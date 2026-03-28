Bỏ quên túi xách chứa gần 10 chỉ vàng và kim cương trên taxi, người phụ nữ nhận lại "phép màu" trị giá hơn 3 tỷ đồng

Ngày 28/3, Công an phường Vĩnh Hội (TP.HCM) cho biết, vừa hỗ trợ người dân tìm lại tài sản. Trước đó, khoảng 0h cùng ngày, Công an phường Vĩnh Hội tiếp nhận tin báo của bà Đào Khánh Hồng (SN 1960, ngụ phường Minh Phụng) về việc để quên túi xách trên xe taxi Xanh SM tại khu vực chung cư số 1 Tôn Thất Thuyết.

Tài xế taxi trao trả túi xách chưa nhiều tài sản có giá trị cho người phụ nữ

Bà Khánh cho biết trong túi xách có khoảng 20 triệu đồng, 9 chỉ vàng 9999, 1 đôi bông tai kim cương 9 ly, sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng. Tổng giá trị tài sản ước tính:m trên 3 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trực chỉ huy Công an phường đã rà soát hệ thống camera khu vực; làm việc với người bị mất và nhân chứng; Xác định phương tiện, lộ trình di chuyển. Đến khoảng 8h cùng ngày, Công an phường đã xác định và mời anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1990, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) là tài xế taxi Xanh SM về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh Trọng đã tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được, phối hợp hỗ trợ để trao trả lại cho người bị mất.

Qua kiểm tra, tài sản hoàn toàn đúng với trình báo ban đầu. Đồng thời, Công an phường Vĩnh Hội đã tiến hành trao trả đầy đủ tài sản cho bà Đào Khánh Hồng theo đúng quy định.

Nhận lại tài sản, bà Hồng xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Vĩnh Hội và anh Nguyễn Văn Trọng – tài xế taxi. Theo công an, hành động của anh Nguyễn Văn Trọng là tấm gương sáng cần được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng trong cộng đồng.

Công an khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ tài sản cá nhân khi di chuyển; Cẩn trọng khi sử dụng phương tiện công cộng; Khi mất tài sản, bình tĩnh liên hệ ngay Công an gần nhất.