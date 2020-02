Bố say rượu nằm ngủ ngáy khò khò, con trai Đan Lê nhanh trí bào chữa hộ khiến mẹ dở khóc dở cười

Dù bận rộn nhưng MC Đan Lê luôn dành nhiều thời gian quan tâm đến các con. Trên trang Facebook cá nhân cô thường xuyên khoe những hình ảnh ấm áp, vui nhộn bên hai cậu con trai Khải Minh (9 tuổi) và Khải Nguyên (6 tuổi).

Các con của Đan Lê được nhận xét sở hữu nhiều nét đẹp của bố mẹ. Không chỉ vậy, cả hai cậu bé còn thông minh, lém lỉnh và có khiếu ăn nói giống như bà mẹ MC nổi tiếng. Điều này được minh chứng thông qua một câu chuyện hài hước mà Đan Lê chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Gia đình hạnh phúc của Đan Lê.

Theo đó khi thấy chồng là đạo diễn Khải Anh uống rượu và ngủ say, Đan Lê đã hỏi chuyện Khải Nguyên. Cậu bé mới 6 tuổi nhưng đã có màn ứng đáp cực lầy lội để bao che cho bố. Nữ MC sau đó “dở khóc dở cười” vì sự lém lỉnh của con. Cụ thể như sau:

"Buổi chiều đi làm về, thấy anh chồng ngủ ngất, ngáy o...o, bên cạnh là thằng con đang ngồi chơi tha thẩn, chị mẹ hỏi:

Mẹ: Bố uống rượu say hả Nguyên!?

Nguyên: Không, bố có uống gì đâu mẹ.

Mẹ: Bố đang say rượu đấy! Không thì sao lại ngủ giờ này!?

Nguyên: Không mà mẹ! Bố không uống rượu đâu. Con đảm bảo đấy!

Một khoảnh khắc ấm áp của đạo diễn Khải Anh và con trai.

Mẹ: Thế con thử gọi bố đi xem nào! Xem bố có tỉnh không.

Nguyên (vẫn bênh chằm chặp): Nhưng bố đang ngủ mà mẹ!

Mẹ: Mẹ chắc chắn với con là bố say rượu đấy. Vì chỉ có say thì mới ngáy to như bò thế kia. Mẹ đi về từ ngoài phòng khách đã nghe thấy rồi.

Nguyên (mặt tỉnh bơ và rất chậm rãi): Đấy là ngáy hả mẹ!? Đấy chỉ là tiếng... thở thôi mà!

Vâng, hoá ra là tiếng thở các mẹ ạ. Tiếng thở mà một người nằm trong phòng ngủ, một người ở ngoài phòng khách cũng nghe thấy. Theo các mẹ, em có nên bỏ nhà ra đi không!?”.

Nhiều người sau khi đọc xong những dòng chia sẻ của Đan Lê đã phì cười và khen ngợi sự đáng yêu cũng như tài ứng biến nhanh của cậu út nhà nữ MC. Dù đôi lúc “thông đồng” với bố nhưng 2 cậu nhóc nhà Đan Lê cũng rất bênh mẹ.

Mới đây Đan Lê đã chia sẻ hình ảnh môt phong bao lì xì đến từ các con. Theo đó nữ MC phát hiện phong bao này ở ngăn kéo đầu giường, bên trên có lời nhắn nhủ của Khải Minh và Khải Nguyên đến bố:“Con chúc bố luôn yêu mẹ và không lấy dì ghẻ, luôn đẹp trai, không bao giờ trêu bọn con”.

Phòng bao lì xì kèm lời nhắn đặc biệt.

Ngoài những dòng tâm thư, Đan Lê cho biết “Trong phong bao có 20.000 chắt chiu của các cháu”. Chia sẻ này đã khiến nhiều người thích thú.