Bổ sung vitamin C và kẽm: Nên hay không?

Những lợi ích khi bổ sung vitamin C và kẽm

Vitamin C và kẽm thực chất là những dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể người, tham gia vào quá trình trao đổi chất và hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Trong đó kẽm sẽ tham gia vào quá trình hoạt động của khoảng 300 enzyme ở bên trong cơ thể.

Vitamin C và kẽm có trong thực phẩm hàng ngày

Đối với nam giới, kẽm là nguyên tố giúp duy trì sự bình thường của các hormone testosterone giúp tăng chất lượng tinh trùng và khả năng sinh lý. Bên cạnh đó, kẽm cũng là nguyên tố giúp kích thích vị giác, giúp ăn ngon miệng hơn.

Trong khi đó Vitamin C đóng vai trò là một vi chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa,hỗ trợ làm bền thành mạch và giúp vết thương được hồi phục nhanh chóng. Bên cạnh đó, vitamin C giúp tăng khả năng hấp thu sắt cho cơ thể. Nhờ đó duy trì một cơ thể khỏe mạnh, giảm cảm cúm và ốm vặt.

Cả hai vi chất này đều cần thiết cho hoạt động sống nhưng cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được mà cần bổ sung thông qua thức ăn hàng ngày hoặc các sản phẩm bổ sung như vitamin C và kẽm dễ uống cho bạn và gia đình như kẽm và vitamin C của DHC.

Tuy nhiên, hai dưỡng chất này khi bổ sung sai cách hoặc vượt quá hàm lượng mà cơ thể cần có thể gây ra dư thừa dinh dưỡng và gây ra những tác dụng phụ. Chính vì vậy, cần người tiêu dùng cần tìm hiểu kĩ về thành phần sản phẩm, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể để lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Bổ sung vitamin C đúng cách để bảo vệ sức khỏe

Vitamin C khi được nạp vào cơ thể vitamin C sẽ được vận chuyển đến các mô thông qua dịch cơ thể, phần dư thừa sẽ được bài tiết qua nước tiểu. Vì cơ thể không được dự trữ hay tự sản xuất vitamin C nên chúng ta cần phải nạp dưỡng chất này hàng ngày thông qua đồ ăn hoặc các thực phẩm bổ sung.

Trong một báo cáo về dinh dưỡng và trao đổi chất được thực hiện bởi Helga Gerster (Thuộc phòng nghiên cứu Vitamin, F.Hoffmann-La Roche Ltd. Basel, Thụy Sĩ) đã đưa ra nghiên cứu diện rộng của một nhóm chuyên gia Sức khỏe tại Harvard chứng minh hàm lượng vitamin C 1000mg không liên quan đến các nguy cơ gây sỏi thận.

Sản phẩm bổ sung vitamin C đang rất phổ biến và được nhiều người sử dụng

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm bổ sung có chứa hàm lượng bổ sung vitamin C từ 500mg - 1000mg dành cho người trưởng thành bị đang gặp tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng, thiếu chất hoặc đang gặp vấn đề về sức khỏe. Việc bổ sung cần dựa trên thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người. Trong trường hợp phải bổ sung dung vitamin C hàm lượng cao 2000mg cần có sự tư vấn và đồng ý từ Chuyên gia.

Mặc dù vitamin C là vitamin tan trong nước và không tích lũy trong cơ thể nhưng nếu bổ sung hàm lượng 2000mg/ngày vitamin C trong thời gian dài có thể gây ra các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, ứ sắt hoặc hình thành sỏi thận. Chính vì vậy, khi bổ sung vitamin C, cần chú ý uống đủ 1.5L - 2L nước một ngày và uống sau khi ăn để đảm bảo dinh dưỡng được hấp thu tốt nhất.

Vai trò của kẽm và hướng dẫn bổ sung kẽm đúng cách

Lượng khuyến cáo hàng ngày (RDI) của kẽm là 11 mg cho nam giới trưởng thành và 8 mg cho phụ nữ trưởng thành. Phụ nữ có thai và cho con bú nên tiêu thụ tương ứng từ 11 đến 12 mg mỗi ngày. Mức độ tiêu thụ kẽm an toàn là 40 mg mỗi ngày. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho những người thiếu kẽm hoặc những người cần bổ sung kẽm hàm lượng cao.

Sản phẩm bổ sung kẽm của DHC

Vitamin C hay Kẽm đều là sản phẩm hỗ trợ sức khoẻ, tăng cường sức đề kháng dành cho những người có sức đề kháng yếu, mất cân bằng dinh dưỡng, cần bồi bổ dinh dưỡng nhưng không có nhiều thời gian để đảm bảo bổ sung đủ dinh dưỡng thông qua thực phẩm. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, tối ưu hiệu quả của sản phẩm người tiêu dùng cần tìm hiểu về thông tin thành phần và hàm lượng phù hợp với nhu cầu của bản thân, lựa chọn thương hiệu uy tín đã được cấp phép phân phối tại Việt Nam.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

