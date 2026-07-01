Bố phụ hồ, mẹ làm rẫy, nữ sinh Đắk Lắk đạt 30 điểm tuyệt đối khối B00

Sáng 1/7, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT , em Huỳnh Diễm My, học sinh Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ (xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), vỡ òa hạnh phúc khi biết đạt điểm tuyệt đối ở cả ba môn Toán, Hóa học và Sinh học, với tổng điểm 30/30 khối B00.

Dù tự chấm bài và dự đoán kết quả khả quan sau kỳ thi, nữ sinh vẫn không giấu được hồi hộp trước thời khắc tra cứu điểm.

“Khi thấy hiện lên 30 điểm, em vui đến mức reo lên rồi gọi ngay cho mẹ đang làm trên nương rẫy. Nghe tin, mẹ lập tức chạy xe máy từ rẫy về nhà để chúc mừng em. Đó là khoảnh khắc em sẽ không bao giờ quên ”, Diễm My chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh bình dị, bố làm phụ hồ, mẹ làm nông, Diễm My luôn xem việc học là con đường để thay đổi tương lai và phụ giúp gia đình. Ngoài thời gian học tập, em thường xuyên phụ giúp việc nhà và chăm sóc hai em nhỏ để bố mẹ yên tâm lao động.

“Em luôn tự nhắc mình phải cố gắng vì bố mẹ đã hy sinh rất nhiều cho em ”, nữ sinh nói.

Suốt ba năm học THPT, Diễm My đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Năm học 2025-2026, em giành giải Nhì môn Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Điều đặc biệt là Diễm My không học tại trường chuyên và cũng không phụ thuộc hoàn toàn vào việc học thêm. Em lựa chọn xây dựng nền tảng kiến thức từ sách giáo khoa, tập trung tiếp thu bài giảng trên lớp, ghi chép cẩn thận và chỉ chuyển sang các dạng bài nâng cao khi đã nắm vững kiến thức cơ bản.

Theo Diễm My, yếu tố quan trọng nhất để học tốt là tinh thần tự học và sự chủ động.

“Muốn học tốt thì trước tiên phải nắm chắc kiến thức nền. Em dành nhiều thời gian để tự học, học trực tuyến và luôn đặt mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn. Em tin sự quyết tâm sẽ quyết định kết quả” , em chia sẻ.

Mỗi ngày sau giờ học trên lớp, Diễm My dành khoảng 5 giờ để ôn luyện. Trong ba môn xét tuyển khối B00, em đặc biệt yêu thích môn Toán. Thành tích ba điểm 10 tuyệt đối là kết quả của nhiều năm kiên trì và nỗ lực không ngừng.

Sau kỳ thi, nữ sinh dành thời gian nghỉ ngơi, đồng thời học thêm tiếng Anh để chuẩn bị cho chặng đường đại học.

Với kết quả đạt được, Diễm My đăng ký nguyện vọng vào ngành Y đa khoa, Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

“Em biết việc học ngành y sẽ kéo dài và chi phí cũng khá lớn, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ của mình”, nữ sinh bày tỏ.

Ông Mai Quốc Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ, cho biết nhà trường rất tự hào khi Diễm My trở thành thủ khoa toàn quốc khối B00.

Theo ông Tuấn, thành tích này không nằm ngoài dự đoán bởi trong suốt quá trình học tập, Diễm My luôn là học sinh nổi bật với kết quả xuất sắc và ý chí vươn lên.

“Đây là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ của bản thân em, sự đồng hành của gia đình và tâm huyết của các thầy cô giáo. Nhà trường tin tưởng em sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh để gặt hái nhiều thành công trên con đường phía trước” , ông Tuấn nói.