Bổ sung sắt cho phụ nữ: Hiểu đúng nhu cầu theo từng giai đoạn

Vì sao phụ nữ dễ thiếu sắt hơn?

Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có nguy cơ thiếu sắt cao hơn do mất máu qua chu kỳ kinh nguyệt và nhu cầu sắt có thể tăng ở một số giai đoạn. Một số yếu tố đáng lưu ý gồm:

Chu kỳ kinh nguyệt: Lượng máu mất trong mỗi kỳ kinh có thể làm giảm lượng sắt dự trữ, đặc biệt với tình trạng rong kinh hoặc cường kinh.

Mang thai và sau sinh: Nhu cầu sắt tăng trong thai kỳ, trong khi sau sinh cơ thể cần thời gian bù lại lượng máu đã mất.

Chế độ ăn chưa cân đối: Người ăn chay, ăn kiêng kéo dài hoặc ít dùng thực phẩm giàu sắt có nguy cơ không đáp ứng đủ nhu cầu.

Vận động cường độ cao: Người thường xuyên tập luyện cần chú ý chế độ dinh dưỡng và cung cấp đủ sắt theo nhu cầu của cơ thể.

Các dấu hiệu thiếu sắt thường không đặc hiệu và dễ nhầm với mệt mỏi thông thường. Nếu triệu chứng kéo dài, người dùng nên thăm khám, thực hiện xét nghiệm cần thiết thay vì tự bổ sung sắt tại nhà.

Phụ nữ và nhu cầu bổ sung sắt theo từng giai đoạn

Phân biệt sản phẩm bổ sung sắt và cách lựa chọn phù hợp

Sau khi nhận biết nguy cơ thiếu sắt, bạn cần hiểu rõ sự khác biệt giữa thuốc chứa sắt và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung sắt để lựa chọn được phương án bổ sung phù hợp.

Thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung sắt khác nhau ở điểm nào?

Thuốc chứa sắt thường được sử dụng trong điều trị thiếu máu do thiếu sắt theo chỉ định của bác sĩ, với liều lượng và thời gian dùng phù hợp từng trường hợp.

Trong khi đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung sắt chủ yếu hỗ trợ cung cấp thêm vi chất cho cơ thể, không thay thế thuốc điều trị hoặc phác đồ y khoa.

Hiểu rõ mục đích sử dụng của từng nhóm sản phẩm sẽ giúp người dùng chủ động hơn trong việc lựa chọn giải pháp bổ sung phù hợp.

Phân biệt thuốc chứa sắt và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung sắt

Tiêu chí lựa chọn sản phẩm hỗ trợ bổ sung sắt cho phụ nữ

Khi tìm hiểu cách bổ sung sắt cho phụ nữ bằng sản phẩm hỗ trợ, người dùng nên cân nhắc một số tiêu chí sau:

Phù hợp với từng giai đoạn: Nhu cầu sắt sẽ thay đổi theo độ tuổi và tình trạng sinh lý, vì vậy nên chọn sản phẩm có hướng dẫn rõ về nhóm đối tượng sử dụng.

Dạng bào chế phù hợp: Sản phẩm bổ sung sắt có dạng viên nén, viên nang hoặc siro, cần được lựa chọn theo khả năng sử dụng và thói quen của mỗi người.

Công thức kết hợp nhiều vi chất cho quá trình tạo máu: Bên cạnh sắt, người dùng có thể cân nhắc bổ sung thêm kẽm, axit folic, vitamin B6, B12 và đồng - những vi chất thiết yếu tham gia vào quá trình tạo máu.

Thuận tiện khi sử dụng lâu dài: Ưu tiên công thức thân thiện với cơ thể, cùng liều dùng phù hợp để việc bổ sung sắt hằng ngày dễ duy trì hơn.

Nguồn gốc rõ ràng: Người dùng nên ưu tiên sản phẩm có thông tin minh bạch về nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu, phân phối và hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chí chọn sản phẩm bổ sung sắt cho phụ nữ

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Feroglobin B12 Capsules và Feroglobin B12 Liquid - Thực phẩm bổ sung sắt và vi chất dinh dưỡng hỗ trợ tăng khả năng tạo máu

Trong nhóm thực phẩm hỗ trợ bổ sung sắt, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Feroglobin B12 Capsules và Feroglobin B12 Liquid từ Vitabiotics là lựa chọn đáng để tham khảo, giúp bổ sung sắt, kẽm, axit folic, vitamin B6, vitamin B12 và đồng, hỗ trợ khả năng tạo máu, tăng cường sức khỏe và nâng cao sức đề kháng.

TPBVSK Feroglobin B12 Capsules và Feroglobin B12 Liquid đến từ Vitabiotics - thương hiệu Anh Quốc với hơn 55 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng, được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP châu Âu. Tại Việt Nam, sản phẩm Vitabiotics chính hãng hiện do Công ty TNHH VE Pharma độc quyền nhập khẩu và phân phối.

Sản phẩm có hai dạng viên nang và siro, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, bao gồm phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, mang thai, sau sinh và cho con bú.

TPBVSK Feroglobin B12 Capsules và Feroglobin B12 Liquid - Thực phẩm hỗ trợ bổ sung sắt & vi chất đến từ thương hiệu Vitabiotics Anh Quốc.

(*) Feroglobin đứng vị trí số 1 về doanh số và sản lượng bán hàng của nhóm TPCN bổ sung sắt tại Anh Quốc theo số liệu báo cáo của Nielsen cho Vitabiotics Anh Quốc trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến ngày 07/09/2024.

Nhận biết nguyên nhân thiếu sắt, nhu cầu của cơ thể ở từng giai đoạn và lựa chọn cách bổ sung phù hợp sẽ giúp phụ nữ chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe. Từ tuổi dậy thì, mang thai đến sau sinh, nhu cầu bổ sung sắt có thể thay đổi và cần được cân nhắc theo tình trạng thực tế.

Người dùng nên đọc kỹ thông tin sản phẩm, tham khảo ý kiến chuyên gia y tế khi cần và không dùng sản phẩm bổ sung sắt thay thế điều trị trong trường hợp thiếu máu do bệnh lý.

Sản phẩm do Công ty TNHH VE Pharma (Việt Nam) chịu trách nhiệm về chất lượng và nhập khẩu.

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.