng sau đó rời phòng họp, rồi quay lại ít phút sau trong tình trạng tỉnh táo. Theo đài truyền hình Thụy Điển SVT, bà không có dấu hiệu bị thương nặng và chưa rõ có được chăm sóc y tế ngay tại chỗ hay không.

Đáng chú ý, cú ngã của bà Lann xảy ra đúng ngày đầu tiên bà nhậm chức Bộ trưởng Y tế. Một ngày trước đó, người tiền nhiệm Acko Ankarberg Johansson đã tuyên bố từ chức sau ba năm đảm nhiệm cương vị này.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Lann từng là nghị sĩ hội đồng thành phố Gothenburg từ năm 2019 và là thành viên đảng Dân chủ Cơ đốc giáo. Bà có bằng thạc sĩ về nghiên cứu hòa bình, phát triển và khoa học chính trị, đồng thời từng giữ chức phó giám đốc Văn phòng Nội các cũng như tham gia Ủy ban Điều tra Trách nhiệm Chăm sóc Y tế.

Trong khi đó, bà Johansson, người tiền nhiệm, bắt đầu sự nghiệp chính trị từ năm 1986 trong đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và có ba năm giữ chức Bộ trưởng Y tế trước khi rời ghế vào ngày 8/9.

Nguồn: People