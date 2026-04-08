Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư chia buồn và cảm tạ gia đình cô gái 19 tuổi, người Anh chết não, hiến tạng cứu 3 bệnh nhân tại Việt Nam.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan gửi thư chia buồn, cảm tạ gia đình cô gái người Anh chết não hiến tạng

Trong thư, bà bày tỏ tiếc thương, đồng thời nhấn mạnh nghĩa cử này mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

Bộ trưởng cho biết đây là một trong những trường hợp hiến đa tạng từ người nước ngoài tại Việt Nam, mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Cô gái 19 tuổi người Anh hiến tạng cứu 3 bệnh nhân Việt Nam. Video: Bệnh viện Việt Đức

Trích thư, bà viết: "Thay mặt Bộ Y tế Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình trước sự ra đi của con gái yêu quý.

Trong thời khắc đau thương, gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân ái khi hiến tặng tạng để cứu sống các bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

Nghĩa cử này không chỉ mang lại cơ hội sống mà còn truyền đi thông điệp về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Sự hy sinh cao cả sẽ luôn được trân trọng, và một phần của cô gái sẽ tiếp tục sống trong những người được ghép tạng."

Ngày 8-4, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) đã diễn ra lễ tri ân gia đình nữ du khách. Lãnh đạo bệnh viện gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng thời bày tỏ sự kính trọng trước quyết định giàu tính nhân văn.

Bệnh viện trao tặng gia đình O.S.W món quà tri ân như một lời cảm ơn sâu sắc. Ảnh: Bệnh viện Việt Đức

Theo ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, nghĩa cử này không chỉ mang lại sự sống cho người bệnh mà còn lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng.

Chia sẻ tại buổi lễ, cha của O.S.W. bày tỏ niềm tự hào về con gái. Người mẹ cho rằng con vẫn "sống" theo một cách khác, trong những cơ thể được hồi sinh.

Trước đó, ngày 7-4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết một ca hiến tạng đặc biệt từ nữ du khách 19 tuổi (quốc tịch Anh), mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng tại Việt Nam.

Bệnh nhân là O.S.W., gặp biến cố sức khỏe khi du lịch tại Việt Nam và được đưa vào bệnh viện điều trị.

Theo bệnh viện, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng diễn biến không cải thiện. Sau nhiều lần hội chẩn, hội đồng chuyên môn xác định bệnh nhân chết não.

Các y bác sĩ mặc niệm bệnh nhân trước giờ phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Việt Đức

Trong thời khắc đau đớn, gia đình cô gái đã quyết định hiến tặng mô, tạng của con để cứu người. Từ nguồn tạng hiến này, 3 bệnh nhân được ghép thành công.

Gan của O.S.W. được ghép cho bệnh nhân nam 53 tuổi suy gan cấp trên nền viêm gan B, xơ gan nặng. Hai quả thận được ghép cho một bệnh nhân nam 35 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi, đều đã nhiều năm chạy thận.

Ngày 2-4, gia đình bệnh nhân có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để nói lời từ biệt con gái 19 tuổi trước khi quyết định hiến tạng.

Trước thời điểm lấy tạng, các y bác sĩ đã dành một phút mặc niệm cô gái. Ê-kíp cũng đọc một bức thư gửi tới bệnh nhân trước ca ghép.

Bức thư bày tỏ lời cảm ơn vì cô gái đã lựa chọn Việt Nam là điểm dừng chân trong hành trình của mình.